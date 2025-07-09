«Манюня» получила спин-офф про юную Розу Иосифовну

Режиссер Арман Марутян приступил к съемкам приключенческой комедии «Манюня: Детство Ба» — спин-оффа сериала о приключениях Манюни и ее друзей. Об этом сообщает пресс-служба Okko.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Это будет смешная и одновременно трогательная история девятилетней девочки Розы Шац, которую поклонники сериала отлично знают, как строгую, но невероятно обаятельную бабушку Манюни ― Розу Иосифовну или просто Ба. Онлайн-кинотеатр готовит к выпуску сразу 20 новых эпизодов, разделив их на два сезона. Харизматичная и зажигательная Ба, наряду с тремя главными героинями, уже давно стала одним из центральных персонажей вселенной «Манюни». Без ее участия не обходится практически ни одна история. Розе Иосифовне даже посвятили заключительную часть киносерии «Манюня: День рождения Ба», где сюжет закручивается вокруг грандиозного юбилея бабушки. Изначально полнометражный фильм был заявлен как финальная глава всей большой истории, в конце которой должна быть поставлена точка. Но на деле все обернулось многоточием.
События нового сериала развиваются в первой половине ХХ века. Семья Розы перебирается в Берд, чтобы начать все с чистого листа и гармонично влиться в размеренный и многовековой уклад жизни живописной армянской деревушки. Сам переезд становится для семьи огромным испытанием: дорога полна хаоса, а новый дом оказывается старым и покосившимся. Но несмотря ни на что маленькая Роза очень рада оказаться в Берде, ведь теперь она будет неразлучна со своей двоюродной сестрой Фаей. Родители Розы постепенно обустраиваются: мама Мария мечтает получить работу в местной школе, чему всеми силами пытается помешать Роза, а отец Иосиф, несмотря на вечные неудачи, придумывает одну хитроумную аферу за другой. В деревне к сестрам Розе и Фае примыкает местный мальчишка Гамлет и неразлучная троица сразу же попадает в целый водоворот приключений, устраивая вокруг настоящий переполох.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Дети постоянно дразнят и задирают местного старожила ― грозного деда Георгия, устраивают ограбление века, чтобы вернуть Гамлету футбольный мяч, ищут клад под огромной папахой чабана, проводят соревнования по метанию подсолнухов, едва не срывают свадьбу, вместе со всеми жителями Берда спасают отца от преследователей. Роза отправляется первый раз, но уже не в первый класс, помогает отцу во время выборов главы сельсовета, сражается в одиночку против вредных одноклассников, отправляется в гости к своему другу Сереже и попадает на большую греческую вечеринку. Это лишь небольшая часть невероятных историй из жизни юной Розы Шац.
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