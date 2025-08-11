Кино-Театр.Ру
Иван Соснин выступит креативным продюсером Конкурса игрового кино

11 августа
2025 год

Новости кино >>
11 августа 2025
Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК) в партнерстве со студией Red Pepper Film объявил Конкурс короткометражных игровых фильмов. До 30 сентября 2025 года заявки на участие могут прислать авторы проектов, отражающих наиболее актуальные и яркие аспекты жизни современной России. Креативным продюсером конкурса выступит Иван Соснин, сообщает пресс-служба ФПРК. Вместе со своей командой режиссер будет отвечать за его концепцию и творческое содержание, сопровождать конкурсную процедуру отбора проектов, а также выступит в качестве наставника победителей.


Иван Соснин выступит креативным продюсером Конкурса игрового кино
фото: Пресс-служба ФПРК

«Свой путь, как и большинство режиссеров, я начинал с коротких метров. И прекрасно знаю, как важна дополнительная поддержка: бюджетом, советом, командой. Особенно, если ты живешь далеко от Москвы и хочешь творить в родном регионе. Уверен, что опыт нашей команды поможет участникам реализовать задуманное, сохранив свою идентичность», – подчеркнул Иван Соснин.

Общий призовой фонд составляет 60 млн рублей. В шорт-лист войдут 24 проекта, авторы которых представят их членам жюри на очной защите (питчинге). По итогам питчинга будут определены 12 победителей. Каждому проекту-победителю будет оказана поддержка в размере пяти миллионов рублей на реализацию.Производство фильмов должно быть завершено до 30 июня 2026 года.

Организаторы выделили следующие тематические направления конкурсного отбора: «Береги» (охрана окружающей среды), «Действуй» (мотивация к развитию личности), «Изобретай» (развитие науки, инновации и технический прогресс), «Объединяй» (межнациональное согласие), «Помни» (фильмы о выдающихся личностях и исторических событиях), «Путешествуй» (открытие новых достопримечательностей и маршрутов), «Твори» (новые имена в искусстве и креативных индустриях регионов), «Цени» (семья, традиции, дети) и «Учись» (наставничество, работа с молодежью).

Участие в конкурсе могут принять юридические лица, зарегистрированные на территории России. Проекты должны быть реализованы в регионах России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Каждый заявитель может подать несколько заявок. Работы будут оценены экспертной группой анонимно, ключевые критерии оценки – социальная значимость, проработанность сценария и творческой концепции, уникальность проекта, а также реалистичность финансового обеспечения всех рабочих процессов в рамках лимита затрат.
№ 3
Андрей (Омск)   12.08.2025 - 21:04
5 миллионов мало. Создателям 12 ильмов нужно будет находить грошики и снимать. Иначе в 2026 спросят где кино, или деньги. читать далее>>
№ 2
SV_kino   12.08.2025 - 06:27
Соснин - это хорошо! Хорошо, что наше будущее - в добрых талантливых руках, подальше от (тьфу) сариков.. читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   11.08.2025 - 20:06
Времени ещё много, так что участники конкурса могут дорабатывать свои проекты и как говорится "вперёд, с песней". читать далее>>
Всего сообщений: 3
персоны
Иван Соснин

Скорбим

Анна Кузнецова
11 августа ушла из жизни актриса Анна Кузнецова.
Юрий Бутусов
9 августа трагически погиб режиссёр Юрий Бутусов.
Иван Краско
9 августа ушёл из жизни актёр Иван Краско.

