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Андрей Некрасов, Екатерина Вилкова и Ангелина Стречина встретятся с пришельцами 1 сентября

1 августа
2025 год

Новости кино >>
1 августа 2025
СТС 1 сентября покажет комедию «Осторожно, люди!» — об инопланетянине, который поселился в теле филолога. Сразу после телеэфира сериал выходит в онлайн-кинотеатре Wink. Главные роли исполнили Андрей Некрасов, Ангелина Стречина, Артем Волобуев, Екатерина Вилкова, Александр Семчев, Инга Оболдина, Михаил Евланов, сообщает пресс-служба телеканала.

Андрей Некрасов, Екатерина Вилкова и Ангелина Стречина встретятся с пришельцами 1 сентября
фото: пресс-служба СТС

По сюжету в преподавателя филфака Семенова (Андрей Некрасов) — самого бесхребетного существа на планете — вселяется инопланетянин, корабль которого потерпел крушение. К своему ужасу, пришелец узнает, что человечество сжигает нефть, которая создана учеными их более развитой цивилизации как лекарство от всех болезней. Он хочет предупредить «соплеменников», чтобы вместе они очистили Землю от «людей-вредителей». Но для этого нужно починить корабль в тихом месте. Правда, уединиться ему не дают дочь Семенова Алена (Александрина Олексюк), его бывшая жена Катя (Екатерина Вилкова), декан (Артем Волобуев), комендант-уфолог (Александр Семчев) и сильная страсть к коллеге Анне Михайловне (Ангелина Стречина).

«В работе над сценарием, конечно, вспоминали сериал "Засланец из космоса" и популярный роман "Кукловоды" Роберта Хайнлайна. Правда, история совершенно не об инопланетных паразитах. Скорее о том, что мы неправильно используем не только ресурсы, но и сами люди, скажем так, "эксплуатируют" друг друга не всегда по назначению», — признаются режиссеры Дмитрий Белавин и Сергей Цапенков.

На съемках Ангелина Стречина признавалась, что всегда любила фильмы про инопланетян, поэтому сразу согласилась играть преподавательницу Анну Михайловну, в которую влюбляется пришелец. «Обожаю фантастику, поэтому с интересом прочла сценарий. Из любимых фильмов — "Короткое замыкание" и "Гостья" по книге Стефани Майер. Я в целом верю в мистику, подписана на паблики про затопленные города, пирамиды и другие вещи, которые сложно объяснить», — рассказывает актриса.



Сразу две версии героя — Семенова до появления пришельца и после — предстояло сыграть Андрею Некрасову. По сюжету в голове филолога постоянно идет диалог человека и пришельца. «С приходом инопланетянина в моем герое распечатывается то, что всегда было скрыто. Мне в целом нравится Семенов: он совершает благородные поступки, верит в честность, говорит правду, поэтому местами напоминает князя Мышкина», — говорит актер.

Сам инопланетянин также появится в кадре в 3D-формате. «Изначально мы видели его таким несговорчивым ворчуном, потом сделали поулыбчивее, чтобы соответствовать духу СТС. Визуально существо напоминает разумного осьминога, оно небольшое, передвигается с помощью щупальцев, но при этом имеет сходство с человеком», — дополняют режиссёры.
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фильмы
ГостьяЗасланец из космосаКороткое замыканиеОсторожно, люди!

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Андрей Некрасов, Екатерина Вилкова и Ангелина Стречина встретятся с пришельцами 1 сентября фотографии
Андрей Некрасов, Екатерина Вилкова и Ангелина Стречина встретятся с пришельцами 1 сентября фотографии
Андрей Некрасов, Екатерина Вилкова и Ангелина Стречина встретятся с пришельцами 1 сентября фотографии
Андрей Некрасов, Екатерина Вилкова и Ангелина Стречина встретятся с пришельцами 1 сентября фотографии
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