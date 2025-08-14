Маруся Фомина, Ольга Лерман, Марина Васильева и Валерия Астапова добавятся в «Чат»

«Это история о дружбе четырех девушек. Основная моя идея и мысль — сделать эту историю близкой зрителю, чтобы каждая девушка могла узнать себя в героине сериала — в ее проблемах, неудачах, победах, силе воли, решениях. Показать разные "миры" девушек, в которых они оказались: их особенности, колорит, разные жизни — и при этом ту самую женскую дружбу и поддержку. Мне бы хотелось влюбить зрителя в героинь, собрать притягательных, ярких, интересных актрис и раскрыть подробно заложенный в сценарии посыл и образы героинь. В этом проекте я также хотела бы избежать бытового и социального взгляда — сделать, наоборот, легкое настроение, несмотря на ситуации, в которых оказываются героини», — говорит режиссер Евгения Абдель-Фаттах.
В центре сериала четверо подруг – Кристина, Даша, Наташа и Настя. Они подружились в родном Екатеринбурге, но уже давно живут совершенно разными судьбами. Кристина переехала в Москву и стала настоящей телезвездой, Даша вышла замуж за питерского футболиста, Настя работает медиком в Сочи, а Наташа так и осталась в Екатеринбурге. Но героини все же нашли способ всегда оставаться вместе: их чат. Для них это возможность откровенно делиться переживаниями, поддерживать друг друга и идти по жизни рядом, даже находясь на расстоянии в тысячах километров.
«В сериале много таких тонких и честных тем, но при этом он остается остроумным и очень визуально красивым. У нас невероятный режиссер Евгения Абдель-Фаттах, которая по первому образованию оператор, и это чувствуется в каждом кадре — в ее умении работать с цветом, настроением, композицией. Но главное в нашем проекте— это, конечно, история о женской дружбе. О той самой настоящей, которую проносишь через всю жизнь, несмотря на взлеты и падения. Несмотря на то, что наши героини живут в разных городах, они не теряют связи, продолжают поддерживать друг друга, смеяться, спорить, делиться сокровенным. Мне кажется, каждая зрительница узнает себя хотя бы в одной из героинь. Это сериал про нас, про наши разговоры, сомнения, мечты и силу быть рядом, даже если нас разделяют тысячи километров», — отмечает Маруся Фомина.
«"Чат" — это искренняя и остроумная история о том, как важно оставаться вместе, даже когда жизнь разбрасывает вас по разным уголкам страны. Сериал поднимает актуальные темы — карьерные кризисы, семейные проблемы, поиски любви и себя — с юмором, легкостью и без скидок на возраст или статус. В центре внимания — не только романтические линии, но и женская солидарность, поддержка и та самая проверенная временем дружба», — добавляет Дмитрий Шпеньков.
