Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Мария Аронова и Сергей Бурунов сыграют в сиквеле «Тещи»

15 августа
2025 год

Новости кино >>
15 августа 2025
У комедии «Теща» появится сиквел, в котором сыграют Мария Аронова и Сергей Бурунов. Об этом стало известно на питчинге немейджоров Фонда кино. Свои проекты представляют компании, не являющиеся лидерами отечественного кинопроизводства.

Мария Аронова и Сергей Бурунов сыграют в сиквеле «Тещи»
фото: кадр из фильма «Теща»

Продюсером сиквела выступает Тимур Вайнштейн. Действие картины развернется спустя шесть лет после событий первой части. Жизнь идет своим чередом, но все нарушает появление брата-близнеца Виктора, Тохи. Кроме того, между братьями острая неприязнь, которую теща горячо поддерживает. А когда на пороге квартиры появляются сотрудники ФСИН, преследующие Тоху, неизбежные «приключения» меняют жизнь семейства навсегда.

Режиссером вновь выступит Аскар Узабаев. В сиквеле также играют Владимир Епифанцев и Гарик Харламов, который выступит в качестве соавтора сценария и креативного продюсера.

Планируется, что в прокат картина выйдет 5 марта 2026 года. Бюджет картины – 600 млн рублей, у фонда запрашивается 75 млн рублей. Дистрибьютором выступает «Централ Партнершип».
версия для печати

обсуждение >>
№ 6
Ангелина_Сокол   19.08.2025 - 19:09
... Я начинала про зятя смотреть, но где-то на 15-20 минуте бросила. Стало предсказуемо скучно, хотя фильм и считается комедией. читать далее>>
№ 5
Андрей (Омск)   18.08.2025 - 15:24
Не смотрел Тещу и Затя) Не могу ничего сказать. Из увиденного могу сказать, вторая часть будет не лучше. читать далее>>
№ 4
Yanina Sokolova   17.08.2025 - 20:47
... Да они друг друга стоят - реально как в настоящей жизни такая "любовь", как у зятя с тёщей. читать далее>>
№ 3
Матвей Брикун   16.08.2025 - 19:45
Гарик-Нарик реально сдружился с Гузеевой)) Есть желание второй раз посмотреть друг другу в глаза. читать далее>>
№ 2
ДаринаКароль   15.08.2025 - 20:03
... Такой фильмец могут и за месяц снять, так что не переживайте. Это ж сложное кино со спецэффектами. читать далее>>
Всего сообщений: 6
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Клим Шипенко, Алексей Нужный и Михаил Локшин стали самыми кассовыми режиссерами года
Аскар Узабаев: «В самом начале меня очень сильно удивило, что в кино почти нет музыки»
«Тёща»: Давай поменяемся!
«Я, наверное, внутренне не артистка»: Лариса Гузеева объяснила, почему не снимается в кино с 2014 года
«Я бываю очень резкая»: Лариса Гузеева призналась, что её тяготит собственная несдержанность
персоны
Мария АроноваСергей БуруновТимур ВайнштейнВладимир ЕпифанцевАскар УзабаевГарик Харламов
фильмы
Тёща

анонс

Скорбим

Сергей Десницкий
18 ноября ушёл из жизни актёр Сергей Десницкий.
Николай Гибу
17 ноября ушёл из жизни режиссёр Николай Гибу.

День рождения >>

Алексей Баталов
Александр Быковский
Валерий Ивченко
Амалия Мордвинова
Олег Пальмов
Майя Плисецкая
Александр Ткачёнок
Павел Трубинер
Михаил Ульянов
Роберт Армстронг
Бо Дерек
Сабрина Ллойд
Андреа Райзборо
Риз Уэйкфилд
Анджела Финоккьяро
Шон Янг
все родившиеся 20 ноября >>

Афиша кино >>

Код неизвестен
драма
Австрия, Германия, Румыния, Франция, 2000
Волки
драма
Россия, 2025
Авиатор
научная фантастика
Россия, 2025
Первая ведьма. Долина дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2025
Джекпот
боевик
США, 2025
Маша и Медведи
комедия, приключения, сказка
Россия, 2025
На выброс
приключения
Канада, Россия, 2025
Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы
мистика, нуар (черный фильм), фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Обитель
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Похищенная
боевик, драма, приключения, триллер
Италия, США, 2025
Сентиментальная ценность
драма, комедия, трагикомедия
Великобритания, Германия, Дания, Норвегия, Франция, Швеция, 2025
Стич-Хэд. Хранитель монстров
комедия, семейное кино, фэнтези, экранизация
Великобритания, Германия, Индия, Люксембург, Франция, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен