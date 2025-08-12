Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Тимофей Трибунцев, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь услышат «Диву»

12 августа
2025 год

Новости кино >>
12 августа 2025
Режиссер Анна Меликян приступила к съемкам фэнтезийной сказки «Дива». Фильм производства Киностудии Горького и компании Марс Медиа расскажет историю девочки-вундеркинда с волшебным голосом. Имя юной актрисы, которая исполнит главную роль, пока держится в секрете, но создатели картины отмечают, что выбирали из 2000 претенденток. В фильме также играют Тимофей Трибунцев, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Софья Лебедева, Андрей Максимов, Игорь Миркурбанов, Мария Смольникова, Екатерина Воронина, Вера Майорова и другие актеры.

Тимофей Трибунцев, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь услышат «Диву»
фото: Марс Медиа, пресс-служба Киностудии Горького, Софья Анцупова

По сюжету в Петербурге рождается девочка-вундеркинд с волшебным голосом. В 11 лет Майя становится звездой главного оперного театра страны. Две завистливые оперные дивы, у которых она отобрала все основные партии и роли, решают избавиться от чуда природы. Прямо на сцене Майя выпивает волшебный эликсир и превращается в призрака. В театре она встречает еще одного застрявшего – Йозефа, старого дирижера из XVIII века, который помогает девочке и учит ее жить в новых обстоятельствах.

«Ничего похожего в кино я никогда не видела. Меня восхищает, как смело Аня Меликян ищет и находит какой-то свой путь, свой жанр. Это и сказка, и — нет. Очень красивая и очень грустная история о загадочном закулисье большой оперы, интригах, страстях, большом таланте и зависти к нему. Аня — требовательный режиссер, поэтому подготовка была тщательной. Я провела уйму времени с педагогом оперного пения Машей Макеевой и научилась не только подражать певицам, правильно дышать и так далее, но и любить оперу. И я считаю, это важный ключ к моей роли», — отмечает Юлия Снигирь.

Специально для проекта выдающиеся оперные исполнители России записали классические арии. Зрители услышат голоса Алексея Татаринцева, Надежды Павловой, Екатерины Бегунович и Венеры Гимадиевой. В новом проекте Анна Меликян выступает не только как режиссер, но и соавтор сценария и генеральный продюсер.

Тимофей Трибунцев, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь услышат «Диву»
фото: Марс Медиа, пресс-служба Киностудии Горького, Софья Анцупова

«"Дива", мне кажется, будет моим самым красивым фильмом, потому что для меня опера – это безусловная красота. Это то, что помогает человеку открыть в себе чувственное начало, сердце. К тому же, в определенном смысле наш фильм – технологический вызов, так как перед нами стоит ряд задач, связанных с голосом, со звучанием, над которыми до нас никто не работал. "Дива" – уникальный проект, который должен объединить красоту музыкального мира, историю и важнейшие смыслы про добро, любовь, всепрощение. Он будет интересен и детям, и взрослым, каждый найдет в нем что-то свое», – отмечает Анна Меликян.

Съемки «Дивы» пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Среди локаций музеи-заповедники «Царицыно» и «Царское село», Дом Пашкова и Дом ученых. Однако в основе сюжета события, которые происходят на главной сцене страны. И часть съемок пройдет на исторической сцене Большого театра. Зрители почувствуют магию оперы и смогут заглянуть в закулисье. Атмосферу помогут передать специально созданные реплики произведений искусства и винтажные сценические костюмы.

«Как зритель, я очень люблю фильмы Анны Меликян. Когда-то страшно ругался, что Аня снимает мало кино и вот, наконец, новый фильм. Причем очень амбициозный проект, такого еще не было и, возможно, уже не будет. Аня – перфекционист, поэтому мы много репетировали, искали образ. Ее предыдущие проекты больше камерные, авторские, а "Дива" — это большая, красивая сказка как для взрослых, так и для детей, несмотря на некоторый драматизм сюжета», — добавляет Евгений Цыганов.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Юлия Снигирь, Евгений Цыганов и Лиза Ищенко снялись в спецпроекте Action! и бренда All We Need
Анна Меликян снимет ироничную сказку «Дива» про юного Призрака Оперы
Владимир Щегольков: «Будут ли мужчины смотреть «Нежность 2», предполагая, что это женское кино, – мой главный вопрос»
персоны
Екатерина Воронина (II)Венера ГимадиеваСофья ЛебедеваВера Майорова-ЗемскаяАндрей Максимов (III)Анна МеликянИгорь МиркурбановМария СмольниковаЮлия СнигирьАлексей ТатаринцевТимофей ТрибунцевЕвгений Цыганов

фотографии >>
Тимофей Трибунцев, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь услышат «Диву» фотографии
Тимофей Трибунцев, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь услышат «Диву» фотографии
Тимофей Трибунцев, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь услышат «Диву» фотографии
Тимофей Трибунцев, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь услышат «Диву» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Анна Кузнецова
11 августа ушла из жизни актриса Анна Кузнецова.
Юрий Бутусов
9 августа трагически погиб режиссёр Юрий Бутусов.
Иван Краско
9 августа ушёл из жизни актёр Иван Краско.

День рождения >>

Матлюба Алимова
Матвей Зубалевич
Александр Ляпин
Артур Мкртчян
Павел Новиков
Лариса Саванкова
Полина Стефанович
Валерия Федорович
Рано Шадиева
Кэйси Аффлек
Ирис Бербен
Лена Желиховская
Питер Краузе
Мэгги Лоусон
Доминик Суэйн
Джейн Уайатт
все родившиеся 12 августа >>

Афиша кино >>

Терминатор 2: Судный день
боевик, научная фантастика, триллер
США, Франция, 1991
Надо снимать фильмы о любви
драма, мокьюментари
Индия, Россия, 2024
Принцесса Мононоке
боевик, приключения, фэнтези
Япония, 1997
Эдем
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Летние войны
боевик, драма, комедия, мелодрама, научная фантастика, приключения
Япония, 2009
Улыбка. Новый кошмар
мистика, фильм ужасов
Канада, 2024
Бухта Бэррона
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Заклятье. Кровь экзорциста
фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Пила. Наследие
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Пункт назначения: Высотка 613
триллер, фильм ужасов
Тайвань, 2024
Пушистый форсаж: Гран-при
детский фильм, приключения
Германия, Великобритания, 2025
Укради мою мечту
комедия, мелодрама
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен