Объявлена программа Третьего фестиваля ORIGINAL+Doc

10 августа
2025 год

10 августа 2025
Объявлена программа Третьего фестиваля документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc. Он пройдет с 23 по 26 августа в рамках Московской международной недели кино в кинотеатре «Москино Музеон», уточняет пресс-служба смотра.

Объявлена программа Третьего фестиваля ORIGINAL+Doc
фото: пресс-служба фестиваля

Фестиваль откроется премьерой второго сезона документального сериала Пола Дина «Дикие убийцы: эволюция хищника», предоставленного стримингом кино viju и телеканалом viju Nature. Гости и участники смотра увидят его первыми и смогут обсудить такое явление, как лицензионные документальные фильмы и сериалы на стриминговых платформах.

В конкурсную программу включено 12 премьерных работ, которые ранее не размещались в открытом доступе в интернете и не участвовали в других конкурсах. «История игрушек» и «Народные художественные промыслы» расскажут о творениях мастеров, украшениях, игрушках, предметах быта, ставших неотъемлемой частью национального сознания. Сериал «Русский Милан» представляет собой исследование, посвященное новейшим дизайнерам мира моды страны. «Кубок Гагарина. Верить в мечту» расскажет о финале Кубка Гагарина, «Рак. На пороге открытия» — о новейших исследованиях в лечении коварного недуга. На фестивале впервые покажут вторую серию фильм-исследования жизни творчества великого художника «В поисках Андрея Рублева». Постулату «ты есть то, что ты ешь» посвящена новинка «Подозревается еда». Фильм «Пять чувств фотографа» поведает о силе воли и необычной судьбе творца, «Пылающий горизонт» — о лесных пожарах, «Екатерина Фурцева. Невыносимая легкость бытия» — о жизни легендарного советского министра культуры. Частью конкурсных показов станут фильмы для взрослой аудитории «История русского секса» и «Секс в СССР».

Объявлена программа Третьего фестиваля ORIGINAL+Doc
фото: пресс-служба фестиваля

Среди других фестивальных программ — «Специальные показы», «Кино с первого взгляда» и «Фестиваль-Друг!». Секция дебютов «Кино с первого взгляда» проводится впервые. В нее вошли пять фильмов, снятых при поддержке ИРИ: «Ташкентская роща» Ольги Андриановой, «Тонкая грань» Даниэлы Григоренко, «Гумилевские мистерии» Алексея Юргайтиса, «Кода» Антона Немова и «Карусель. Мистический реализм Вальтера Шписа» Константина Раенока. В «Специальных показах» представлены неигровые ленты «Восьмидесятники». Дети войны» и «Гагарин. Человек, сошедший с небес» от Kino1TV, фильм о фильме «Дорогая, я больше не перезвоню» и «Дыхание глубины». «Фестивалем-Другом!» в этом году станет «Неизвестная Россия». В рамках презентации киносмогтра состоится показ ленты «Мой друг Сега» (Premier). Программа «Биржа доков. Ищу стриминг», где у создателей есть возможность презентовать свой проект и найти платформу, и Выставка постеров документальных проектов стримингов пройдут как отдельное Спецсобытие в рамках крупного индустриального мероприятия в наступающем сезоне.

«С момента проведения первого фестиваля документальных фильмов и сериалов российских стримингов и онлайн-кинотеатров мы наблюдаем, какими стремительными темпами развивается направление. Новых доков хватает уже на несколько фестивалей. И поэтому мы открываем с этого года показы под названием "Фестиваль-Друг!". Фильм "Мой друг Сега", который представит фестиваль "Неизвестная Россия", "вырос" из сериала "Белые вороны" — он участвовал в конкурсе первого ORIGINAL+Doc и получил призы. Также обращу внимание на внеконкурсную программу дебютов "Кино с первого взгляда", представленную в партнерстве Института развития интернета и VK Видео. Название такое, потому что это — как любовь, в данном случае — к документальному кино. Она и есть основной принцип отбора программы фестиваля», — говорит программный директор фестиваля ORIGINAL+Doc Сусанна Альперина.
№ 1
Yanina Sokolova   11.08.2025 - 20:11
Очень много интересно-полезных документалок покажут на фестивале. Про игрушки не знаю, но вот посмотреть историю как начали диагностировать рак и лечить его я бы хотела. читать далее>>
Всего сообщений: 1
В конце августа в столице пройдет Московская международная неделя кино
Стартовали съемки документального сериала «В поисках Андрея Рублева»
Сериал «Актерище» с Дмитрием Нагиевым взял главный приз фестиваля ORIGINAL+
Ольга Зайцева и Даниил Воробьев расскажут про «Секс в СССР»
Фестиваль документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc объявляет программу
PREMIERviju
персоны
Ольга Андрианова (II)
фильмы
В поисках Андрея РублёваДорогая, я больше не перезвонюДыхание глубиныМой друг СегаСекс в СССР

Скорбим

Анна Кузнецова
11 августа ушла из жизни актриса Анна Кузнецова.
Юрий Бутусов
9 августа трагически погиб режиссёр Юрий Бутусов.
Иван Краско
9 августа ушёл из жизни актёр Иван Краско.

Матлюба Алимова
Матвей Зубалевич
Александр Ляпин
Артур Мкртчян
Павел Новиков
Лариса Саванкова
Полина Стефанович
Валерия Федорович
Рано Шадиева
Кэйси Аффлек
Ирис Бербен
Лена Желиховская
Питер Краузе
Мэгги Лоусон
Доминик Суэйн
Джейн Уайатт
Терминатор 2: Судный день
боевик, научная фантастика, триллер
США, Франция, 1991
Надо снимать фильмы о любви
драма, мокьюментари
Индия, Россия, 2024
Принцесса Мононоке
боевик, приключения, фэнтези
Япония, 1997
Эдем
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Летние войны
боевик, драма, комедия, мелодрама, научная фантастика, приключения
Япония, 2009
Улыбка. Новый кошмар
мистика, фильм ужасов
Канада, 2024
Бухта Бэррона
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Заклятье. Кровь экзорциста
фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Пила. Наследие
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Пункт назначения: Высотка 613
триллер, фильм ужасов
Тайвань, 2024
Пушистый форсаж: Гран-при
детский фильм, приключения
Германия, Великобритания, 2025
Укради мою мечту
комедия, мелодрама
Россия, 2025
