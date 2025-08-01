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Первый в России международный рынок контента gem открывает прием заявок

1 августа
2025 год

Новости кино >>
1 августа 2025
Организаторы первого в России международного рынка контента gem (Global Entertainment Market), который пройдет в Якутске с 28 по 30 ноября, объявили об открытии приема заявок на участие в питчингах, выставке и шоукейс-программе фестиваля. Подать заявку можно будет до 15 сентября, а результаты станут известны 1 октября. К участию приглашаются создатели контента в сферах кино, анимации, геймдева и музыки, отмечает пресс-служба мероприятия. Ознакомиться с критериями отбора и подать заявку можно на официальном сайте проекта.

Первый в России международный рынок контента gem открывает прием заявок
фото: пресс-служба gem

Для направлений «Кино» и «Анимация» открыт прием заявок на участие проектов в трех форматах: Development Pitching (питчинг проектов в стадии девелопмента), Work in Progress (проекты в производстве) и Film Screenings (завершенные проекты). В каждом из них будет отобрано до 12 проектов. Подать заявку могут профессиональные команды с опытом и реализованными проектами, работающие над полнометражными игровыми, документальными или анимационными фильмами и сериалами. В процессе отбора эксперты будут оценивать оригинальность замысла, визуальный стиль, потенциал международного продвижения, коммерческую перспективу и соответствие проекта своей аудитории. Участники, прошедшие отбор, получат возможность представить работы российским и зарубежным продюсерам, сейлс-агентам, редакторам и дистрибьюторам, а также пройти подготовку с менторами и представить свои работы на выставке Gem Film Expo.

Музыкальная программа gem объединит два формата: шоукейс на главной сцене Gem Music Selection Showcase и мультимедийную выставку Gem Music Expo. Принять участие могут независимые артисты, диджеи, продюсеры и музыкальные коллективы, которые исследуют локальную идентичность, экспериментируют со звуком и формой и готовы к диалогу между жанрами и культурами. В шоукейс-программе смогут выступить до 16 артистов и до 30 проектов будут представлены на выставке. Заявки принимаются от тех, у кого уже есть промо-материалы: видеозаписи выступлений, клипы, видеоарт, обложки и фото. Лучшие участники выступят на главной сцене gem перед российскими и международными промоутерами, представителями лейблов, стриминговых платформ, музыкальных медиа и A&R-скаутами. Они также представят свои проекты на выставке — профессиональному сообществу и гостям фестиваля — и получат поддержку менторов и команды gem в подготовке и продвижении на международный рынок.

В направлении геймдева gem открыл прием заявок на участие в питчинге и выставке Gem Game Expo. В программе ожидается до 12 игровых проектов в формате питчинга и до 30 — в шоукейс-зоне. Подать заявку могут как начинающие, так и опытные команды — с мобильными и десктопными играми на любой стадии разработки: от идеи до демо-версии. Участники питчинга представят свои проекты международным экспертам, инвесторам и издателям. При отборе будут учитываться оригинальность идеи, рыночный потенциал, качество презентации и материалов, а также опыт и слаженность команды. Проекты, прошедшие в шоукейс, получат стенд с базовым оборудованием: все, чтобы демонстрировать игру, общаться с аудиторией и представить мерч.
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