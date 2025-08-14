Павел Прилучный переедет в Краснодарский край 1 сентября

Премьера сериала Владимира Щеголькова «Виноград» с Павлом Прилучным и Нино Нинидзе в главных ролях состоится 1 сентября в онлайн-кинотеатре KION. Действие сериала разворачивается в живописных ландшафтах Краснодарского края — в кадре появятся колоритные локации Сочи и Геленджика. Это совместное производство Студии KIONFILM и «Студии Чеховъ», сообщает пресс-служба платформы.
По сюжету у московского топ-менеджера Егора Антонова есть все слагаемые успешной жизни: крупная должность в корпорации, высокие заработки, любимая семья. Всем этим он обязан тестю, который когда-то взял его под крыло в свою компанию. Тесть Егора недолюбливает, но ради дочери и внука терпит его в семье. Однажды Егор заводит интрижку со стажеркой, о чем становится известно тестю. Он тут же увольняет Егора и сообщает дочери об его измене.
В одну секунду успешный бизнесмен Егор теряет все: статус, друзей, семью и доступ к собственной карточке. Внезапно судьба преподносит ему сомнительный подарок — он становится владельцем убыточных виноградников в родной Анапе. Егор ничего не знает о виноделии, и возвращается на родину спустя 20 лет. Здесь ему предстоит начать с чистого листа, разобраться, чего он хочет на самом деле в жизни, и вернуть любовь.
«С Нино Нинидзе мы знакомы уже очень давно, она замечательная актриса и певица. Мне кажется, кастинг сериала был удачным, всем работалось в удовольствие. У нас был потрясающий режиссер, который делал свою работу с любовью и был заинтересован снять качественный продукт. Атмосфера на площадке была невероятной, к любой сцене подходили очень творчески. Самым сложным, наверное, было научиться играть в гольф. Мой герой в кино гольфист. Я потратил очень много времени, чтобы освоить азы. Сначала игра меня совсем не увлекала, а потом, конечно, затянула. Если бы у меня было достаточно времени, я бы, наверное, продолжил заниматься гольфом», — говорит Павел Прилучный.
