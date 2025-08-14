Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» объявил программу

Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который пройдет с 15 по 20 сентября на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи, объявил программу. В нее вошли 18 фильмов и сериалов, среди которых исторические проекты, комедии, драмы, детективы, фантастика, инклюзивная драма и анимация, уточняет пресс-служба смотра.
фото: пресс-служба смотра
Фильмом открытия фестиваля (вне конкурса) станет документальная картина «Брат навсегда», режиссеров Анны и Григория Сельяновых, о съемках которого было объявлено на закрытии фестиваля «Новый сезон» в прошлом году. Также вне конкурса покажут сериал Кинопоиска «Киберслав».
Конкурсные проекты и платформы соревнуются в шести номинациях – «Самый ожидаемый сериал», «Лучший фильм», «Герой Нового сезона», «Героиня Нового сезона», «Открытие Нового сезона» и «Лучший трейлер сезона». В номинации «Самый ожидаемый сериал» в 2025 году дополнительно учрежден специальный приз от студии «ТРЕХМЕР» — грант на создание 5 минут высококачественных визуальных эффектов (VFX) для своего следующего проекта.
