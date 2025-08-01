Третий сезон «Вампиров средней полосы» станет последним

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«Бил маму на моих глазах, и меня тоже бил»: Ляйсан Утяшева об алкоголизме отца и попытках примирения

Актриса – о сериале «Три сестры», образе своей героини и изменении отношения к семье после рождения ребенка

Брекоткин, Бледанс и Рожков вернулись к своим ролям в третьем сезоне комедии «Мама будет против»

И даже не исключает ЭКО и суррогатное материнство

«Много сил на это бросили»: Ляйсан Утяшева призналась, что делает всё, чтобы родить третьего ребёнка

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Не все герои носят плащи: мало кто знает, что эти фильмы сняты по комиксам

От Миядзаки и культовых боевиков 90-х до Кроненберга и Земекиса