Слава Копейкин, Анастасия Красовская и Рузиль Минекаев отправятся в Тридевятое царство

11 августа
2025 год

11 августа 2025
Стартовали съемки новой приключенческой сказки «Царевна Несмеяна» со Славой Копейкиным, Анастасией Красовской, Рузилем Минекаевым и Соней Петровой в главных ролях. Режиссером выступил Василий Ровенский. Фильм производства «Наше кино» при участии Okko появится на больших экранах уже в 2026 году, сообщает пресс-служба кинокомпании.

Слава Копейкин, Анастасия Красовская и Рузиль Минекаев отправятся в Тридевятое царство
фото: кинокомпания «Наше кино»

Фильм расскажет о прагматичном Ереме, который накануне повышения по работе вместе с младшей сестрой случайно попадает в волшебное Тридевятое царство. Чтобы вернуться домой, ему нужно рассмешить хмурую Царевну Несмеяну. Но сделать это будет не так-то просто, ведь на самом деле девушка лишь притворяется – она мечтает о настоящей любви. Ерема завоевывает доверие Царства и сердце Царевны, но, добившись цели, признается в обмане и возвращается в реальный мир. В награду он получает все, о чем только мечтал, но ощущает, что потерял главное. Тем временем Несмеяну похищает Водяной, а сказочный мир погружается в уныние. Ерема решает вернуться в Тридевятое царство и спасти Несмеяну, не зная, удастся ли ему снова пройти путь героя, только уже не ради награды, а ради любви.

Продюсерами картины выступили Максим Рогальский, Василий Ровенский, Антонина Руже, а также Сергей Шишкин, Эльвира Дмитриевская, Гавриил Гордеев и Анна Вельяминова. Авторы сценария – Эвелина Барсегян и Василий Ровенский. Оператор-постановщик – Зикрулло Хикматов.

Съемки фильма пройдут в Москве в августе и сентябре.
№ 2
Анастасия Ал. Благинина   12.08.2025 - 07:31
Лучше бы оставили сказку сказкой. Достали паразитировать на ностальгии о прошлом зрителей. В СССР умели снимать фильмы-сказки, без всяких дорогущих понтовых голливудских спецэффектов, и было и зрелищно,... читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   11.08.2025 - 20:02
Очень напоминает сюжет Последнего Богатыря с Хориняком. Всё снимают под один лад, ей Богу. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Эвелина БарсегянАнна ВельяминоваГавриил ГордеевЭльвира ДмитриевскаяСлава КопейкинАнастасия КрасовскаяРузиль МинекаевСоня ПетровнаВасилий РовенскийМаксим РогальскийАнтонина РужеЗико ХикматовСергей Шишкин (IV)

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен