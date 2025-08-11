В России одновременно с Турцией покажут драму «Сердцебиение» с Керемом Бюрсином

В онлайн-кинотеатре Иви одновременно с Турцией состоится эксклюзивная премьера драмы «Сердцебиение» от режиссера «Зимородка» Бурджу Альптекин. Главную роль в проекте играет Керем Бюрсин, сообщает пресс-служба платформы.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви
Сериал расскажет историю молодой девушки Асли Гюнеш, которой пересадили сердце. Вскоре после операции девушка знакомится с семьей своего донора Мелике, и те принимают ее в своем доме, как родную. Не рад новой соседке только Арас — племянник владельцев особняка. Поначалу отношения Араса и Асли не ладятся, но время показывает, что у молодых людей много общего — и они влюбляются друг в друга. Однако судьба готовит испытания для зародившейся любви — герои узнают, что девушка, сердце которой пересадили Асли, — ее сестра-близнец.
«Для нас большая честь, что самый ожидаемый сериал "Сердцебиение" появится на Иви одновременно с Турцией. Этот проект отвечает нашему стремлению показывать российскому зрителю высококачественный зарубежный контент: его отличает и захватывающий сюжет, и глубокие персонажи, и любимые актеры в главных ролях. Мы уверены, что "Сердцебиение" заслужит любовь и признание российского зрителя», — говорит заместитель генерального директора Иви по контенту Иван Гринин.
В сериале также снимаются Лизге Джёмерт, Сибель Ташчыоглу, Дениз Чакыр, Шериф Сезер и другие. За производство отвечает OGM Pictures. Новые серии будут выходить на Иви в синхронном переводе одновременно с эфиром в Турции, а позже — появляться на сервисе в профессиональном дубляже.
обсуждение >>