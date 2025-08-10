Кино-Театр.Ру
VK Видео опубликовал 52 неигровые ленты производства НМГ ДОК

10 августа
2025 год

10 августа 2025
VK Видео в рамках сделки с кластером НМГ ДОК приобрел эксклюзивные права на 52 неигровых фильма из циклов «Научно о ненаучном», «Великие», «Легенды и мифы» и техно-популярной документалистики. Об этом сообщает пресс-служба Национальной Медиа Группы.

фото: пресс-служба Национальной Медиа Группы

Экспертами цикла «Научно о ненаучном» выступили нейролингвист Татьяна Черниговская, физик и блогер Дмитрий Побединский, психотерапевт Андрей Курпатов и другие известные ученые. Пользователи сервиса смогут посмотреть фильмы «Чужой внутри», «Где живет душа», «Матрица судьбы», «В мире сновидений» и «Игры разума».

Автором сценария, режиссером и ведущим цикла техно-популярной документалистики выступил Антон Войцеховский. В серию показов включены ленты «Электричество из воды» и «Как делают ракеты». Цикл «Великие» представлен фильмом Сергея Айрапетова «Колумб» — текст читает Михаил Горевой. Подписчики также получили эксклюзивный доступ к 40 сериям цикла «Легенды и мифы», ведущий которого Александр Ингилевич отправляется в экспедиции, чтобы отыскать реальных прототипов героев легенд, мифов и сказок.
персоны
Сергей АйрапетовМихаил ГоревойТатьяна Черниговская (II)

Скорбим

Юрий Бутусов
9 августа трагически погиб режиссёр Юрий Бутусов.
Иван Краско
9 августа ушёл из жизни актёр Иван Краско.

