Появились подробности о новом музыкальном новогоднем фильме с Тимуром Батрутдиновым и Мариной Кравец

13 августа
2025 год

13 августа 2025
Премьера нового музыкального новогоднего телефильма ТНТ впервые пройдет в кинотеатрах по всей стране и запланирована на начало декабря, а вскоре после этого ленту увидят зрители телеканала и онлайн-платформ 31 декабря. Об этом сообщает пресс-служба «ГПМ РТВ».

Появились подробности о новом музыкальном новогоднем фильме с Тимуром Батрутдиновым и Мариной Кравец
фото: пресс-служба ТНТ

«Решение выйти в прокат — это не случайный шаг. За последние годы мы проводили закрытые премьеры наших новогодних фильмов для больших залов — и реакция зрителей вдохновила нас попробовать сделать такой шаг для всей страны. Мы всегда мечтали, чтобы новогоднее настроение началось заранее и объединило всех — в кинотеатрах, на ТНТ, онлайн. В этом году попробуем — и верим, что получится», — подчеркивают авторы.

Зритель вновь встретится с Шуриком, который, как советский Форрест Гамп, сидит на скамейке и рассказывает случайным прохожим невероятную историю любви всей своей жизни — студентки, комсомолки и просто красавицы Нины. Их встреча начинается в узнаваемых декорациях «Операции "Ы"», продолжается в «Служебном романе», развивается в духе «Кавказской пленницы» и неожиданно уходит далеко за пределы знакомых сюжетов — создатели обещают множество узнаваемых кинематографических отсылок и неожиданных сюжетных ходов. В картине сплетутся не только образы советских комедий, но и узнаваемая эстетика западных хитов: авторы вдохновлялись «Голым пистолетом», «Форрестом Гампом», «Субстанцией», «Побегом из Шоушенка», «Двоюродной тетушкой Мистера Морри» и классическими американскими мюзиклами, а одна из музыкальных сцен будет снята в духе Уэса Андерсона.

«СамоИрония судьбы»
фото: пресс-служба ТНТ

«В целом у нас и в других фильмах это прослеживалось. Почему так? Потому что мы люди, выросшие в 90-е, и мы любим не только наше легендарное кино, но и западные ленты, мюзиклы и классические абсурдные комедии, нам очень близок этот юмор, поэтому мы объединили все это в один концепт. В четвертом фильме визуальные и жанровые отсылки будут более выраженными по стилистике. Например – "Служебный роман" у нас перекликается с "Дьявол носит Прада" и "Субстанцией". Первая история про университет перекликается с американским молодежным кино про спорт. В части "Кавказской пленницы" будет клип на природе, с эстетикой Уэса Андерсона, как в фильме "Королевство полной луны". В общем, фильм бережно совмещает отечественную атмосферу с универсальным визуальным языком зарубежного кино», — рассказал режиссер Роман Ким.

В образе Шурика предстанет Тимур Батрутдинов, Нину сыграет Марина Кравец, а Гарик Мартиросян предстанет в образе Саахов. В команде почти 70 актеров и звезд шоу-бизнеса, а в финале появятся в эпизодических ролях сразу 11 кинозвезд. За новый новогодний телефильм вновь отвечают продюсеры Максим Ткаченко, Андрей Шелков и режиссеры Миша Семичев и Роман Ким, работавшие над новогодними хитами ТНТ «СамоИрония судьбы», «Иван Васильевич меняет все!» и «Небриллиантовая рука». В этом году артисты попробуют себя в новых стилях — знакомые всем песни станут настоящими сюрпризами. Уже подтвердили участие Анна Асти, Сергей Лазарев, Ваня Дмитриенко, Лариса Долина, IOWA, The Hatters, а также ведутся переговоры с Димой Биланом, Полиной Гагариной, Клавой Кокой и другими исполнителями. Создатели обещают неожиданные творческие союзы.
«Небриллиантовая рука»
«Иван Васильевич меняет все!»
«Иван Васильевич меняет все!»
«СамоИрония судьбы»
