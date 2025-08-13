Кино-Театр.Ру
«Все, как мы любим»: Николай Наумов и Анна Ковальчук в трейлере фэнтези «Сказки темного леса. Ворожея»

13 августа
2025 год

13 августа 2025
Опубликован трейлер фэнтези Каролины Кубринской «Сказки темного леса. Ворожея». Фильм с Алексеем Воробьевым, Анной Ковальчук, Анастасией Мельниковой, Екатериной Суворовой, Николаем Наумовым, Игорем Жижикиным, Константином Раскатовым, Александром Дьяченко и Анваром Либабовым выпустит в кинопрокат 4 сентября компания Ray of Sun Pictures.

«Сказки тёмного леса. Ворожея»

По сюжету ради спасения родителей юная Василисса отправляется в опасное путешествие в самое сердце дремучего леса, где властвуют темные силы. Ей предстоит пройти через множество испытаний, научиться преодолевать страх, встретить первую любовь, а также узнать правду о своем происхождении – ведь чем дальше Василисса заходит на территорию нечисти, тем яснее понимает, что у нее с ними слишком много общего. Анна Ковальчук любит «все сказки, независимо от времени и местожительства автора. Мне очень интересна наша героиня. Вообще, мне кажется, в сказках заложен какой-то правильный код, который нужно освоить и взрослым, и детям. Я очень хотела сняться в сказке. Мне кажется, это такой материал, который в нас открывает какие-то глубинные, заложенные в нас природой чувств».

Сюжетные повороты и художественные образы картины основаны на славянском фольклоре – сказках, легендах, преданиях. Однако создатели фильма решили не ограничиваться уже известными зрителю персонажами и разработали собственную систему героев. «Какое оно, славянское фэнтези? Всегда красивое, яркое и доброе. Хотя у нас много странных сказочных персонажей – всякие лешие, берендеи, – но это все – к добру. Мы создаем свой, новый мир, который будет называться "Сказки темного леса". Он будет развиваться по тем законам, которые мы зададим. И каждый персонаж нашей истории – это уникальный образ. Нигде таких вы больше не увидите – ни в нашем кино, ни в зарубежном. Противоборствующим сторонам в нашей сказке всегда есть что делить, и нужна большая мудрость, ум и воля, чтобы не лезть на рожон, но при этом остановить зло», — говорит режиссер Каролина Кубринская.

Читать Шаман и шут, или Нет Пророка в своем отечестве: 100 российских фильмов 2025 года
«У моей героини семеро по лавкам, но она всю деревню считает детьми и всем старается помочь, даже если ее об этом никто не просит. Когда мужчины идут на войну, она идет закрывать собой мужа! "Сказки темного леса" – это философская, глубокая, добрая, хорошая история о борьбе добра и зла», — считает Анастасия Мельникова.

Образ главного антагониста примерил Алексей Воробьев. Он же стал композитором картины. «Играть антагониста было очень интересно, и я рад, что наконец сыграл настоящего злодея! Я всегда снимался в ролях позитивных и веселых парней, или — людей с трудной судьбой. Были и драматичные образы настоящих психопатов, но главное вселенское зло, лесное божество, у которого есть серьезный счет к человечеству, – это впервые. Мой персонаж "обволакивает" жертву, никуда не торопит, ему нравится, когда другие начинают злиться. Это существо, которое питается энергией. Мы все таких людей встречали в жизни. Ты кричишь, бьешь по столу, а он на тебя смотрит и ему хорошо. Играя злодея, важно понять, в чём его стимул к существованию и цель, почему он хочет именно этого, почему он таким стал. И работая над симфонической музыкой к фильму я старался учесть все, что знал про наших героев, и соединить яркое современное звучание с элементами фольклора», — рассказал актер.

«Все, как мы любим»: Николай Наумов и Анна Ковальчук в трейлере фэнтези «Сказки темного леса. Ворожея»
фото: пресс-служба фильма

Гримерами фильма выступили Шейла Алекс и Филипп Игнатьев, художником по костюмам – Анна Некрасова. А написанный Алексеем Воробьевым титульный саундтрек вместе с ним исполнил Ярослав Сумишевский. Локации нашли в Ленинградской области, Курортном районе Санкт-Петербурга и Карелии. За их отбор отвечал художник-постановщик Владислав Травинский, чья команда тесно сотрудничала со специалистами компьютерной графики.

Во время съемок от многих актеров понадобилась хорошая физическая подготовка. Екатерина Суворова и Константин Раскатов выполняли трюки самостоятельно: прыгали в воду, участвовали в боевых сценах. Для эпизода сражения жителей деревни и леса была набрана массовка почти в 100 человек. Художники часами подбирали участникам костюмы и грим, а репетиции битвы заняли несколько дней. По словам Анвара Либабова, «самыми сложными, наверное, были батальные сцены. Они сложны тем, что снимаются в один кадр, с участием массовки. Важна координация, собранность – ансамблевость».
№ 1
Алена Борзова (Екатеринбург)   13.08.2025 - 17:41
Надоели со своими сказками читать далее>>
Всего сообщений: 1
