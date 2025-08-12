Студия Norm Production запускает сценарный анимационный конкурс



фото: Norm Production

Студия Norm Production запускает сценарный конкурс «Мультик-NORM», ориентированный на профессиональных и начинающих сценаристов. Компания ищет истории для полнометражного анимационного фильма.Как сообщает Norm Production, условия простые: выбираются самые интересные и мощные проекты, которые поступают в продюсерскую разработку и далее в производство Norm Production. По результатам отбора самые сильные проекты будут приняты в продюсирование — от доработки сценария до запуска производства.Жанровых и стилистических рамок нет — в приоритете самостоятельный взгляд и выразительный голос. Рассматриваются проекты для детско-юношеской аудитории. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно отправить синопсис и сценарий одним PDF-файлом на email: mult@normprod.ru, при этом рекомендуется указать в теме письма «Сценарий — фамилия».Принимаются заявки только на сценарии полнометражных анимационных фильмов или сериалов. Материалы классического игрового кино можно присылать в любое время. Дедлайн подачи — 31 декабря 2025 года.