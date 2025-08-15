Достаем двойные листочки: «Олдскул» с Марией Ароновой стартует 1 сентября

Комедийный сериал «Олдскул» с Марией Ароновой выйдет на PREMIER и START 1 сентября, а позднее его покажут в эфире телеканала ТНТ. Этим летом проект стал победителем фестиваля «Пилот» в номинации «Лучший пилот сериала. Выбор зрителей». Мария Аронова, блистательно исполнившая роль «настоящего педагога» прямиком из советского детства, получила награду в номинации «Лучшая актриса».
Сериал «Олдскул» — это одновременно комедия и трогательная семейная драма о разрыве между поколениями, о поиске общего языка, о вызовах времени и человеческой теплоте, которая способна преодолеть любые различия.
По сюжету Мария Трифонова (Мария Аронова) — настоящая «олдскульная» математичка из советской школы, последний «Учитель года СССР». На ее уроках дети сидят по струнке, не достают телефоны и боятся лишний раз чихнуть. Однако жизнь меняется, и Трифонова оказывается на новом месте работы — в элитной школе. Туда она приходит ради шанса наладить отношения с единственной внучкой, которую много лет не видела из-за конфликта с дочерью. В школе Мария сталкивается с новым и незнакомым для себя миром — здесь царят свобода и технологии, а преподавать приходится избалованным детям богатеев. Теперь классической советской учительнице предстоит привить любовь к математике современному поколению и найти общий язык с самыми близкими людьми.
«Я ни с кого не брала портретного сходства. Но когда-то я вытащила лотерейный билет и работаю с блистательным художником по гриму Екатериной Одинцовой и художником по костюмам Татьяной Платоновой. Девочки создали героиню, мне кажется, очень точно. Еще на съемках моя крестница Мелания, увидев меня на видео и не зная, кого я играю, сказала: "Ой, на учительницу математики похожа!" И для нас это самая большая награда», — говорит Мария Аронова.
«Мой герой — лузер, волей сценаристов поставленный в непростые, любовные, но, конечно, комические отношения с главной героиней сериала. Я люблю острохарактерные роли, и в этом мне всегда помогал грим, который отделяет эстрадного Шифрина от театрального и кинематографического. Я с удовольствием окунулся в историю, связанную со школой, хотя моя собственная школьная история закончилась давно, более 50 лет назад. В самодеятельности я бесстрашно изображал своих учителей, в результате чего получил на выпускном две единственные тройки — по химии и геометрии», — рассказывает Ефим Шифрин.
