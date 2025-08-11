Кино-Театр.Ру
Блогер Александр Зубарев превратился в «Скуфа»

11 августа
2025 год

Новости кино >>
11 августа 2025
Завершились съемки семейной комедии «Скуф», в которой главную роль исполнил блогер Александр Зубарев. Историю непростых отношений отца и дочери представит режиссер Алексей Степанов. Совместно с Гайком Асатряном он выступил продюсером картины. За производство проекта отвечают компании SoFilm и Papini Prod. Дистрибьютором значится «Атмосфера кино», сообщает пресс-служба проекта.

Блогер Александр Зубарев превратился в «Скуфа»
фото: Атмосфера Кино

Роль дочери, с которой предстоит наладить связь герою, исполнила Валя Карнавал. В актерский ансамбль также вошли Дарья Екамасова, Кристина Бабушкина, Иван Шумихин, Леонид Якубович и Николай Василенко.

«В какой-то момент мы поняли, что хотим посвятить фильм "Скуф" отцам, и решили, что на финальных титрах должны появиться фотографии с нашими папами. Для этого я пару месяцев назад специально сфотографировался с отцом возле дома, где он родился. На следующий день после окончания съемок его не стало, и мне не стыдно посвятить эту картину ему», — поделился генеральный продюсер фильма Гайк Асатрян.

По сюжету Аркадий — обычный мужик, живущий в тени собственных разочарований, прячась за пивом, телевизором и любимой игрой в танчики. И по мнению абсолютно всех, даже самых близких друзей, он — эталонный скуф. Но все меняется, когда он узнает, что его родная дочь не пригласила его на собственную свадьбу. Осознав, что это связано как с их сложными отношениями в прошлом, так и с его нынешним образом жизни, он решается на кардинальные перемены. Чтобы заслужить приглашение и лично повести дочь к алтарю, ему придется преобразиться не только внешне, но и внутренне.
персоны
Гайк АсатрянКристина БабушкинаДарья ЕкамасоваАлександр ЗубаревВаля КарнавалАлексей Степанов (III)Леонид Якубович
фильмы
Скуф

