Духовка и духи: «Повар небесной гостинцы» угощает трейлером второго сезона

«Повар небесной гостинцы
» подогревает аппетит ко второму сезону новым трейлером, переносящим в уютную атмосферу золотой осени. Продолжение сериала о вкусной еде, душевных историях и обаятельных ёкаев
выйдет в октябре.
Студентка Аой Цубаки с детства умеет видеть духов и знает: лучший способ завоевать их симпатию — вкусно накормить. Однажды её похищает огр Оданна, хозяин старинной гостиницы из иного мира. От него девушка узнает горькую правду: дед оставил крупный долг и в уплату пообещал демону внучку в жены. Не желая мириться с чужим выбором, Аой решает расплатиться по-своему и открывает небольшой ресторанчик «Лунный цветок», где угощает постояльцев блюдами, согревающими не только желудок, но и сердце.
Анимацию вновь делает студия GONZO
(«Хеллсинг: Война с нечистью
», «Афросамурай
»), которой в новом сезоне помогают коллеги из Makaria
. Постановку взял на себя Дзё Ёсидзаки
(«Изгнанный темный целитель
»), а за сценарий, как и прежде, отвечает Томоко Компару
(«Доходный дом Иккоку
», «Уважаемый старший брат
»).
Опенинг Toryanse
исполняет сэйю протагонистки Нао Тояма
(Рин Сима
из «Лагеря на свежем воздухе
», Сибилла
из «Шпионского класса
»). Легкое поп-звучание отлично передает жизнерадостную атмосферу истории. Автором слов, музыки и аранжировки стал известный хитмейкер Масаёси Оиси
(«Повелитель
», «Досанко-гяру чудо как милы
»).
