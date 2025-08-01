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Третий сезон «Вампиров средней полосы» станет последним

1 августа
2025 год

Новости кино >>
1 августа 2025
Третий сезон «Вампиров средней полосы» станет последним. В финале зрителей ждет масштабное противостояние двух вампирских кланов, которое завершится самым неожиданным образом, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START, где и состоится премьера проекта.



Зрителям также обещают множество насыщенных событий, среди которых бунт в закрытой общине, рождение ребенка, таинственная пропажа людей в Смоленске и смятение в рядах Хранителей. В проекте играют Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Тимофей Кочнев, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Анастасия Стежко, Дмитрий Лысенков, Татьяна Догилева и другие.

«Расставаться с "Вампирами" я буду со светлой грустью. Все мои вампиры прекрасны, но и крови они мне попили достаточно. Пора переключиться на что-то другое. Я изначально предполагал, что история закончится на 4-м сезоне, потому что явно видел, куда можно двигать историю после 3-го сезона. Но, наверное, лучше пусть останется ощущение недосказанности, чем возможного пресыщения. Если задуматься про возможный спин-офф, думаю, все герои его достойны. Не все секреты вампиров раскрыты и не все их истории рассказаны. Но не стоит прямо ожидать, что спин-офф непременно появится. Вся "вампирская" жизнь — борьба. Каждый съемочный день — вызов и подвиг в противостоянии с обстоятельствами, таймингом, хронометражом смены и ограничениями актеров. Вот прямо сейчас боремся с осадками. Летний дождь после жары не всегда желанный», — делится делится шоураннер проекта и режиссер финального сезона Алексей Акимов.

Третий сезон «Вампиров средней полосы» станет последним
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START

В конце второго сезона семья деда Славы получает намек от Бориса Феликсовича: он еще попьет у них крови. Ставки растут: в городе начинают пропадать люди, и подозрение падает на вампирское семейство. Графиня Ольга вот-вот родит необычного младенца, но Барановский слишком увлечен новым статусом вампира, чтобы заметить странности в течении беременности — их видит только Жан. В ряду Хранителей разлад: Костик не справляется с обязанностями, но у его матери есть свой план на этот счет. Пока Аннушка продолжает хранить секрет от Усачева, Влад пытается отвести внимание Бориса от смоленских — но опытного вампира не проведешь. На скрытой от внешнего мира уральской ферме не готовы мириться с тем, что кто-то живет совсем по другим правилам. Грядет битва, равной которой еще не было.

Съемки третьего сезона сериала о смоленских вампирах, стартовавшие в середине мая в Москве, продолжаются.
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