Обри Плаза возглавит бордель

Обри Плаза
предстанет в образе «голливудской мадам» Хайди Флейс в биографической черной комедии «История Хайди Флейс», уверяет Deadline
.
В ленте пойдет рассказ о громком скандале начала 90-х. Флейс получила известность, управляя синдикатом, обслуживавшим богатых и влиятельных людей Лос-Анджелеса, в том числе и Голливуда. Секс-империя рухнула в 1993 году, когда ее арестовали и обвинили по нескольким пунктам, включая сводничество и содержание борделя, и приговорили к тюремному заключению. Зрителям поведают о напряженных днях, предшествовавших суду, когда Флейс при содействии амбициозной молодой писательницы Жаклин ездит по Лос-Анджелесу и использует свои связи, чтобы попытаться избежать обвинений с помощью манипуляций и шантажа.
Режиссерское кресло займет дебютантка Леа Рэйчел, ранее работавшая над сериалом «Покои
» в качестве продюсера и сценаристки. Она же написала сценарий совместно с Рэйчел Сеннотт
и Трэвисом Джексоном. Плаза возьмет на себя продюсерские функции. За производство картины отвечает компания Pinky Promice, причастная к появлению на свет «Шоугерл
» с Памелой Андерсон
. Съемки в Лос-Анджелесе пройдут в этом году.
