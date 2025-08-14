Тю! Олеся Иванченко и Виктор Хориняк в трейлере сериала «Няня Оксана»

В сети состоялась премьера первого трейлера комедийного сериала «Няня Оксана
», сюжет которого
подозрительно
напоминает уже ставший культовым ситком нулевых «Моя прекрасная няня
».
«Няня Оксана»
Оксана прилетает к своему жениху в Москву из Краснодарского края, но он её бросает. Тогда она решает покорить столицу и… случайно устраивается работать няней в семью вдовца-ресторатора с тремя детьми.
Главные роли исполнили Олеся Иванченко
, Виктор Хориняк
, Александр Мартынов
, Дарья Пицик
, Маша Кошина
, Елисей Гончаров
, Дарина Козлова
, Никита Абдулов
и Мария Чувилина
. Постановщией выступила Евгения Абдель-Фаттах
.
Премьера сериала состоится на телеканале «Пятница!» и в онлайн-кинотеатре Premier в сентябре.
