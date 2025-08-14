Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Ярославль»
Духовка и духи: «Повар небесной гостинцы» угощает трейлером второго сезона

14 августа
2025 год

14 августа 2025
«Повар небесной гостинцы» подогревает аппетит ко второму сезону новым трейлером, переносящим в уютную атмосферу золотой осени. Продолжение сериала о вкусной еде, душевных историях и обаятельных ёкаев выйдет в октябре.


Студентка Аой Цубаки с детства умеет видеть духов и знает: лучший способ завоевать их симпатию — вкусно накормить. Однажды её похищает огр Оданна, хозяин старинной гостиницы из иного мира. От него девушка узнает горькую правду: дед оставил крупный долг и в уплату пообещал демону внучку в жены. Не желая мириться с чужим выбором, Аой решает расплатиться по-своему и открывает небольшой ресторанчик «Лунный цветок», где угощает постояльцев блюдами, согревающими не только желудок, но и сердце.

Читать «Подземелье вкусностей» — кулинарное фэнтези, которое не стоит пропускать
Анимацию вновь делает студия GONZOХеллсинг: Война с нечистью», «Афросамурай»), которой в новом сезоне помогают коллеги из Makaria. Постановку взял на себя Дзё ЁсидзакиИзгнанный темный целитель»), а за сценарий, как и прежде, отвечает Томоко КомпаруДоходный дом Иккоку», «Уважаемый старший брат»).

Духовка и духи: «Повар небесной гостинцы» угощает трейлером второго сезона

Опенинг Toryanse исполняет сэйю протагонистки Нао Тояма (Рин Сима из «Лагеря на свежем воздухе», Сибилла из «Шпионского класса»). Легкое поп-звучание отлично передает жизнерадостную атмосферу истории. Автором слов, музыки и аранжировки стал известный хитмейкер Масаёси ОисиПовелитель», «Досанко-гяру чудо как милы»).

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о японском отношении к мистике или интервью с легендарной мангакой, написавшей «Ранму 1/2» и «Доходный дом Иккоку».
Выставка умиротворения: «Отиби» — аниме, которое согревает в любое время
Школа фудгазма: «Повар-боец Сома» — захватывающее аниме о кулинарных поединках
«Уважаемый старший брат»: Как истории о девичьей дружбе вновь стали источником эмоциональных сил
Перевести дух и насладиться видами: «Лагерь на свежем воздухе. Фильм» — отличный способ борьбы со стрессом
Кровососы британской империи: (слишком) нечеловеческое в забытой классике «Хеллсинг: Война с нечистью»
GonzoMakariaАнимацияанимеТрейлерЭкранизация
фильмы
Афро самурайДосанко-гяру чудо как милыДоходный дом ИккокуПовар небесной гостиницыПовелительУважаемый старший братУютный походХеллсинг: Война с нечистьюШпионский класс

