Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» объявил программу

14 августа
2025 год

14 августа 2025
Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который пройдет с 15 по 20 сентября на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи, объявил программу. В нее вошли 18 фильмов и сериалов, среди которых исторические проекты, комедии, драмы, детективы, фантастика, инклюзивная драма и анимация, уточняет пресс-служба смотра.

фото: пресс-служба смотра

Фильмом открытия фестиваля (вне конкурса) станет документальная картина «Брат навсегда», режиссеров Анны и Григория Сельяновых, о съемках которого было объявлено на закрытии фестиваля «Новый сезон» в прошлом году. Также вне конкурса покажут сериал Кинопоиска «Киберслав».

В конкурсе сериалов будут представлены второй сезон «Кибердеревни» Сергея Васильева (Кинопоиск), «Полураспад» Максима Свешникова (Okko), «Встать на ноги» Павла Тимофеева (Okko), «Искусство падения» Мигеля (Okko), «Интересное положение» Гоги Мамаджанян («Иви»), «Жар» Артема Аксененко («Иви»), финал «Вампиров средней полосы» Алексея Акимова (Start), «Отпечатки» Сергея Филатова (Kion), «Тоннель» Флюзы Фархшатовой (Kion), «Берлинская жара» Евгения Лаврентьева (Wink), «Тысяча "нет" и одно "да"» Андрея Силкина (Wink), «Царь ночи» Дмитрия Месхиева (Premier) и «Няня Оксана» Евгении Абдель-Фаттах (Premier).

В секции полнометражного кино за награду поборются фильмы «Будь моим парнем» Сергея Наумова (Kion), «Лысый нянь» Алисы Шитиковой («Иви»), «Семьянин» Дмитрия Власкина (Start).

Конкурсные проекты и платформы соревнуются в шести номинациях – «Самый ожидаемый сериал», «Лучший фильм», «Герой Нового сезона», «Героиня Нового сезона», «Открытие Нового сезона» и «Лучший трейлер сезона». В номинации «Самый ожидаемый сериал» в 2025 году дополнительно учрежден специальный приз от студии «ТРЕХМЕР» — грант на создание 5 минут высококачественных визуальных эффектов (VFX) для своего следующего проекта.
