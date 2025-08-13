Телепремьера «Хутора» с Романовичем и Куценко состоится 25 августа

Объявлена дата телепремьеры 17-серийной авантюрной комедии Ильи Силаева «Хутор» с Сергеем Романовичем в главной роли. Согласно пресс-службе ТНТ, сериал Premier и Start стартует на канале 25 августа в 20:00.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
По сюжету задолжавший денег авантюрист и самопровозглашенный финансовый гуру Артем бежит в леса. Его план — притвориться «маугли» без памяти и документов. Вот только полиция вместо МФЦ отвозит Артема в странное место — на Хутор, где дают кров и работу заблудшим душам. А еще там нет смартфонов и вообще все довольно традиционно. Руководит общиной Батя в исполнении Гоши Куценко: бывший бизнесмен надеется, что отказ от порока и богоугодные дела вернут ему пропавшего без вести сына. И вот чудо — в авантюристе-маугли Батя начинает видеть ребенка, которого потерял много лет назад.
Для Романовича это первый проект после возвращения в индустрию. «Несмотря на внешнюю легкомысленность, у моего героя Артема высокий уровень эмпатии. Он очень хорошо чувствует людей, поэтому так легко входит в доверие. Просто он запутался. Мне кажется, своим внутренним конфликтом между добром и злом он очень сильно напоминает каждого из нас, ведь во всех людях есть и хорошие, и плохие качества. Иногда человек поступает плохо не потому, что он плохой, а просто потому, что по-другому его не научили. Что окажется сильнее — жажда наживы и личной выгоды или человеческие отношения? Думаю, зрителю будет интересно посмотреть, какие качества по итогу победят», — считает актер.
Читать рецензиюЛесная братва: «Хутор» — «Холоп» на выселках и минималках
Сериал сочетает в себе элементы комедии положений, драмы и сатиры, обращаясь к актуальным вопросам: как использовать свой шанс на исправление, что такое вечные и современные моральные ориентиры и где искать свое настоящее «я». По словам режиссера Ильи Силаева, «на самом деле Хутора как такового не существует, и для нас его создание стало одновременно и сложностью, и интересным вызовом. Мы снимали то, чего не может быть, но основывались на старославянских традициях костюма и устройства быта, много внимания уделили подбору реквизита. Но так как наше кино художественное, у нас есть и элементы фэнтези, чтобы у героев был свой мир. Хутор — это пространство, где существуют свои законы, не только межличностные и межотношенческие, но и законы природы, физики. А сама история посвящена заблудшим душам, одиночеству и чувству вины. Но я, как режиссер, в принципе не люблю прямые ходы, поэтому мы придумали для наших мыслей приключенческую и комедийную обертку».
«"Хутор" — это не только увлекательная комедия, но и попытка провести эксперимент: что произойдет, если вырвать человека из привычной цифровой среды и "откатить" его к базовым жизненным ценностям? Современный зритель привык к темпу, мемам и смартфонам, но иногда полезно отмотать пленку назад и посмотреть на себя со стороны — что останется, если выключить интернет и убрать "аватарки"? "Хутор" отвечает на этот вопрос с юмором, легкой иронией, но при этом очень честно. Для нас это история о поиске себя и, может быть, шанс заново задуматься: а кем мы бы были, если бы всё вокруг вдруг стало по-другому», — говорит генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов.
