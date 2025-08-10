Кино-Театр.Ру
Обри Плаза возглавит бордель

10 августа
2025 год

10 августа 2025
Обри Плаза предстанет в образе «голливудской мадам» Хайди Флейс в биографической черной комедии «История Хайди Флейс», уверяет Deadline.

Обри Плаза возглавит бордель
фото: theplaylist.net

В ленте пойдет рассказ о громком скандале начала 90-х. Флейс получила известность, управляя синдикатом, обслуживавшим богатых и влиятельных людей Лос-Анджелеса, в том числе и Голливуда. Секс-империя рухнула в 1993 году, когда ее арестовали и обвинили по нескольким пунктам, включая сводничество и содержание борделя, и приговорили к тюремному заключению. Зрителям поведают о напряженных днях, предшествовавших суду, когда Флейс при содействии амбициозной молодой писательницы Жаклин ездит по Лос-Анджелесу и использует свои связи, чтобы попытаться избежать обвинений с помощью манипуляций и шантажа.

Режиссерское кресло займет дебютантка Леа Рэйчел, ранее работавшая над сериалом «Покои» в качестве продюсера и сценаристки. Она же написала сценарий совместно с Рэйчел Сеннотт и Трэвисом Джексоном. Плаза возьмет на себя продюсерские функции. За производство картины отвечает компания Pinky Promice, причастная к появлению на свет «Шоугерл» с Памелой Андерсон. Съемки в Лос-Анджелесе пройдут в этом году.
персоны
Памела АндерсонОбри ПлазаРэйчел Сеннотт
фильмы
ПокоиШоугёрл

