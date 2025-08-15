Мария Аронова и Сергей Бурунов сыграют в сиквеле «Тещи»

У комедии «Теща» появится сиквел, в котором сыграют Мария Аронова и Сергей Бурунов. Об этом стало известно на питчинге немейджоров Фонда кино. Свои проекты представляют компании, не являющиеся лидерами отечественного кинопроизводства.
фото: кадр из фильма «Теща»
Продюсером сиквела выступает Тимур Вайнштейн. Действие картины развернется спустя шесть лет после событий первой части. Жизнь идет своим чередом, но все нарушает появление брата-близнеца Виктора, Тохи. Кроме того, между братьями острая неприязнь, которую теща горячо поддерживает. А когда на пороге квартиры появляются сотрудники ФСИН, преследующие Тоху, неизбежные «приключения» меняют жизнь семейства навсегда.
