Геннадий Блинов, Александр Робак и Стася Милославская сыграют в комедии «Трудный ребенок»

12 августа
2025 год

12 августа 2025
Стартовали съемки 17-серийного комедийного сериала компании Russian Code «Трудный ребенок» с Геннадием Блиновым, Александром Робаком и Стасей Милославской в главных ролях, сообщает пресс-служба проекта.

Геннадий Блинов, Александр Робак и Стася Милославская сыграют в комедии «Трудный ребенок»
фото: Russian Code

Главный герой Фил (Геннадий Блинов) — профессиональный футболист, которому из-за травмы приходится работать по профессии – учителем. Но и здесь все идет не так гладко, как хотелось молодому человеку. Фила увольняют из школы за слишком радикальные методы преподавания. Чтобы заработать на операцию и вернуться в большой футбол, герою приходится перебиваться репетиторством и случайными подработками.

Но одна нелепая случайность меняет все: в его руки попадает Макар (Борис Дейков) — 13-летний сын криминального авторитета Лемура (Александр Робак). Теперь Филу предстоит не только воспитать маленького социопата, мечтающего о мафиозной карьере, но и помочь дочери участкового Даше (Стася Милославская) поступить в МГИМО, несмотря на сопротивление отца (Анатолий Журавлев). Фил вынужден научится быть взрослым, воспитывая трудного подростка, и впервые по-настоящему рискует за других, ломая свою философию вечного бездельника.

Креативными продюсерами и сценаристами проекта выступают создатели «Патриота» Леонид Коньшин и Сергей Андриянов. За режиссуру отвечают Владимир Болгов, Велимир Русаков, Никита Зубков, а оператором-постановщиком значится Янис Андреевс.

Геннадий Блинов, Александр Робак и Стася Милославская сыграют в комедии «Трудный ребенок»
фото: Russian Code

«Сценарий — точное попадание в то, что мне хочется снимать именно сейчас. Он сочетает в себе метаиронию с поразительно доброй, почти наивной интонацией. Но для меня это прежде всего история о том, как люди сегодня пытаются (и не всегда умеют) общаться друг с другом. Комедия здесь — способ защититься, скрыться за иронией, отыграть эмоции через шутку. Но главный вопрос, который волнует меня как режиссера: сможет ли любовь преодолеть этот щит и помочь героям по-настоящему открыться друг другу? Что касается ожиданий от съёмок — мы захватили коврики и гантели. План такой: делать зарядку во время обеда и выйти из проекта не только с хорошим материалом, но и с прессом. Надеюсь, получится и то, и другое», — говорит Владимир Болгов.

В сериале также играют Илья Макаров, Александр Лойе, Василий Кортуков, Сергей Дьяков, Дарья Пицик, Ирина Дубцова, Дмитрий Белоцерковский, Ольга Прокофьева, Жаргал Бадмацыренов, Алиса Прохорова и другие.

По словам Стаси Милославской, «Трудный ребенок» — сериал о выборе, справедливости, человеческой душе и ее тайнах: «Шаг за шагом в нём раскрывается, как мы прячемся под масками и как нам тяжело быть искренними, честно выражать свои чувства и эмоции. При этом сценарий написан ярким языком, и я хохочу на каждой странице. Надеюсь, получится реализовать все задуманное и точно уловить тональность, которую выбрали авторы. Даша — абсолютно моя героиня, в моментах даже круче меня. Чувствую, придется соответствовать. Я в предвкушении и большой радости! У нас собралась очень интересная актёрская компания и отличные режиссеры. Да и вообще есть все для того, чтоб это стало народным хитом, тьфу-тьфу-тьфу. Будем стараться!»
