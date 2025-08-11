Кино-Театр.Ру
Замуж по ускоренной схеме: Инга Оболдина, Полина Денисова и Роман Евдокимов в трейлере фильма «Три свадьбы и один побег»

11 августа
2025 год

Новости кино >>
11 августа 2025
В сети появился трейлер комедии «Три свадьбы и один побег», которую 11 сентября выпустит в прокат кинокомпания Пионер. Премьера картины пройдет в рамках конкурсной программы фестиваля «Короче». Главные роли исполняют Инга Оболдина, Полина Денисова, Роман Евдокимов, Арам Вардеванян, Галина Денисенко и Алексей Золотовицкий.



Действие разворачивается в абхазском селе Хуап. Амра — огненная, упрямая, амбициозная. Она заканчивает школу и всем сердцем хочет стать актрисой. Но ее мама, Нуца, видит жизнь иначе: хорошие девочки не становятся артистками, а удачно выходят замуж — желательно сразу после школы. Пока Нуца сосредоточена на том, чтобы выдать двух старших дочерей, Амра идет на обман: под видом поступления в медицинский, она подает документы в театральный вуз. Правда быстро выходит наружу — и в доме вспыхивает буря. Для Нуцы актриса — это не профессия, а позор. Разочарованная мать объявляет Амре о том, что займется ее судьбой только после того, как выдаст старших дочерей замуж. Единственный шанс исполнить свою мечту для Амры — либо ускорить замужество сестер, либо… сбежать.

Комедия «Три свадьбы и один побег» — это история о столкновении поколений, о выборе между долгом и собой, о том, как иногда приходится перехитрить не только близких, но и обстоятельства.

«Амра — не просто героиня, которую я сыграла. Амра — это путь, на котором я по-новому открыла и нашла себя. Я влюбилась в Амру — за ее огонь, упрямство и свет. В ней — храбрость мечтать, даже если весь мир против. Поездка в Абхазию стала для меня настоящим переворотом. Я провела там три недели без телефона — полностью выключившись из привычной суеты. Я вслушивалась в тишину гор, наблюдала за людьми, за бытом, за ритмом жизни, таким другим и глубоким. Мне казалось, я попала в другую вселенную — где все настоящее, без фильтров. Это стало большой школой чувств и внимания», — говорит Полина Денисова.

Замуж по ускоренной схеме: Инга Оболдина, Полина Денисова и Роман Евдокимов в трейлере фильма «Три свадьбы и один побег»
фото: кинокомпания Пионер

Фильм наполнен сочными южными красками, смехом, слезами, свадебной суетой, неожиданными поворотами и тем самым теплым безумием, которое возможно только в большом и шумном доме, полном женщин.

«В фильме "Три свадьбы и один побег" я играю абхазскую маму. Это большой режиссерский дебют Кирилла Логинова по сценарию Алисы Габлия. Алиса сама из Абхазии, и это чувствуется: в сценарии много национальных "вкусностей". В фильме у меня три дочки, и я хочу удачно выдать их замуж. Но получается не по плану, а по любви. Поскольку это комедия, то хулиганили мы от души. Да и партнеры были прекрасные: Сослан Фидаров, Юлия Волкова, Алексей Золотовицкий. В картине во всем присутствует кавказский колорит, в кадре сплошная красота - горы, водопады… Мы снимали в аутентичных родовых домах, где люди живут веками, поколение за поколением, потому что рядом захоронены все родственники», — добавляет Инга Оболдина.

Зрительская премьера картины в Москве состоится 9 сентября в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм».
