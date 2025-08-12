Кино-Театр.Ру
Ветеран студии Ghibli и режиссер хита «Ван-Пис: Красный» готовят фильм «Цветущая звезда Парижа»

12 августа
2025 год

12 августа 2025
Оригинальный анимационный фильм «Цветущая звезда Парижа» (Paris ni Saku Etoile) выйдет в Японии 13 марта 2026 года. Вместе с анонсом представили постер: героиня с красной лентой в волосах выглядывает из окна комнаты, затаив дыхание в ожидании будущих свершений. Производством занимается студия Arvo AnimationОбычный роман в Коулуне», «Луна, Лайка и Носферату»).

Начало XX века, Париж. Начинающая художница Фудзико и увлеченная балетом Тидзуру впервые встречаются в Иокогаме, а затем, волею случая, опять пересекаются во французской столице. Несмотря на трудности, они не отказываются от мечтаний и стремятся к своей «звезде» (etoile) — символу надежды и вдохновения.

Проект стал первой совместной работой режиссера Горо ТанигутиКод Гиас: Восставший Лелуш», «Ван-Пис: Красный») и художника Кацуи Кондо, известного по дизайну персонажей и ключевой анимации в фильмах студии GhibliМой сосед Тоторо», «Ведьмина служба доставки»).

Юную Фудзико озвучит Ами Тома, сыгравшая Кокоро Андзай в «Одиноком замке в Зазеркалье». По словам сэйю, героиня — её полная противоположность: «Мне было непросто воплотить характер Фудзико, но процесс принес огромное удовольствие». Танигути отметил, что искал голос, сочетающий чистоту, естественность, обаяние и внутреннюю силу, так что считает встречу с Тоямой на этом этапе её карьеры настоящей удачей.

№ 4
ДаринаКароль   15.08.2025 - 21:19
... А мне нравится такой подход, как в старых добрых мультиках. Навевает ностальгические моменты с детства. читать далее>>
№ 3
Мария_2191   14.08.2025 - 20:53
... Чтобы создать романтической настрой парижских улочек. только всё равно немного не понятен сюжет мультфильма. читать далее>>
№ 2
Андрей (Омск)   12.08.2025 - 20:50
... рисовали старыми детскими карандашами. читать далее>>
№ 1
Sveta_21Ermolova   12.08.2025 - 20:37
Может я немного недопонимаю, но краски анимации могли бы сделать и ярче, а то сильно бледно как-то вышло. читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен