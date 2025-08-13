Кино-Театр.Ру
Александра Черкасова и Кирилл Нагиев окажутся в «Тени звезды» Павла Прилучного 16 августа

13 августа
2025 год

13 августа 2025
На НТВ 16 августа в 21:45 состоится телевизионная премьера детективной музыкальной драмы Дмитрия Губарева «Тень звезды». Согласно пресс-службе телеканала, главные роли в фильме исполнили Павел Прилучный, Александра Черкасова и Кирилл Нагиев.

«Тень звезды». ТВ-ролик

По сюжету известный рэпер Нэйм (Прилучный) приезжает с гастролями в Санкт-Петербург, где его ожидают толпы фанатов. Неожиданно на певца совершается покушение, но ему чудом удается спастись. Менеджер Тихон (Нагиев) решает обезопасить музыканта и нанимает ему телохранителя. Однако судьба распоряжается так, что охранником рэпера становится девушка Саша (Черкасова-Служитель). Она – профессионал своего дела, но ей тяжело находиться в мире шоу-бизнеса. Телохранитель начинает разбираться в запутанной жизни звезды и выясняет, что слишком много людей могли бы желать ему смерти. Теперь эта работа становится крайне опасной и для нее.

Тень звезды (2020)

Компанию исполнителям главных ролей составят Юлия Франц, Владимир Сычев, Надежда Мельникова, Ольга Белинская, Кирилл Балобан и другие актеры. За визуальную составляющую ленты отвечают оператор Дмитрий Шлыков и художник-постановщик Игорь Трышков, а за музыку — композитор Илья Духовный. Сценарий написали Анна Курбатова и Эля Корсакова.
