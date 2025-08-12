Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Иваново»
12 августа
2025 год

12 августа 2025
Студия Norm Production запускает сценарный конкурс «Мультик-NORM», ориентированный на профессиональных и начинающих сценаристов. Компания ищет истории для полнометражного анимационного фильма.

Студия Norm Production запускает сценарный анимационный конкурс
фото: Norm Production

Как сообщает Norm Production, условия простые: выбираются самые интересные и мощные проекты, которые поступают в продюсерскую разработку и далее в производство Norm Production. По результатам отбора самые сильные проекты будут приняты в продюсирование — от доработки сценария до запуска производства.

Жанровых и стилистических рамок нет — в приоритете самостоятельный взгляд и выразительный голос. Рассматриваются проекты для детско-юношеской аудитории. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно отправить синопсис и сценарий одним PDF-файлом на email: mult@normprod.ru, при этом рекомендуется указать в теме письма «Сценарий — фамилия».

Принимаются заявки только на сценарии полнометражных анимационных фильмов или сериалов. Материалы классического игрового кино можно присылать в любое время. Дедлайн подачи — 31 декабря 2025 года.
Скорбим

Анна Кузнецова
11 августа ушла из жизни актриса Анна Кузнецова.
Юрий Бутусов
9 августа трагически погиб режиссёр Юрий Бутусов.
Иван Краско
9 августа ушёл из жизни актёр Иван Краско.

