Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

XIII фестиваль «Короче» объявил конкурсные программы

11 августа
2025 год

Новости кино >>
11 августа 2025
Российский фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» объявил программу этого года. В конкурс короткого метра вошли 29 фильмов со всей страны, а конкурс полнометражных дебютов представит 7 картин молодых авторов. Все фильмы будут показаны на фестивале впервые. XIII фестиваль «Короче» пройдет с 19 по 24 августа в Калининграде, сообщает пресс-служба смотра.

На участие в конкурсе полнометражного дебютного кино было подано почти 50 заявок из разных регионов страны. Как и в прошлые годы, треть заявок не из Москвы и Санкт-Петербурга, а из других регионов России.

XIII фестиваль «Короче» объявил конкурсные программы
фото: пресс-служба смотра

Программа полнометражных дебютов появилась на фестивале три года назад как показатель развития фестиваля и его участников. Авторы короткометражных фильмов продолжают возвращаться на «Короче» с первыми большими работами, и в этом году таких режиссеров сразу четверо — Кирилл Логинов, Иван Шкундов, Игорь Марченко и Савелий Осадчий. Все они принимали участие в фестивале ранее с коротким метром, в этом году они представляют свои первые полные метры в секции дебютов.

«Эта тенденция нас очень радует, – говорит продюсер фестиваля Антон Калинкин. – Фестиваль ставит перед собой амбициозную задачу – растить новых авторов российского кино, и здорово, что участники "Короче" занимают свою нишу в киноиндустрии».

В Конкурс дебютного кино «Короче 2025» вошли семь картин: «Взрослый сын» Ивана Шкундова с Кузьмой Котрелевым, «Ганди молчал по субботам» Юрия Зайцева с Марком Эйдельштейном и Дарьей Екамасовой, «Мальчик-птица» Савелия Осадчего, выпускника мастерской Ивана И. Твердовского, а также «Сводишь с ума» Дарьи Лебедевой с Милой Ершовой, «Социализация» от режиссера съемочного материала Анны Волконской, «Счастлив, когда ты нет» Игоря Марченко с Сашей Бортич в главной роли и «Три свадьбы и один побег» Кирилла Логинова.

На участие в короткометражной секции в этом году было подано более 1500 заявок со всей страны. В основной конкурс отобрано 29 картин, среди которых большое разнообразие тем и жанров — есть и камерные драмы, и социальная сатира, и абсурдистские мокьюментари, и эксперименты с формой.

XIII фестиваль «Короче» объявил конкурсные программы
фото: пресс-служба смотра

Новому году, несмотря на летний формат фестиваля, посвящен целый ряд фильмов конкурса. «Наш год» — трогательная история троих друзей, которые год назад разошлись в разные стороны, но пообещали встретиться снова в канун Нового года. В «Зверюшках» две сестры в новогоднюю ночь решают вернуться в прошлое, чтобы попытаться исправить то, что было упущено. В «Самом лучшем новом годе» Дед Мороз и Снегурочка грабят квартиры во время праздничных представлений, пока в Снегурочке неожиданно не просыпается совесть. «Доставщик» — новогодняя история о курьере с ДЦП, который спешит выполнить последний заказ в уходящем году.

Большое внимание в программе уделено семейной тематике и внутренним конфликтам, раскрывающим тонкие и сложные отношения внутри семьи. «Большая Медведица» рассказывает о школьнице, которая пытается скрыть исчезновение матери и берет на себя непосильную ответственность за младшего брата. В «Мама папа я» мать, оказавшись на дне рождения бывшего мужа, сталкивается с его новой семьей и пытается сохранить спокойствие в сложной и болезненной атмосфере. Драма «Зима, Весна, Лето, Осень… и снова Зима» раскрывает тонкую связь между отцом и дочерью, несмотря на разлуку, а в «Объяснительной записке» старшеклассница Соня сбегает с урока ради свободы и первой любви, но быстро понимает, что мечты и реальность не всегда совпадают. «Новый год во вторник» рассказывает о нескольких днях из жизни матери и сына, которые ждут получения путевки в интернат. Есть и фильмы, где семейные отношения подаются в гротескной форме — как в «Молочной девочке», где гиперопека матери превращается в настоящую угрозу, или в «Варваре Святой», где единственный собеседник девочки на даче — голосовой помощник. «Главное к этой минуте» — драма о радиоведущем, потерявшем семью по собственной вине и пытающемся на дне рождения дочери осознать место в ее жизни. Часть фильмов рассказывают о взрослении, поиске своего места в жизни и выстраивании близких отношений. «СЖДП» показывает, как сверхъестественная сущность вмешивается в отношения бывших возлюбленных. В «Илье и Захаре: Масленица на пределе» двое подростков пытаются произвести впечатление на девушку с помощью народного праздника. «Мой милый Люк» — мягкое, трогательное путешествие двух незнакомцев по летнему городу, полное света и неловкости. «Сын» — трогательная притча о мальчике в инвалидной коляске и его отце, которые находят надежду и силы, вдохновившись мечтой о космосе. Романтическая лента «Звезда имени нас» о смысле жизни и предназначении человека рассказана через разговор двух друзей на природе.

