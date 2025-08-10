VK Видео опубликовал 52 неигровые ленты производства НМГ ДОК

VK Видео в рамках сделки с кластером НМГ ДОК приобрел эксклюзивные права на 52 неигровых фильма из циклов «Научно о ненаучном», «Великие», «Легенды и мифы» и техно-популярной документалистики. Об этом сообщает пресс-служба Национальной Медиа Группы.
Автором сценария, режиссером и ведущим цикла техно-популярной документалистики выступил Антон Войцеховский. В серию показов включены ленты «Электричество из воды» и «Как делают ракеты». Цикл «Великие» представлен фильмом Сергея Айрапетова «Колумб» — текст читает Михаил Горевой. Подписчики также получили эксклюзивный доступ к 40 сериям цикла «Легенды и мифы», ведущий которого Александр Ингилевич отправляется в экспедиции, чтобы отыскать реальных прототипов героев легенд, мифов и сказок.
