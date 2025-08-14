Фильмы с Юлией Пересильд, Викторией Исаковой и Антоном Филипенко вошли в звездную конкурсную программу «Короче»

XIII российский фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче», который откроется в Калининграде 19 августа, представил полную программу мероприятий. Помимо конкурсных показов, зрителей ждет специальная конкурсная программа «Короче. Звезды», внеконкурсные показы, спецсобытия, а также традиционный концерт на открытии летнего кинотеатра в Центральном парке.
20 августа начнет свою работу традиционная площадка фестиваля – Летний кинотеатр в Центральном парке Калининграда. На открытии программы «Короче.Кино в парке» выступит блюзмен и легенда русского рок-н-ролла Евгений Маргулис. После концерта состоится премьера лирической комедии «Ешь! Борись! Люби!». Вход на мероприятие по регистрации на сайте фестиваля – она откроется 18 августа.
Показы в Центральном парке будут идти все дни фестиваля — калининградцы и гости города смогут посмотреть на большом экране под открытым небом нашумевшие хиты российского проката: «Огниво», «Батя» и «Батя 2. Дед», «сНежный человек» и первый эпизод сериала «Олдскул» — одного из самых ожидаемых проектов нового сезона. Картины представят создатели. 21 августа пройдет показ фильмов-победителей IV Всероссийского конкурса видео-арта «Миры Тарковского».
Специальным событием смотра станет показ фильма «Ветер» — режиссерского дебюта Сергея Члиянца, продюсировавшего такие знаковые российские ленты, как «Бумер», «Как я провел этим летом» и многие другие. Показ состоится 21 августа в кинотеатре «Заря».
фото: пресс-служба смотра
20, 21 и 22 августа будут представлены внеконкурсные блоки – «Короче. Комедия», где собраны яркие и необычные комедии; «Короче. Панорама», куда вошли короткометражные фильмы разных жанров и тем, отражающие широкий спектр современного кино. Помимо короткометражных работ, в рамках программы зрители смогут посмотреть победителей полнометражной программы прошлого фестиваля «Чистый лист» (Гран-при) и «Говорит Земля!» (Спецприз жюри).
В рамках внеконкурса будут представлены традиционные авторские подборки отборщиков короткого метра Надежды Королевой и Вадима Рутковского, а 23 августа будет показана семейная программа «Короче. Детям» - в кинотеатрах «Синема парк» и «Киноленд». В программу вошли короткометражные анимационные и не только ленты для семейной аудитории.
Посмотреть фильмы фестиваля в этом году можно будет также в курортном Зеленоградске – эксклюзивные показы пройдут в летнем кинотеатре в рамках фестиваля «Лето PREMIER». 20 августа там можно будет посмотреть киноальманах открытия фестиваля «Открытие», а 23-го – специальную конкурсную программу «Короче. Звезды». Также в программе встречи с актерами и режиссерами и зрительское голосование за лучший фильм.
обсуждение >>