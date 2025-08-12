Кино-Театр.Ру
Денис Косиков и Алевтина Майер ответят на «Чужой звонок»

12 августа
2025 год

12 августа 2025
Стартовали съемки фильма «Чужой звонок», сценарий которого написан по мотивам одноименной повести Екатерины Марковой, впервые опубликованной в журнале «Юность» в 1979 году. Картина рассказывает о первой любви, определившей жизни двух молодых людей – от встречи в нулевые до наших дней. Главные роли исполнят Алексей Чадов, Светлана Иванова, Людмила Артемьева и Ксения Алферова. За производство отвечают НТВ, онлайн-кинотеатр KION, «Студия РоЕл» при поддержке Фонда кино, сообщает пресс-служба телеканала.

Денис Косиков и Алевтина Майер ответят на «Чужой звонок»
фото: пресс-служба НТВ

Наши дни. Художница Наташа (Светлана Иванова) готовится к выставке своих картин. В галерее перед открытием она узнает в одном из сотрудников своего бывшего одноклассника и первую любовь – музыканта Игоря (Алексей Чадов). И погружается в воспоминания. Начало нулевых. Юная Наташа (Алевтина Майер) разрывается между давлением рациональных родителей, решительно настроенных отправить дочь учиться на юриста, и своими мечтами о поступлении в Академию художеств в Петербурге. Поверить в себя и пойти на риск ей помогает новенький одноклассник, одаренный музыкант Игорь (Денис Косиков). Молодые люди влюбляются друг в друга, но их счастье прерывает семейная трагедия. Наташа, не готовая ради Игоря пожертвовать своей мечтой, уезжает в Петербург и начинает строить свою жизнь. Выбор, сделанный в юности, часто оказывается решающим. Но если бы была возможность повернуть время вспять, как бы мы поступили? Этими вопросами задается взрослая Наташа.

«Для меня это история о том, как мы становимся взрослыми. Первая попытка ощутить свое "я", свое движение по жизни – каким оно может быть? Я добрый человек? Хороший или плохой? Я уже взрослая или еще не совсем? Я уже могу принимать решения или мне нужна чья-то помощь? Это прямо квинтэссенция взросления. И, конечно, попытка понять – а любовь – это что?», — отмечает Алевтина Майер.

Денис Косиков и Алевтина Майер ответят на «Чужой звонок»
фото: пресс-служба НТВ

Актриса Елена Сафонова, которая в этой картине играет бабушку Наташи, исполнила главную роль в экранизации повести «Чужой звонок» 1985 года.

«Идея об экранизации повести "Чужой звонок" принадлежит режиссеру, Светлане Белкиной. Нас вдохновил именно этот союз – конкретная повесть и конкретный режиссер. Сюжет, фабула будут теми же, что в повести, но в современной молодежной подаче. Ведь с 1979 года изменился не только язык общения, но немного изменились и сами молодые люди. Главное, что для нас важно – рассказать и показать эту историю так, чтобы она была интересна нынешней молодежи, чтобы они поверили героям и узнали в них себя. Вообще вся наша творческая команда – и режиссер, и оператор, и сценарист – принадлежит молодому поколению. Мы хотим выстраивать разговор со зрителем без взрослого поучающего менторского тона, а ведя диалог на равных. Лично для меня это история первой любви, первого взрослого выбора и первого предательства», — добавляет генеральный продюсер Елизавета Елистратова.
