Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Милош Бикович превратится в водяного в сказке «Варвара–Краса»

15 августа
2025 год

Новости кино >>
15 августа 2025
Рината Тимербаева, Александр Петров и Милош Бикович сыграют в сказочном фэнтези «Варвара-Краса». Проект представили на питчинге немейджоров в Фонде кино. Режиссером и автором сценария картины выступает Антон Ланшаков. За производство отвечает продюсерский центр «Горад».

Милош Бикович превратится в водяного в сказке «Варвара–Краса»
фото: Фонд кино

По сюжету в сказочной стране Царь Еремей проигрывает Повелителю подводного мира Берендею «самое ценное, что у него есть». Теперь Еремей должен отдать ему в услужение своего единственного сына Елисея. Вместо него хитрый царь посылает в подводное царство простого кузнеца Андрея, который неожиданно для всех покоряет там сердце принцессы подводного царства - Варвары-Красы. Когда выясняется, что Андрей – простой кузнец, а не царевич, обе правящие династии оказываются в неудобном положении, а тут еще самый грозный водяной – Ильмень, который считал себя женихом Варвары, поднимает бунт против Берендея. Он надеется, что сможет не только стать новым правителем Подводного царства, но и заставить Варвару стать своей женой. Но кузнец Андрей не только спасает Варвару и Берендея от Ильменя и его войска, но и помогает царю Еремею сохранить свое царство и лицо после обмана Берендея. В итоге простой кузнец Андрей становится новым героем надводного царства и подводного мира. Он женится на прекрасной Варваре-Красе, и вместе они доказывают всему миру, что любовь может преодолеть любые преграды и стать основой счастья для самых разных людей.

Главная роль Варвары закреплена за Ринатой Тимербаевой. Александр Петров примерит образ кузнеца, а Бикович станет водяным. Никита Полицеймако сыграет Елисея, а Леонид Ярмольник превратится в Берендея. Также в сказке появится персонаж Эхо в исполнении Виты Корниенко.

Бюджет картины – 700 млн рублей, у фонда запрашивается 150 миллионов. В широкий прокат картину планируют выпустить зимой 2027 года.
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Angelika77   16.08.2025 - 20:06
Лучше бы Биковича поставили на роль кузнеца, а Петров пусть играл бы водяного. читать далее>>
№ 1
Киноман1985   15.08.2025 - 14:27
Дорогущая сказка по нынешним меркам. Кино на один раз, вот в чем беда. Не станет просматриваемой классикой. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Соловей против Муромца»: продолжение «Богатырианы» или новая версия «железного человека»?
«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»: как мы не пришли к «Злой»
Сказки не заканчиваются: Самые яркие герои фильма «Финист. Первый богатырь»
«Волшебник Изумрудного города», «Мегалополис» Копполы, «Плохая девочка» с Кидман и еще 10 фильмов января
«По щучьему велению»: Рыба моей мечты
«Последний богатырь. Наследие»: Белогорье, которое мы потеряли
Поиск по меткам
Сказка
персоны
Милош БиковичВиталия КорниенкоАнтон ЛаншаковАлександр Петров (IV)Никита ПолицеймакоРината ТимербаеваЛеонид Ярмольник

анонс

Скорбим

Владимир Шустов
16 августа ушёл из жизни актёр Владимир Шустов.

День рождения >>

Роман Богданов
Николай Губенко
Олег Гущин
Ренат Давлетьяров
Николай Добрынин
Никита Емшанов
Василий Кортуков
Рамиль Сабитов
Анна Саливанчук
Олег Табаков
Остин Батлер
Роберт Де Ниро
Хелен МакКрори
Морин О'Хара
Шон Пенн
Томер Сислей
Рэйчел Херд-Вуд
все родившиеся 17 августа >>

Афиша кино >>

Геля
комедия, криминальный фильм
Россия, 2025
Девушка Миллера
триллер, эротика
США, 2024
Диспетчер
боевик, триллер
США, 2024
Она сказала «Да!»
драма
Великобритания, 2023
Побег из зоопарка
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2024
Миссия: Взломать экзамен
комедия, молодежный фильм, семейное кино
США, 2025
Рецепт счастья
драма, комедия, музыкальный фильм, трагикомедия
Франция, 2025
Случай с фортепиано
комедия
Франция, 2025
Астрал. Заклятие мёртвых
мистика, фильм ужасов
Турция, 2024
Беловежская пуща. Зубр Бублик и большой побег
приключения
Беларусь, 2025
Дети-шпионы
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Заклятие: Последний ритуал
триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен