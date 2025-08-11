Слава Копейкин, Анастасия Красовская и Рузиль Минекаев отправятся в Тридевятое царство

Фильм расскажет о прагматичном Ереме, который накануне повышения по работе вместе с младшей сестрой случайно попадает в волшебное Тридевятое царство. Чтобы вернуться домой, ему нужно рассмешить хмурую Царевну Несмеяну. Но сделать это будет не так-то просто, ведь на самом деле девушка лишь притворяется – она мечтает о настоящей любви. Ерема завоевывает доверие Царства и сердце Царевны, но, добившись цели, признается в обмане и возвращается в реальный мир. В награду он получает все, о чем только мечтал, но ощущает, что потерял главное. Тем временем Несмеяну похищает Водяной, а сказочный мир погружается в уныние. Ерема решает вернуться в Тридевятое царство и спасти Несмеяну, не зная, удастся ли ему снова пройти путь героя, только уже не ради награды, а ради любви.
