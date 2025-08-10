Обри Плаза возглавит бордель

анонс

Сервис приобрел эксклюзивные права на фильмы из циклов «Научно о ненаучном», «Великие», «Легенды и мифы» и техно-популярной документалистики

10 августа

Себастиан Стэн сыграет во «Франкенштейне» Раду Жуде

Румынский режиссер в этом году представил публике свой взгляд на «Дракулу» Брэма Стокера и теперь работает над адаптацией произведения Мэри Шелли