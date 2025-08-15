Милош Бикович превратится в водяного в сказке «Варвара–Краса»

По сюжету в сказочной стране Царь Еремей проигрывает Повелителю подводного мира Берендею «самое ценное, что у него есть». Теперь Еремей должен отдать ему в услужение своего единственного сына Елисея. Вместо него хитрый царь посылает в подводное царство простого кузнеца Андрея, который неожиданно для всех покоряет там сердце принцессы подводного царства - Варвары-Красы. Когда выясняется, что Андрей – простой кузнец, а не царевич, обе правящие династии оказываются в неудобном положении, а тут еще самый грозный водяной – Ильмень, который считал себя женихом Варвары, поднимает бунт против Берендея. Он надеется, что сможет не только стать новым правителем Подводного царства, но и заставить Варвару стать своей женой. Но кузнец Андрей не только спасает Варвару и Берендея от Ильменя и его войска, но и помогает царю Еремею сохранить свое царство и лицо после обмана Берендея. В итоге простой кузнец Андрей становится новым героем надводного царства и подводного мира. Он женится на прекрасной Варваре-Красе, и вместе они доказывают всему миру, что любовь может преодолеть любые преграды и стать основой счастья для самых разных людей.
Главная роль Варвары закреплена за Ринатой Тимербаевой. Александр Петров примерит образ кузнеца, а Бикович станет водяным. Никита Полицеймако сыграет Елисея, а Леонид Ярмольник превратится в Берендея. Также в сказке появится персонаж Эхо в исполнении Виты Корниенко.
Бюджет картины – 700 млн рублей, у фонда запрашивается 150 миллионов. В широкий прокат картину планируют выпустить зимой 2027 года.
