Фильмы с Евгением Цыгановым, Юлией Снигирь и Светланой Ходченковой вошли в конкурс кинофестиваля «Окно в Европу»

Документальный конкурс включает 12 фильмов. Среди конкурсантов – Юрий Мокиенко, создатель нашумевших «Отцов». Его «Великанцы» опять наполнены размышлениями о парадоксальных взаимосвязях жизни и творчества. «Комбат» о ветеране Чеченской кампании представит автор картин об Анатолии Крупнове и Михаиле Горшеневе – Дарья Иванкова. Свой документальный фильм «Фокус» покажет зрителям и яркий представитель якутской новой волны Дмитрий Давыдов. Также в конкурсе – свежий документальный фильм Алексея Федорченко «Горящий Горький», где фигурируют не только русский писатель, но также Екатерина II и Юрий Гагарин.
фото: oknofest.com
Среди 25 конкурсантов анимационной программы – как мастера с мировой известностью, так и дебютанты. Лауреат «Эмми» Станислав Соколов представит «Булгаковъ» с участием Виктора Сухорукова. Один из создателей «Смешариков» Денис Чернов покажет 4-минутную «Нелетную погоду». Режиссер сериала «Незнайка на Луне» Александр Люткевич придумал уникального снеговика в фильме «Снежный пожарный». Михаил Горобчук, который зрителю более известен по документальным работам, привезет пластилиновую анимацию по Льву Толстому «Старый дед и внучек». Ирина Ковтун-Ментурович познакомит с одним из самых ярких участников «Суздальфеста», макабрическим карнавалом «Трамвай № 13».
Закроет смотр картина Ларисы Садиловой «Дочь капитана». Полный список документального и анимационного конкурсов, а также конкурса «Выборгский счет» и весь состав внеконкурсных программ ищите на сайте фестиваля.
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