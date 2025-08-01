Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Автор «Острых козырьков» Стивен Найт напишет сценарий нового фильма про Бонда

1 августа
2025 год

Новости кино >>
1 августа 2025
Создатель «Острых козырьков» Стивен Найт напишет сценарий нового фильма о Джеймсе Бонде, сообщает Deadline.

Автор «Острых козырьков» Стивен Найт напишет сценарий нового фильма про Бонда
фото: JoBlo.com

«Это всегда было в моем списке желаний, и получить приглашение — просто фантастика. С нетерпением жду начала работы. Я надеюсь, что, будучи поклонником Бонда на протяжении стольких лет, я проникнусь им и смогу создать что-то такое же, но другое, лучшее, более сильное и смелое», — отметил Найт.

Сообщается, что по касту не стоит ожидать решения в ближайшее время — к этому вопросу вернутся, когда Найт напишет сценарий, а режиссер новой части Дени Вильнев завершит работу над третьей «Дюной». Новый фильм о Бонде станет первым после того, как студия Amazon MGM получила полный творческий контроль над культовой франшизой, которой ранее занималась семья Брокколи.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Дени Вильнев станет режиссером нового фильма про Бонда
«Дюна: Часть 2». Все черви в гости будут к нам
персоны
Дени ВильнёвСтивен Найт
фильмы
ДюнаДюна 2Острые козырьки

анонс

Скорбим

Максим Глотов
Ушёл из жизни актёр Максим Глотов.

День рождения >>

Анатолий Белый
Ивар Калныньш
Ксения Кутепова
Полина Кутепова
Лилия Мэй
Поля Полякова
Яна Соболевская
Павел Табаков
Софья Хилькова
Демиан Бичир
Джанкарло Джаннини
Сара Жиродо
Луис Кальехо
Джейсон Момоа
Джек О'Коннелл
Ане Даль Торп
все родившиеся 1 августа >>

Афиша кино >>

Амели
драма, комедия, мелодрама
Франция, Германия, 2001
Банда аутсайдеров
драма, криминальный фильм, нуар (черный фильм), экранизация
Франция, 1964
Одно целое
научная фантастика, триллер
Австралия, США, 2025
Письма о любви
драма, мелодрама, экранизация
Великобритания, Ирландия, 2024
Рыжая Соня
боевик, приключения, фэнтези
США, 2025
Мой папа — медведь
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Россия, 2025
Хорошенькая
драма
США, 2024
28 дней
драма, триллер
Италия, Бельгия, 2025
По законам улиц
криминальный фильм, триллер
Индия, США, 2020
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен