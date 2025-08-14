Кино-Театр.Ру
Тю! Олеся Иванченко и Виктор Хориняк в трейлере сериала «Няня Оксана»

14 августа
2025 год

Новости кино
14 августа 2025
В сети состоялась премьера первого трейлера комедийного сериала «Няня Оксана», сюжет которого подозрительно напоминает уже ставший культовым ситком нулевых «Моя прекрасная няня».

«Няня Оксана»

Оксана прилетает к своему жениху в Москву из Краснодарского края, но он её бросает. Тогда она решает покорить столицу и… случайно устраивается работать няней в семью вдовца-ресторатора с тремя детьми.

Тю! Олеся Иванченко и Виктор Хориняк в трейлере сериала «Няня Оксана»

Главные роли исполнили Олеся Иванченко, Виктор Хориняк, Александр Мартынов, Дарья Пицик, Маша Кошина, Елисей Гончаров, Дарина Козлова, Никита Абдулов и Мария Чувилина. Постановщией выступила Евгения Абдель-Фаттах.

Премьера сериала состоится на телеканале «Пятница!» и в онлайн-кинотеатре Premier в сентябре.
№ 1
Анастасия Ал. Благинина   14.08.2025 - 10:35
"Моя прекрасная няня" был неидеальным по-сюжету, но и драматичным, и смешным ситкомом, а это будет очередной овно-отстой, хотя для Пятнице же... читать далее>>
Всего сообщений: 1
персоны
Евгения Абдель-ФаттахНикита АбдуловЕлисей ГончаровОлеся Иванченко (II)Дарина КозловаМаша КошинаАлександр Мартынов (IV)Дарья ПицикВиктор ХоринякМария Чувилина
фильмы
Няня Оксана

