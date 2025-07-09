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Павел Харланчук устроится на работу в «Таксопарк №13» 17 июля

9 июля
2025 год

Новости кино >>
9 июля 2025
Остросюжетный экшн-детектив Павла Емелина «Таксопарк №13» с Павлом Харланчуком в главной роли выйдет в онлайн-кинотеатре Premier 17 июля. Телевизионная премьера сериала состоится на канале РЕН ТВ, уточняет пресс-служба платформы.

Павел Харланчук устроится на работу в «Таксопарк №13» 17 июля
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier

Зрителям поведают об инспекторе ГИБДД Сергее Есаулове, который живет размеренной семейной жизнью, воспитывает 18-летнюю дочь и любит свою жену. Но однажды семейная ссора приводит к череде страшных событий и превращает жизнь главного героя в кошмар. Его дочь попадает в аварию, а жену Сергей обнаруживает мертвой в постели. Выясняется, что она была задушена его же ремнем. Есаулов мгновенно становится фигурантом уголовного дела, но не собирается просто ждать итогов расследования – он решает самостоятельно найти убийц жены. Будучи отстраненным от службы, Сергей устраивается на работу в городской таксопарк №13 и начинает поиски.

Сериал производства РЕН ТВ и кинокомпании «Альянс» представляет собой интригующую детективную историю с ярким экшеном. Герою предстоит распутать сложное преступление, а опыт работы в МВД помогает ему в самых опасных ситуациях, из которых он попытается выбраться целым.

«Таксопарк №13»

Павлу Харланчуку компанию в детективе составили Никита Тарасов, Павел Чернышев, Алексей Дмитриев и Сослан Фидаров. За сценарий отвечает Валентин Савицкий, а за визуальную составляющую — оператор Андрей Вакорин.
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