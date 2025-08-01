Автор «Острых козырьков» Стивен Найт напишет сценарий нового фильма про Бонда

«Это всегда было в моем списке желаний, и получить приглашение — просто фантастика. С нетерпением жду начала работы. Я надеюсь, что, будучи поклонником Бонда на протяжении стольких лет, я проникнусь им и смогу создать что-то такое же, но другое, лучшее, более сильное и смелое», — отметил Найт.
Сообщается, что по касту не стоит ожидать решения в ближайшее время — к этому вопросу вернутся, когда Найт напишет сценарий, а режиссер новой части Дени Вильнев завершит работу над третьей «Дюной». Новый фильм о Бонде станет первым после того, как студия Amazon MGM получила полный творческий контроль над культовой франшизой, которой ранее занималась семья Брокколи.
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