XIII фестиваль «Короче» объявил конкурсные программы

Российский фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» объявил программу этого года. В конкурс короткого метра вошли 29 фильмов со всей страны, а конкурс полнометражных дебютов представит 7 картин молодых авторов. Все фильмы будут показаны на фестивале впервые. XIII фестиваль «Короче» пройдет с 19 по 24 августа в Калининграде, сообщает пресс-служба смотра.
На участие в конкурсе полнометражного дебютного кино было подано почти 50 заявок из разных регионов страны. Как и в прошлые годы, треть заявок не из Москвы и Санкт-Петербурга, а из других регионов России.
фото: пресс-служба смотра
Программа полнометражных дебютов появилась на фестивале три года назад как показатель развития фестиваля и его участников. Авторы короткометражных фильмов продолжают возвращаться на «Короче» с первыми большими работами, и в этом году таких режиссеров сразу четверо — Кирилл Логинов, Иван Шкундов, Игорь Марченко и Савелий Осадчий. Все они принимали участие в фестивале ранее с коротким метром, в этом году они представляют свои первые полные метры в секции дебютов.
«Эта тенденция нас очень радует, – говорит продюсер фестиваля Антон Калинкин. – Фестиваль ставит перед собой амбициозную задачу – растить новых авторов российского кино, и здорово, что участники "Короче" занимают свою нишу в киноиндустрии».
На участие в короткометражной секции в этом году было подано более 1500 заявок со всей страны. В основной конкурс отобрано 29 картин, среди которых большое разнообразие тем и жанров — есть и камерные драмы, и социальная сатира, и абсурдистские мокьюментари, и эксперименты с формой.
фото: пресс-служба смотра
Новому году, несмотря на летний формат фестиваля, посвящен целый ряд фильмов конкурса. «Наш год» — трогательная история троих друзей, которые год назад разошлись в разные стороны, но пообещали встретиться снова в канун Нового года. В «Зверюшках» две сестры в новогоднюю ночь решают вернуться в прошлое, чтобы попытаться исправить то, что было упущено. В «Самом лучшем новом годе» Дед Мороз и Снегурочка грабят квартиры во время праздничных представлений, пока в Снегурочке неожиданно не просыпается совесть. «Доставщик» — новогодняя история о курьере с ДЦП, который спешит выполнить последний заказ в уходящем году.
Большое внимание в программе уделено семейной тематике и внутренним конфликтам, раскрывающим тонкие и сложные отношения внутри семьи. «Большая Медведица» рассказывает о школьнице, которая пытается скрыть исчезновение матери и берет на себя непосильную ответственность за младшего брата. В «Мама папа я» мать, оказавшись на дне рождения бывшего мужа, сталкивается с его новой семьей и пытается сохранить спокойствие в сложной и болезненной атмосфере. Драма «Зима, Весна, Лето, Осень… и снова Зима» раскрывает тонкую связь между отцом и дочерью, несмотря на разлуку, а в «Объяснительной записке» старшеклассница Соня сбегает с урока ради свободы и первой любви, но быстро понимает, что мечты и реальность не всегда совпадают. «Новый год во вторник» рассказывает о нескольких днях из жизни матери и сына, которые ждут получения путевки в интернат. Есть и фильмы, где семейные отношения подаются в гротескной форме — как в «Молочной девочке», где гиперопека матери превращается в настоящую угрозу, или в «Варваре Святой», где единственный собеседник девочки на даче — голосовой помощник. «Главное к этой минуте» — драма о радиоведущем, потерявшем семью по собственной вине и пытающемся на дне рождения дочери осознать место в ее жизни. Часть фильмов рассказывают о взрослении, поиске своего места в жизни и выстраивании близких отношений. «СЖДП» показывает, как сверхъестественная сущность вмешивается в отношения бывших возлюбленных. В «Илье и Захаре: Масленица на пределе» двое подростков пытаются произвести впечатление на девушку с помощью народного праздника. «Мой милый Люк» — мягкое, трогательное путешествие двух незнакомцев по летнему городу, полное света и неловкости. «Сын» — трогательная притча о мальчике в инвалидной коляске и его отце, которые находят надежду и силы, вдохновившись мечтой о космосе. Романтическая лента «Звезда имени нас» о смысле жизни и предназначении человека рассказана через разговор двух друзей на природе.
Есть в программе и фильмы, посвященные медиа, культуре и социальным нормам. В мокьюментари «Идеально отвергнутые» фарфоровые статуэтки рассказывают свои трагикомические истории, пройдя через отбраковку, идеализацию и забвение. «МУЗЗЗЛО» также использует форму псевдодокументалистики — это история девушки-блогера, которая мечтает стать певицей на фоне размышлений о российской поп-культуре. В экспериментальной «Цензурократии (Censorcracy)» показано, как абстрактное понятие запрета буквально вторгается в человеческую и природную среду. А «koroche.mov» — фильм-эксперимент, размышление о российской киноиндустрии с Даниилом Воробьевым в главной роли.
Часть программы составляют фильмы, где пространство становится отдельным героем. В «Лиинахамари» изолированный северный поселок становится ареной почти детективного расследования о пропаже продуктов, в котором бытовое напряжение сочетается с тревожной атмосферой и психологической неустойчивостью героев. А «Метеостанция» рассказывает о том, как три белых медведя поселились в Арктике на метеостанции и что из этого вышло. Есть и ленты с элементами абсурда и черного юмора. Это «Веселая жизнь» — комедия о свадьбе, поделенной пополам с поминками. В «Крыше» бывший миллионер, дошедший до отчаяния, собирается спрыгнуть с высотки, но его намерения нарушает странный юноша. В «Как холодцы попадают в холодильник» тридцатилетний работник парка аттракционов вместе с матерью-экстрасенсом ищет пропавшую невесту. А «Наблюдение» — минималистичный, почти философский фильм, где внимание становится последним настоящим чудом. «Закругляемся» — черная комедия о сыне, который пытается тайком вернуть тело отца в морг. «Яма» — история пожилого трубача, чей привычный мир рушится, но одна ночь на кладбище меняет все.
