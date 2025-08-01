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Фильмы с Евгением Цыгановым, Юлией Снигирь и Светланой Ходченковой вошли в конкурс кинофестиваля «Окно в Европу»

1 августа
2025 год

Новости кино >>
1 августа 2025
33-й Фестиваль российского кино «Окно в Европу», который пройдет с 8 по 14 августа, опубликовал конкурсную программу. Смотр откроется криминальной комедией «Геля» режиссера Стаса Иванова. Главные роли в картине исполнили Илья Малаков, Антон Васильев, Виктор Добронравов, Антон Кузнецов и Дарья Мельникова.

Фильмы с Евгением Цыгановым, Юлией Снигирь и Светланой Ходченковой вошли в конкурс кинофестиваля «Окно в Европу»
фото: oknofest.com

Игровой конкурс 2025 года насчитывает десять картин. Среди них «Большая земля» Юлии Трофимовой, «Делириум» Вячеслава Березовского с Риналем Мухаметовым в главной роли, российско-индийский проект Тины Баркалая «Жемчуг» с Евгением Цыгановым, Светланой Ходченковой и Сергеем Гилевым, а также «Любовь» Никиты Миклушова. Кроме того, за главный приз поборются «Догги» Вячеслава Росса, «Кто-то должен умереть» Евгения Григорьева с Павлом Деревянко и Юлией Снигирь, «Чучело» Ильи Хотиненко и Владимира Карабанова с Кристиной Асмус. В конкурсе также будут представлены дебютные работы: «Встречные» Камиллы Рамазановой, «День рождения Сидни Люмета» Рауля Гейдарова и «35 страница» Филиппа Ларса.

Документальный конкурс включает 12 фильмов. Среди конкурсантов – Юрий Мокиенко, создатель нашумевших «Отцов». Его «Великанцы» опять наполнены размышлениями о парадоксальных взаимосвязях жизни и творчества. «Комбат» о ветеране Чеченской кампании представит автор картин об Анатолии Крупнове и Михаиле ГоршеневеДарья Иванкова. Свой документальный фильм «Фокус» покажет зрителям и яркий представитель якутской новой волны Дмитрий Давыдов. Также в конкурсе – свежий документальный фильм Алексея Федорченко «Горящий Горький», где фигурируют не только русский писатель, но также Екатерина II и Юрий Гагарин.

Фильмы с Евгением Цыгановым, Юлией Снигирь и Светланой Ходченковой вошли в конкурс кинофестиваля «Окно в Европу»
фото: oknofest.com

Среди 25 конкурсантов анимационной программы – как мастера с мировой известностью, так и дебютанты. Лауреат «Эмми» Станислав Соколов представит «Булгаковъ» с участием Виктора Сухорукова. Один из создателей «Смешариков» Денис Чернов покажет 4-минутную «Нелетную погоду». Режиссер сериала «Незнайка на Луне» Александр Люткевич придумал уникального снеговика в фильме «Снежный пожарный». Михаил Горобчук, который зрителю более известен по документальным работам, привезет пластилиновую анимацию по Льву Толстому «Старый дед и внучек». Ирина Ковтун-Ментурович познакомит с одним из самых ярких участников «Суздальфеста», макабрическим карнавалом «Трамвай № 13».

Закроет смотр картина Ларисы Садиловой «Дочь капитана». Полный список документального и анимационного конкурсов, а также конкурса «Выборгский счет» и весь состав внеконкурсных программ ищите на сайте фестиваля.
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Кристина АсмусТинатин БаркалаяАнтон ВасильевСергей ГилёвМихаил ГоробчукЕвгений Григорьев (VI)Дмитрий ДавыдовПавел ДеревянкоВиктор ДобронравовДарья ИванковаСтас ИвановВладимир КарабановАнтон КузнецовФилипп ЛарсАлександр ЛюткевичИлья МалаковДарья МельниковаНикита МиклушовЮрий МокиенкоРиналь МухаметовСлава РоссЛариса СадиловаЮлия СнигирьСтанислав Соколов (III)Виктор СухоруковЮлия ТрофимоваАлексей ФедорченкоСветлана ХодченковаИлья ХотиненкоЕвгений ЦыгановДенис Чернов (II)
фильмы
35-я страницаАнатолий Крупнов. Он был...Большая земляГеляДоггиЖемчугКто-то должен умеретьМихаил Горшенёв. Легенда о Короле и ШутеНезнайка на ЛунеОтцыСмешарикиЧучело

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Фильмы с Евгением Цыгановым, Юлией Снигирь и Светланой Ходченковой вошли в конкурс кинофестиваля «Окно в Европу» фотографии
Фильмы с Евгением Цыгановым, Юлией Снигирь и Светланой Ходченковой вошли в конкурс кинофестиваля «Окно в Европу» фотографии
Фильмы с Евгением Цыгановым, Юлией Снигирь и Светланой Ходченковой вошли в конкурс кинофестиваля «Окно в Европу» фотографии
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