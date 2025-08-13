«Друзей не бросаем»: Павел Прилучный и Павел Чинарев в тизер-трейлере «Мажора в Дубае»

В сети появились тизер-трейлер и постер приключенческого экшена Егора Чичканова «Мажор в Дубае», который «Централ Партнершип» выпустит в кинопрокат 30 октября.
«Мажор в Дубае» Тизер-трейлер
Для России это первый в истории отечественной киноиндустрии проект, снятый в Объединенных Арабских Эмиратах при поддержке местной кинокомиссии Dubai Film and TV Commission. В фильме продолжится история любимых героев, которых зрители знают по трем полнометражным фильмам и четырем сезонам сериала «Мажор».
По сюжету лучший друг Мажора Ваня Соловьев мечтает устроить роскошную свадьбу с Верой, но просить о деньгах считает недостойным. Решив заработать сам, он отправляется в Дубай, чтобы заняться криптовалютой. Однако вместо легкого дохода Ваня впутывается в криминальную авантюру международного масштаба и теперь вынужден скрываться в самом бедном районе Дубая. Здесь его и находит прилетевший спасать друга Соколовский, на пути у которого тут же встают местные финансовые воротилы и их головорезы.
фото: пресс-служба компании «Централ Партнершип»
«Главная задача, которую мы ставили перед собой — сделать эффектное, веселое и динамичное кино, настоящий международный блокбастер, где есть место и приключениям, и дракам, и перестрелкам, и погоням, и любви, и дружбе и, главное, — юмору. Это очень активное кино: события происходят безостановочно, много аттракционов, приключений и поворотов, так что заскучать точно не придется! Я надеюсь, что зритель на время забудет, как моргать, чтобы не пропустить все безумие, которое происходит в "Мажоре в Дубае"», — говорит режиссер Егор Чичканов.
обсуждение >>