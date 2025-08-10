Любовь из зазеркалья, оркестровая яма и подозрительный Песец: главные трейлеры за неделю

Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.
СВЕЖИЕ РУССКИЕ
«Папины дочки. Новые-4»
18 августа на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатре START выходит четвёртый сезон комедийного хита
. В продолжении истории дочки, узнав о тайном романе Веника (Филипп Бледный
) и школьного психолога Татьяны (Ксения Теплова
), устраивают папе бойкот. Сюрпризом для фанатов сериала станет возвращение учителя информатики Павла Сергеевича в исполнении Александра Головина
.
«Папины дочки. Новые-4». ТВ-ролик
«Яма»
Дебютная режиссёрская работа актёра Егора Корешкова
получила первый тизер. Картина расскажет о пожилом трубаче, застрявшем в рутине собственных неудач. «Яма» кажется беспросветной. Но одна роковая ночь на кладбище меняет всё. Съёмки проходили 5 дней в Екатеринбурге и Свердловской области. Главные и второстепенные роли исполнили актёры из местных театров.
«Яма». Тизер
«Сводишь с ума»
В сети появился трейлер романтической комедии Дарьи Лебедевой
— истории любви с элементами фантастики, разворачивающейся в атмосферных декорациях Санкт-Петербурга. Алиса (Мила Ершова
) заселяется в квартиру с зеркалом, показывающим параллельный мир, где живёт тусовщик Иван (Юрий Насонов
). Сумеют ли молодые люди объединить свои миры, чтобы просто прикоснуться друг к другу?
«Сводишь с ума»
«Жизнь по вызову. Фильм»
Онлайн-кинотеатр KION представил трейлер полнометражного фильма, дополняющего вселенную сериала «Жизнь по вызову
». На этот раз неоднозначный персонаж Павла Прилучного
сталкивается с международной преступной схемой и обращается за помощью к новым покровителям, но быстро понимает, что никто не помогает просто так. Также в картине сыграли Лиза Моряк
, Анна Азарова
, Алексей Гришин
и другие.
«Жизнь по вызову. Фильм»
«Одни дома»
Совсем скоро зрители познакомятся с семьёй Акимовых: премьера многосерийной комедии от создателей «Папиных дочек
» и «Родителей родителей
» состоится на телеканале «СОЛНЦЕ» и в онлайн-кинотеатрах START и Okko уже этой осенью. Это история о четырёх детях, которые остались на время без родителей и столкнулись с недетскими проблемами. В том числе инфантильным дядей Витей.
«Одни дома». Тизер-трейлер
«Барсукот. Очень зверский детектив-2»
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» показал показал трейлер второго сезона мультсериала
с подзаголовком «Когти гнева». В продолжении Барсукот и Барсук Старший будут расследовать похищение уникальных предметов искусства, а одним из подозреваемых станет Песец. Но сосредоточиться на поисках преступника Барсукоту будет трудно, ведь он влюбится в кошку Маркизу.
«Барсукот. Очень зверский детектив-2»
«Родители родителей»
С 25 августа зрители телеканала «СОЛНЦЕ» вновь с головой погрузятся в бурную жизнь большой семьи Соколовых — первый сезон комедийного сериала возвращается с новыми сериями. Любимую семейку ждут увлекательные приключения и запутанные ситуации, но Соколовы выйдут из них в своем фирменном стиле — с юмором и взаимопониманием, ведь они — Семья.
«Родители родителей». Тизер-трейлер
«Сценарная комната»
Эта метакомедия – игровой короткий метр с элементами документального расследования. По сюжету трое известных деятелей искусств – Константин Хабенский
, Юлия Пересильд
и Сергей Минаев
– в ожидании режиссёра обсуждают возможные сценарии нового фильма про спасение будущего. Но в какой-то момент герои начинают подозревать, что, возможно, они и сами находятся внутри сценария.
«Сценарная комната». ТВ-ролик
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС
«Струны души»
7 августа в онлайн-кинотеатре «Иви» состоялась эксклюзивная премьера турецкой драмы. Проект рассказывает историю двух незнакомцев, которых сводит судьба при печальных обстоятельствах. Махинур и Арас внезапно узнают, что их дочерей перепутали в роддоме. Одна из девочек тяжело больна, и герои принимают решение любой ценой спасти жизнь малышки. Тяжёлый поворот судьбы не только принесёт героям много боли, но и станет подспорьем для рождения настоящей любви.
«Струны души»
«Всеведущий читатель»
Кинопрокатная компания «Вольга» опубликовала локализованный трейлер фэнтези-боевика по мотивам культовой корейской веб-новеллы. По сюжету главный герой — единственный, кто дочитал публиковавшийся более 10 лет роман о конце света. И в день его завершения события книги становятся реальностью. Главные роли исполнили Ан Хё Соп
, Ли Мин Хо
и участница группы BLACKPINK Джи Су
.
«Всеведущий читатель»
Читать
ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ
«Изумительная Мокси»
Компания «Русский Репортаж» поделилась первым трейлером анимационного приключения, которое выйдет в российский прокат 9 октября. В центре сюжета — кошка по кличке Мокси, которая умеет играть на пианино, красиво поёт и остроумно шутит. Но однажды её похищают и прячут в подвале далеко от дома. Чтобы вырваться на свободу, Мокси приходится просить помощи у глупого пса и сварливой птицы.
«Изумительная Мокси»
«Шабабники», 3 сезон
Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» выпустил трейлер к третьему сезону израильского драмеди, в котором Гедалия, Авиноам, Дов и Меир берутся спасать свою ешиву от закрытия и наладить в ней быт новых учеников. Личная жизнь парней также кипит, а знакомства с женщинами приводят к непредсказуемым результатам. Премьера продолжения сериала состоится на платформе 13 августа.
«Шабабники». 3 сезон
Читать
«Ирландская кровь»
Уже 12 августа в онлайн-кинотеатре «Амедиатека» стартует детективный сериал с Алисией Сильверстоун
. Её героиня, адвокат Фиона Шарп, получает тревожное сообщение от отца, с которым не общалась более 20 лет. Чтобы во всём разобраться, она отправляется в Ирландию, где ей предстоит столкнуться с семейными тайнами и выяснить, что большинство из рассказов её матери об отце являются ложью.
«Ирландская кровь»
