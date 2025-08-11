В России одновременно с Турцией покажут драму «Сердцебиение» с Керемом Бюрсином

Кино-Театр.Ру
11 августа
2025 год

Новости кино >>
11 августа 2025
В онлайн-кинотеатре Иви одновременно с Турцией состоится эксклюзивная премьера драмы «Сердцебиение» от режиссера «Зимородка» Бурджу Альптекин. Главную роль в проекте играет Керем Бюрсин, сообщает пресс-служба платформы.

фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

Сериал расскажет историю молодой девушки Асли Гюнеш, которой пересадили сердце. Вскоре после операции девушка знакомится с семьей своего донора Мелике, и те принимают ее в своем доме, как родную. Не рад новой соседке только Арас — племянник владельцев особняка. Поначалу отношения Араса и Асли не ладятся, но время показывает, что у молодых людей много общего — и они влюбляются друг в друга. Однако судьба готовит испытания для зародившейся любви — герои узнают, что девушка, сердце которой пересадили Асли, — ее сестра-близнец.

«Для нас большая честь, что самый ожидаемый сериал "Сердцебиение" появится на Иви одновременно с Турцией. Этот проект отвечает нашему стремлению показывать российскому зрителю высококачественный зарубежный контент: его отличает и захватывающий сюжет, и глубокие персонажи, и любимые актеры в главных ролях. Мы уверены, что "Сердцебиение" заслужит любовь и признание российского зрителя», — говорит заместитель генерального директора Иви по контенту Иван Гринин.

В сериале также снимаются Лизге Джёмерт, Сибель Ташчыоглу, Дениз Чакыр, Шериф Сезер и другие. За производство отвечает OGM Pictures. Новые серии будут выходить на Иви в синхронном переводе одновременно с эфиром в Турции, а позже — появляться на сервисе в профессиональном дубляже.
№ 4
Анастасия Ал. Благинина   13.08.2025 - 10:49
В Турции с идеями и сценариями всё супер. Это наши бездари и лентяи сц ничего придумать не могут, а что нынче придумывают, будто под кубинским коксом накалякано. читать далее>>
№ 3
Андрей (Омск)   12.08.2025 - 20:54
На один мотив в Турции в России. Одно и тоже снимают.... Жесть. До чего у людей слабо с фантазией и желанием. читать далее>>
№ 2
Анастасия Ал. Благинина   11.08.2025 - 21:03
Вот и до Турции заезженная тема о пересадке органов и влюбийства девушки-реципиента или девушки-донора в мужа /жениха/брата/кузена своей спасительницы добралась. Мне нравится актёр Керем Бурсин, но у меня... читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   11.08.2025 - 20:04
Обожаю Керема, прям влюбилась в него после сериала "Постучись в мою дверь". Так что премьеры очень жду, сюжет крутой, есть место для развития событий. читать далее>>
«Что-то изменилось»: Кирилл Дыцевич и Лиана Гриба в первом тизер-трейлере продолжения «Постучись в мою дверь в Москве»
Керем Бюрсин: «Российская аудитория феноменальна, и я с нетерпением жду возможности встретиться с ней лично»
Постучался не в ту дверь: Керем Бюрсин в трейлере турецкой комедии «Холоп. Великолепный век»
От «Королька» до «Зимородка»: 9 классических турецких сериалов о любви и ненависти
Харизматичный властитель, будущий муж и строгий брат: 5 ролей Бурака Озчивита
«Зимородок-2»: Через тернии к терниям
Стильный, обаятельный, верный: За что мы любим Серкана Болата
