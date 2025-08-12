Ветеран студии Ghibli и режиссер хита «Ван-Пис: Красный» готовят фильм «Цветущая звезда Парижа»

Оригинальный анимационный фильм «Цветущая звезда Парижа
» (Paris ni Saku Etoile) выйдет в Японии 13 марта 2026 года. Вместе с анонсом представили постер
: героиня с красной лентой в волосах выглядывает из окна комнаты, затаив дыхание в ожидании будущих свершений. Производством занимается студия Arvo Animation
(«Обычный роман в Коулуне
», «Луна, Лайка и Носферату
»).
Начало XX века, Париж. Начинающая художница Фудзико и увлеченная балетом Тидзуру впервые встречаются в Иокогаме, а затем, волею случая, опять пересекаются во французской столице. Несмотря на трудности, они не отказываются от мечтаний и стремятся к своей «звезде» (etoile) — символу надежды и вдохновения.
«Ван-Пис: Красный» — самое кассовое аниме 2022 года
Проект стал первой совместной работой режиссера Горо Танигути
(«Код Гиас: Восставший Лелуш
», «Ван-Пис: Красный
») и художника Кацуи Кондо
, известного по дизайну персонажей и ключевой анимации в фильмах студии Ghibli
(«Мой сосед Тоторо
», «Ведьмина служба доставки
»).
Юную Фудзико озвучит Ами Тома
, сыгравшая Кокоро Андзай в «Одиноком замке в Зазеркалье
». По словам сэйю, героиня — её полная противоположность: «Мне было непросто воплотить характер Фудзико, но процесс принес огромное удовольствие
». Танигути отметил, что искал голос, сочетающий чистоту, естественность, обаяние и внутреннюю силу, так что считает встречу с Тоямой на этом этапе её карьеры настоящей удачей.
