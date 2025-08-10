Объявлена программа Третьего фестиваля ORIGINAL+Doc

Объявлена программа Третьего фестиваля документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc. Он пройдет с 23 по 26 августа в рамках Московской международной недели кино в кинотеатре «Москино Музеон», уточняет пресс-служба смотра.
фото: пресс-служба фестиваля
Фестиваль откроется премьерой второго сезона документального сериала Пола Дина «Дикие убийцы: эволюция хищника», предоставленного стримингом кино viju и телеканалом viju Nature. Гости и участники смотра увидят его первыми и смогут обсудить такое явление, как лицензионные документальные фильмы и сериалы на стриминговых платформах.
В конкурсную программу включено 12 премьерных работ, которые ранее не размещались в открытом доступе в интернете и не участвовали в других конкурсах. «История игрушек» и «Народные художественные промыслы» расскажут о творениях мастеров, украшениях, игрушках, предметах быта, ставших неотъемлемой частью национального сознания. Сериал «Русский Милан» представляет собой исследование, посвященное новейшим дизайнерам мира моды страны. «Кубок Гагарина. Верить в мечту» расскажет о финале Кубка Гагарина, «Рак. На пороге открытия» — о новейших исследованиях в лечении коварного недуга. На фестивале впервые покажут вторую серию фильм-исследования жизни творчества великого художника «В поисках Андрея Рублева». Постулату «ты есть то, что ты ешь» посвящена новинка «Подозревается еда». Фильм «Пять чувств фотографа» поведает о силе воли и необычной судьбе творца, «Пылающий горизонт» — о лесных пожарах, «Екатерина Фурцева. Невыносимая легкость бытия» — о жизни легендарного советского министра культуры. Частью конкурсных показов станут фильмы для взрослой аудитории «История русского секса» и «Секс в СССР».
фото: пресс-служба фестиваля
Среди других фестивальных программ — «Специальные показы», «Кино с первого взгляда» и «Фестиваль-Друг!». Секция дебютов «Кино с первого взгляда» проводится впервые. В нее вошли пять фильмов, снятых при поддержке ИРИ: «Ташкентская роща»Ольги Андриановой, «Тонкая грань» Даниэлы Григоренко, «Гумилевские мистерии» Алексея Юргайтиса, «Кода» Антона Немова и «Карусель. Мистический реализм Вальтера Шписа» Константина Раенока. В «Специальных показах» представлены неигровые ленты «Восьмидесятники». Дети войны» и «Гагарин. Человек, сошедший с небес» от Kino1TV, фильм о фильме «Дорогая, я больше не перезвоню» и «Дыхание глубины». «Фестивалем-Другом!» в этом году станет «Неизвестная Россия». В рамках презентации киносмогтра состоится показ ленты «Мой друг Сега» (Premier). Программа «Биржа доков. Ищу стриминг», где у создателей есть возможность презентовать свой проект и найти платформу, и Выставка постеров документальных проектов стримингов пройдут как отдельное Спецсобытие в рамках крупного индустриального мероприятия в наступающем сезоне.
«С момента проведения первого фестиваля документальных фильмов и сериалов российских стримингов и онлайн-кинотеатров мы наблюдаем, какими стремительными темпами развивается направление. Новых доков хватает уже на несколько фестивалей. И поэтому мы открываем с этого года показы под названием "Фестиваль-Друг!". Фильм "Мой друг Сега", который представит фестиваль "Неизвестная Россия", "вырос" из сериала "Белые вороны" — он участвовал в конкурсе первого ORIGINAL+Doc и получил призы. Также обращу внимание на внеконкурсную программу дебютов "Кино с первого взгляда", представленную в партнерстве Института развития интернета и VK Видео. Название такое, потому что это — как любовь, в данном случае — к документальному кино. Она и есть основной принцип отбора программы фестиваля», — говорит программный директор фестиваля ORIGINAL+Doc Сусанна Альперина.
