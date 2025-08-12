Тимофей Трибунцев, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь услышат «Диву»

По сюжету в Петербурге рождается девочка-вундеркинд с волшебным голосом. В 11 лет Майя становится звездой главного оперного театра страны. Две завистливые оперные дивы, у которых она отобрала все основные партии и роли, решают избавиться от чуда природы. Прямо на сцене Майя выпивает волшебный эликсир и превращается в призрака. В театре она встречает еще одного застрявшего – Йозефа, старого дирижера из XVIII века, который помогает девочке и учит ее жить в новых обстоятельствах.
«Ничего похожего в кино я никогда не видела. Меня восхищает, как смело Аня Меликян ищет и находит какой-то свой путь, свой жанр. Это и сказка, и — нет. Очень красивая и очень грустная история о загадочном закулисье большой оперы, интригах, страстях, большом таланте и зависти к нему. Аня — требовательный режиссер, поэтому подготовка была тщательной. Я провела уйму времени с педагогом оперного пения Машей Макеевой и научилась не только подражать певицам, правильно дышать и так далее, но и любить оперу. И я считаю, это важный ключ к моей роли», — отмечает Юлия Снигирь.
Специально для проекта выдающиеся оперные исполнители России записали классические арии. Зрители услышат голоса Алексея Татаринцева, Надежды Павловой, Екатерины Бегунович и Венеры Гимадиевой. В новом проекте Анна Меликян выступает не только как режиссер, но и соавтор сценария и генеральный продюсер.
«"Дива", мне кажется, будет моим самым красивым фильмом, потому что для меня опера – это безусловная красота. Это то, что помогает человеку открыть в себе чувственное начало, сердце. К тому же, в определенном смысле наш фильм – технологический вызов, так как перед нами стоит ряд задач, связанных с голосом, со звучанием, над которыми до нас никто не работал. "Дива" – уникальный проект, который должен объединить красоту музыкального мира, историю и важнейшие смыслы про добро, любовь, всепрощение. Он будет интересен и детям, и взрослым, каждый найдет в нем что-то свое», – отмечает Анна Меликян.
Съемки «Дивы» пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Среди локаций музеи-заповедники «Царицыно» и «Царское село», Дом Пашкова и Дом ученых. Однако в основе сюжета события, которые происходят на главной сцене страны. И часть съемок пройдет на исторической сцене Большого театра. Зрители почувствуют магию оперы и смогут заглянуть в закулисье. Атмосферу помогут передать специально созданные реплики произведений искусства и винтажные сценические костюмы.
«Как зритель, я очень люблю фильмы Анны Меликян. Когда-то страшно ругался, что Аня снимает мало кино и вот, наконец, новый фильм. Причем очень амбициозный проект, такого еще не было и, возможно, уже не будет. Аня – перфекционист, поэтому мы много репетировали, искали образ. Ее предыдущие проекты больше камерные, авторские, а "Дива" — это большая, красивая сказка как для взрослых, так и для детей, несмотря на некоторый драматизм сюжета», — добавляет Евгений Цыганов.
обсуждение >>