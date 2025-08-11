Иван Соснин выступит креативным продюсером Конкурса игрового кино

Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК) в партнерстве со студией Red Pepper Film объявил Конкурс короткометражных игровых фильмов. До 30 сентября 2025 года заявки на участие могут прислать авторы проектов, отражающих наиболее актуальные и яркие аспекты жизни современной России. Креативным продюсером конкурса выступит Иван Соснин, сообщает пресс-служба ФПРК. Вместе со своей командой режиссер будет отвечать за его концепцию и творческое содержание, сопровождать конкурсную процедуру отбора проектов, а также выступит в качестве наставника победителей.
фото: Пресс-служба ФПРК
«Свой путь, как и большинство режиссеров, я начинал с коротких метров. И прекрасно знаю, как важна дополнительная поддержка: бюджетом, советом, командой. Особенно, если ты живешь далеко от Москвы и хочешь творить в родном регионе. Уверен, что опыт нашей команды поможет участникам реализовать задуманное, сохранив свою идентичность», – подчеркнул Иван Соснин.
Общий призовой фонд составляет 60 млн рублей. В шорт-лист войдут 24 проекта, авторы которых представят их членам жюри на очной защите (питчинге). По итогам питчинга будут определены 12 победителей. Каждому проекту-победителю будет оказана поддержка в размере пяти миллионов рублей на реализацию.Производство фильмов должно быть завершено до 30 июня 2026 года.
Организаторы выделили следующие тематические направления конкурсного отбора: «Береги» (охрана окружающей среды), «Действуй» (мотивация к развитию личности), «Изобретай» (развитие науки, инновации и технический прогресс), «Объединяй» (межнациональное согласие), «Помни» (фильмы о выдающихся личностях и исторических событиях), «Путешествуй» (открытие новых достопримечательностей и маршрутов), «Твори» (новые имена в искусстве и креативных индустриях регионов), «Цени» (семья, традиции, дети) и «Учись» (наставничество, работа с молодежью).
Участие в конкурсе могут принять юридические лица, зарегистрированные на территории России. Проекты должны быть реализованы в регионах России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Каждый заявитель может подать несколько заявок. Работы будут оценены экспертной группой анонимно, ключевые критерии оценки – социальная значимость, проработанность сценария и творческой концепции, уникальность проекта, а также реалистичность финансового обеспечения всех рабочих процессов в рамках лимита затрат.
