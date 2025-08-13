Александра Черкасова и Кирилл Нагиев окажутся в «Тени звезды» Павла Прилучного 16 августа

На НТВ 16 августа в 21:45 состоится телевизионная премьера детективной музыкальной драмы Дмитрия Губарева
«Тень звезды
». Согласно пресс-службе телеканала, главные роли в фильме исполнили Павел Прилучный
, Александра Черкасова
и Кирилл Нагиев
.
«Тень звезды». ТВ-ролик
По сюжету известный рэпер Нэйм (Прилучный) приезжает с гастролями в Санкт-Петербург, где его ожидают толпы фанатов. Неожиданно на певца совершается покушение, но ему чудом удается спастись. Менеджер Тихон (Нагиев) решает обезопасить музыканта и нанимает ему телохранителя. Однако судьба распоряжается так, что охранником рэпера становится девушка Саша (Черкасова-Служитель). Она – профессионал своего дела, но ей тяжело находиться в мире шоу-бизнеса. Телохранитель начинает разбираться в запутанной жизни звезды и выясняет, что слишком много людей могли бы желать ему смерти. Теперь эта работа становится крайне опасной и для нее.
Компанию исполнителям главных ролей составят Юлия Франц
, Владимир Сычев
, Надежда Мельникова
, Ольга Белинская
, Кирилл Балобан
и другие актеры. За визуальную составляющую ленты отвечают оператор Дмитрий Шлыков
и художник-постановщик Игорь Трышков
, а за музыку — композитор Илья Духовный
. Сценарий написали Анна Курбатова
и Эля Корсакова
.
