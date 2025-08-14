Гриша Дудник рассказал в шоу «Где снимали» о местах съемок известных фильмов в Ярославле

Вышла новая серия тревел-шоу «Где снимали», в которой зрителей приглашают прогуляться по живописным улочкам Ярославля и увидеть места, где рождались легенды отечественного кино. Соведущим выпуска стал актер Гриша Дудник — звезда сериала «Слово пацана», съемки которого тоже проходили в столице Золотого кольца России. Шоу доступно на RUTUBE, а также в соцсетях Кино-Театр.Ру.
фото: пресс-служба проекта
Шоу создано при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и продолжает интерактивный онлайн-проект «Кинокарта России», где указаны точные координаты съемок известных отечественных фильмов и сериалов. Премьера шоу состоялась 16 июля — первым героем стал Калининград. Всего запланировано шесть выпусков. Кроме Калининграда, Ивановской и Ярославской областей, они также будут посвящены Москве, Санкт-Петербургу и Республике Саха (Якутия). Постоянный ведущий проекта — автор идеи и главный редактор портала Кино-Театр.Ру Жан Просянов.
«Ярославль давно заслужил любовь кинематографистов. Тут снято столько разных фильмов и сериалов, что город можно показывать с самых неожиданных сторон. Его улицы, набережные и площади часто становятся живыми декорациями, которые могут быть историческими, современными или совсем другими городами. В нашем проекте мы хотим показать всю эту энергию Ярославля и рассказать, насколько этот город стал важной частью большого кино», — отметил Жан Просянов.
Выпуск, посвященный Ярославлю, начинается с прогулки по живописной Волжской набережной — именно она стала съемочной площадкой для известного советского фильма «Большая перемена». Гуляя по городу, ведущие показали, где снимались значимые и любимые зрителями «Экипаж», «Кин-дза-дза», «Женщины», «Аритмия», «Воронины», «Домашний арест», рассказали о самом любимом и знаменитом киногерое Ярославля Афоне и показали посвященную ему Аллею славы.
фото: пресс-служба проекта
Гриша Дудник также вспомнил яркие моменты со съемок знаменитого сериала «Слово пацана», поделился интересными историями о его создании и рассказал, как атмосфера Ярославля помогла создать неповторимые кадры, навсегда запомнившиеся зрителям.
«Честно, я даже не знал, сколько крутых фильмов и сериалов тут снимали! На каждой улице в Ярославле есть что-то из кино, как будто ты не в городе, а на съемочной площадке. Ярославль реально классный и очень разный, у него свой уникальный стиль, но при этом он отлично маскируется под любой другой город. "Слово пацана" мы снимали именно здесь, и это были крутейшие съемки. Этому городу я смело жму "лайк" и уже добавляю его в свои "избранные"!» — рассказал актер Гриша Дудник.