Есть в программе и фильмы, посвященные медиа, культуре и социальным нормам. В мокьюментари «Идеально отвергнутые» фарфоровые статуэтки рассказывают свои трагикомические истории, пройдя через отбраковку, идеализацию и забвение. «МУЗЗЗЛО» также использует форму псевдодокументалистики — это история девушки-блогера, которая мечтает стать певицей на фоне размышлений о российской поп-культуре. В экспериментальной «Цензурократии (Censorcracy)» показано, как абстрактное понятие запрета буквально вторгается в человеческую и природную среду. А «koroche.mov» — фильм-эксперимент, размышление о российской киноиндустрии с Даниилом Воробьевым в главной роли.

Часть программы составляют фильмы, где пространство становится отдельным героем. В «Лиинахамари» изолированный северный поселок становится ареной почти детективного расследования о пропаже продуктов, в котором бытовое напряжение сочетается с тревожной атмосферой и психологической неустойчивостью героев. А «Метеостанция» рассказывает о том, как три белых медведя поселились в Арктике на метеостанции и что из этого вышло. Есть и ленты с элементами абсурда и черного юмора. Это «Веселая жизнь» — комедия о свадьбе, поделенной пополам с поминками. В «Крыше» бывший миллионер, дошедший до отчаяния, собирается спрыгнуть с высотки, но его намерения нарушает странный юноша. В «Как холодцы попадают в холодильник» тридцатилетний работник парка аттракционов вместе с матерью-экстрасенсом ищет пропавшую невесту. А «Наблюдение» — минималистичный, почти философский фильм, где внимание становится последним настоящим чудом. «Закругляемся» — черная комедия о сыне, который пытается тайком вернуть тело отца в морг. «Яма» — история пожилого трубача, чей привычный мир рушится, но одна ночь на кладбище меняет все.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Замуж по ускоренной схеме: Инга Оболдина, Полина Денисова и Роман Евдокимов в трейлере фильма «Три свадьбы и один побег»
На открытии кинофестиваля «Короче» покажут альманах, снятый его участниками
Аня Чиповская, Роман Евдокимов, Евгений Сангаджиев и Михаил Врубель вошли в состав жюри «Короче»
Юлия Волкова: «Мне интересно быть пластилином в руках режиссера»
Завершились съемки фильма «Ганди молчал по субботам» с Марком Эйдельштейном и Дарьей Екамасовой
Марк Эдельштейн привел домой бездомную Дарью Екамасову
Мила Ершова и Юрий Насонов попадут в параллельную реальность в ромкоме «Сводишь с ума»
Поиск по меткам
Короче
персоны
Александра БортичДаниил ВоробьёвДарья ЕкамасоваМила ЕршоваЮрий Зайцев (IV)Антон КалинкинКузьма КотрелёвДарья ЛебедеваКирилл ЛогиновИгорь Марченко (II)Савелий ОсадчийИван Твердовский (II)Марк Эйдельштейн
фильмы
Ганди молчал по субботамСводишь с умаТри свадьбы и один побег

анонс

Скорбим

Юрий Бутусов
9 августа трагически погиб режиссёр Юрий Бутусов.
Иван Краско
9 августа ушёл из жизни актёр Иван Краско.
Александр Мухин
8 августа ушёл из жизни кинооператор Александр Мухин.

День рождения >>

Илья Баскин
Сергей Жарков
Таисья Калинина
Оскар Кучера
Елена Лотова
Олег Мазуров
Лаура Пицхелаури
Владислав Ценёв
Виталий Юшков
Арлин Даль
Виола Дэвис
Джин Паркер
Жорж Риго
Мерритт Уивер
Крис Хемсворт
Халк Хоган
все родившиеся 11 августа >>

Афиша кино >>

Терминатор 2: Судный день
боевик, научная фантастика, триллер
США, Франция, 1991
Надо снимать фильмы о любви
драма, мокьюментари
Индия, Россия, 2024
Принцесса Мононоке
боевик, приключения, фэнтези
Япония, 1997
Эдем
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Летние войны
боевик, драма, комедия, мелодрама, научная фантастика, приключения
Япония, 2009
Улыбка. Новый кошмар
мистика, фильм ужасов
Канада, 2024
Бухта Бэррона
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Заклятье. Кровь экзорциста
фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Пила. Наследие
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Пункт назначения: Высотка 613
триллер, фильм ужасов
Тайвань, 2024
Пушистый форсаж: Гран-при
детский фильм, приключения
Германия, Великобритания, 2025
Укради мою мечту
комедия, мелодрама
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram