Иван Янковский станет одним из «Хакеров»

Иван Янковский сыграет главную роль в сериале «Хакеры», посвященном «белым хакерам». Это один из первых запусков новой студии Kisa Films, которую возглавил продюсер Алексей Киселев, уточняет пресс-служба компании Art Pictures Motion.
«"Белые хакеры" — профессия, окруженная, пожалуй, наибольшим количеством загадок и мифов. Именно поэтому нам интересно показать в этом сериале не привычных зрителям злодеев, занимающихся какими-то противозаконными действиями, а другую сторону этого дела — людей, наоборот помогающих решать проблемы, в том числе и государственной важности. И я очень рад, что Иван Янковский не только исполнит в "Хакерах" одну из главных ролей, но и впервые выступит продюсером и соавтором сценария», — делится Алексей Киселев.
Сериал поведает о том, как каждый день так называемые «белые хакеры» ведут противостояние с киберпреступниками. Их задача — раскрыть любую, даже самую мелкую уязвимость, чтобы защитить IT-инфраструктуры многомиллиардных компаний, а иногда и целых государств. Главный герой окажется перед сложным выбором, где каждый его шаг будет влиять на жизни миллионов людей, ежедневно пользующихся современными благами общества и ничего не подозревающих о происходящем. По словам Ивана Янковского, «тема кибербезопасности давно интересовала меня творчески. Мы живем в мире, который стремительно уходит в цифровое пространство. Наш проект – это история о тех самых невидимых героях этой эпохи, кто обладает огромной силой и стоит на страже нашей конфиденциальности и безопасности. Их работа незаметна, но именно от них зависит, насколько защищена наша цифровая и личная жизнь».
фото: Иван Янковский
Работа над сценарием ведется при поддержке Фонда развития результативной кибербезопасности «Сайберус», который объединяет ведущие компании отрасли. В качестве креативного продюсера к «Хакерам» присоединился Александр Алябьев, сотрудничавший с Киселевым на съемках «Маминого сына». «Хакеры» выйдут в 2026 году. «Это один из первых просветительских проектов нашего продюсерского центра IG Production, который мы основали вместе с продюсером Александром Гагиевым — экспертом Президентского Фонда Культурных инициатив. Для меня это во многом очень личный проект. Здесь совпало все: и личная вовлеченность, и желание рассказать важную историю, и вера в то, что она может кого-то подтолкнуть к правильному выбору. Я сам из мира хакеров, знаю его изнутри и хочу, чтобы зрители увидели, что мир технологий – это не только про перспективную карьеру и возможности, но и про ответственность и очень часто про непростой выбор. Надеюсь, что "Хакеры" вдохновят многих ребят выбрать свой путь в IT и при этом правильную сторону в жизни», — говорит продюсер и автор идеи проекта Николай Ивенев.
«Хочется отдельно поблагодарить команду – и продюсеров, и режиссеров, и актеров – за их интерес к теме и готовность погружаться в нее по-настоящему. Со своей стороны мы постараемся сделать сериал максимально достоверным: разрушить мифы и расхожие страшилки, показать реальную сторону профессии и наполнить сюжет актуальным и содержательным смыслом. Наша задача – увлечь зрителя не только тем, что происходит на экране сериала, но и тем, что происходит на экранах компьютеров главных героев», — прокомментировал генеральный директор образовательной платформы CyberEd, партнер фонда «Сайберус», белый хакер Егор Богомолов.
обсуждение >>