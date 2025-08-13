Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Телепремьера «Хутора» с Романовичем и Куценко состоится 25 августа

13 августа
2025 год

Новости кино >>
13 августа 2025
Объявлена дата телепремьеры 17-серийной авантюрной комедии Ильи Силаева «Хутор» с Сергеем Романовичем в главной роли. Согласно пресс-службе ТНТ, сериал Premier и Start стартует на канале 25 августа в 20:00.

Телепремьера «Хутора» с Романовичем и Куценко состоится 25 августа
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

По сюжету задолжавший денег авантюрист и самопровозглашенный финансовый гуру Артем бежит в леса. Его план — притвориться «маугли» без памяти и документов. Вот только полиция вместо МФЦ отвозит Артема в странное место — на Хутор, где дают кров и работу заблудшим душам. А еще там нет смартфонов и вообще все довольно традиционно. Руководит общиной Батя в исполнении Гоши Куценко: бывший бизнесмен надеется, что отказ от порока и богоугодные дела вернут ему пропавшего без вести сына. И вот чудо — в авантюристе-маугли Батя начинает видеть ребенка, которого потерял много лет назад.

Для Романовича это первый проект после возвращения в индустрию. «Несмотря на внешнюю легкомысленность, у моего героя Артема высокий уровень эмпатии. Он очень хорошо чувствует людей, поэтому так легко входит в доверие. Просто он запутался. Мне кажется, своим внутренним конфликтом между добром и злом он очень сильно напоминает каждого из нас, ведь во всех людях есть и хорошие, и плохие качества. Иногда человек поступает плохо не потому, что он плохой, а просто потому, что по-другому его не научили. Что окажется сильнее — жажда наживы и личной выгоды или человеческие отношения? Думаю, зрителю будет интересно посмотреть, какие качества по итогу победят», — считает актер.

Читать рецензию Лесная братва: «Хутор» — «Холоп» на выселках и минималках
Сериал сочетает в себе элементы комедии положений, драмы и сатиры, обращаясь к актуальным вопросам: как использовать свой шанс на исправление, что такое вечные и современные моральные ориентиры и где искать свое настоящее «я». По словам режиссера Ильи Силаева, «на самом деле Хутора как такового не существует, и для нас его создание стало одновременно и сложностью, и интересным вызовом. Мы снимали то, чего не может быть, но основывались на старославянских традициях костюма и устройства быта, много внимания уделили подбору реквизита. Но так как наше кино художественное, у нас есть и элементы фэнтези, чтобы у героев был свой мир. Хутор — это пространство, где существуют свои законы, не только межличностные и межотношенческие, но и законы природы, физики. А сама история посвящена заблудшим душам, одиночеству и чувству вины. Но я, как режиссер, в принципе не люблю прямые ходы, поэтому мы придумали для наших мыслей приключенческую и комедийную обертку».

«"Хутор" — это не только увлекательная комедия, но и попытка провести эксперимент: что произойдет, если вырвать человека из привычной цифровой среды и "откатить" его к базовым жизненным ценностям? Современный зритель привык к темпу, мемам и смартфонам, но иногда полезно отмотать пленку назад и посмотреть на себя со стороны — что останется, если выключить интернет и убрать "аватарки"? "Хутор" отвечает на этот вопрос с юмором, легкой иронией, но при этом очень честно. Для нас это история о поиске себя и, может быть, шанс заново задуматься: а кем мы бы были, если бы всё вокруг вдруг стало по-другому», — говорит генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов.

«Хутор». ТВ-ролик
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Дмитрий А. Мишин   13.08.2025 - 21:46
не я один ожидал лучшего. читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   13.08.2025 - 21:21
Порой думаю, что больше половины подростков и более старшего современного поколения надо вот так "откатить" на парочку столетий назад, там где нет интернета и всех благ. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Главная ценность — семья»: Гоша Куценко воспитывает Сергея Романовича в трейлере «Хутора»
Гоша Куценко займется перевоспитанием Сергея Романовича в комедии «Хутор»
Гоша Куценко возглавит загадочную общину в сериале «Хутор»
Поиск по меткам
PREMIERSTARTТНТ
персоны
Аркадий ВодаховГоша КуценкоСергей РомановичИлья Силаев
фильмы
Хутор

фотографии >>
Телепремьера «Хутора» с Романовичем и Куценко состоится 25 августа фотографии
Телепремьера «Хутора» с Романовичем и Куценко состоится 25 августа фотографии
Телепремьера «Хутора» с Романовичем и Куценко состоится 25 августа фотографии
Телепремьера «Хутора» с Романовичем и Куценко состоится 25 августа фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Анна Кузнецова
11 августа ушла из жизни актриса Анна Кузнецова.

День рождения >>

Екатерина Васильева
Алексей Весёлкин (младший)
Галина Гудова
Валерия Заклунная
Александр Константинов
Алексей Митин
Михаил Филиппов
Людмила Хитяева
Ян Цапник
Энтони Андерсон
Бен Аффлек
Барбара Буше
Джанни Капальди
Эмили Кинни
Дженнифер Лоуренс
Джилл Хоуорт
все родившиеся 15 августа >>

Афиша кино >>

Терминатор 2: Судный день
боевик, научная фантастика, триллер
США, Франция, 1991
Надо снимать фильмы о любви
драма, мокьюментари
Индия, Россия, 2024
Летние войны
боевик, драма, комедия, мелодрама, научная фантастика, приключения
Япония, 2009
Улыбка. Новый кошмар
мистика, фильм ужасов
Канада, 2024
Бухта Бэррона
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Заклятье. Кровь экзорциста
фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Пушистый форсаж: Гран-при
детский фильм, приключения
Германия, Великобритания, 2025
Укради мою мечту
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Пила. Наследие
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Пункт назначения: Высотка 613
триллер, фильм ужасов
Тайвань, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram