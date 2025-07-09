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Николай Добрынин и Даня Киселев вновь окажутся на «Границе миров»

9 июля
2025 год

Новости кино >>
9 июля 2025
Режиссер Алексей Зотов приступил к съемкам 16-серийного продолжения фантастической комедии «Граница миров», сообщает пресс-служба телеканала СТС.

Николай Добрынин и Даня Киселев вновь окажутся на «Границе миров»
фото: пресс-служба телеканала СТС

Компанию Николаю Добрынину, Дане Киселеву, Денису Нурулину, Ангелине Поплавской, Илье Любимову, Маргарите Дьяченковой и Ивану Зайцеву в новых эпизодах составят Анна Глаубэ и Кристина Корбут. «Очень волнительно приступать к съемкам, ведь хочется сделать еще лучше, — признается Даня Киселев. — В новых сериях Леха живет с Илоной, естественно, совместный быт с вампирессой вносит свои коррективы в арку героя, хотя он и остается классным парнем, со своей придурью и вечными косяками. При этом авторы решили проверить Леху на прочность, поэтому его ждет огромное количество приключений, а меня — экшен-сцен».

«После выхода сериала получил массу положительных отзывов, все были в восторге и ждали второй сезон. Для меня эта работа особенная еще и потому, что многие увидели меня в комедийном образе впервые, это изменило представление о моем актерском диапазоне. И сейчас, работая над новыми сериями, могу сказать, что моего героя ждут серьезные перемены. Сохраню интригу, но я тоже первый раз с таким сталкиваюсь», — делится Денис Нурулин.

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Действие второго сезона начинается спустя полтора года после того, как в главу Темного интерпола Андрона (Любимов) вселился древний вампир Владислав, который чуть не погубил все живое. Теперь сотрудники секретной службы «Граница миров» сталкиваются с вызовами посерьезнее и начинают большое расследование, ведь границу пересекает неизвестное существо, гипнотизирующее всех на своем пути. Трудностей добавляют и личные проблемы: Людмила Николаевна внезапно получает новое тело (Глаубэ), а Леха (Киселев) проходит необычную трансформацию и встречает вампиршу (Корбут), которая хочет отбить его у Илоны (Поплавская). По словам продюсера Константина Маньковского, «в новых сериях хочется сохранить ДНК проекта, все то, за что зрители полюбили наш сериал, а именно фантастический сеттинг, юмор, ярких героев. Но и также добавить интересные ходы и неожиданные повороты, чтобы история стала еще зрелищнее».

«Продолжаем использовать последние технологии при создании графики и музыки, добавляя новые инструменты, чтобы предложить российским зрителям эффектное кино. В этом нам также помогут локации кинопарка "Москино", где мы построим портал между мирами и новый офис сотрудников "Границы"», — говорит продюсер Павел Сарычев.
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Николай Добрынин и Даня Киселев вновь окажутся на «Границе миров» фотографии
Николай Добрынин и Даня Киселев вновь окажутся на «Границе миров» фотографии
Николай Добрынин и Даня Киселев вновь окажутся на «Границе миров» фотографии
Николай Добрынин и Даня Киселев вновь окажутся на «Границе миров» фотографии
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