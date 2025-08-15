Кино-Театр.Ру
Достаем двойные листочки: «Олдскул» с Марией Ароновой стартует 1 сентября

15 августа
2025 год

15 августа 2025
Комедийный сериал «Олдскул» с Марией Ароновой выйдет на PREMIER и START 1 сентября, а позднее его покажут в эфире телеканала ТНТ. Этим летом проект стал победителем фестиваля «Пилот» в номинации «Лучший пилот сериала. Выбор зрителей». Мария Аронова, блистательно исполнившая роль «настоящего педагога» прямиком из советского детства, получила награду в номинации «Лучшая актриса».



Сериал «Олдскул» — это одновременно комедия и трогательная семейная драма о разрыве между поколениями, о поиске общего языка, о вызовах времени и человеческой теплоте, которая способна преодолеть любые различия.

По сюжету Мария Трифонова (Мария Аронова) — настоящая «олдскульная» математичка из советской школы, последний «Учитель года СССР». На ее уроках дети сидят по струнке, не достают телефоны и боятся лишний раз чихнуть. Однако жизнь меняется, и Трифонова оказывается на новом месте работы — в элитной школе. Туда она приходит ради шанса наладить отношения с единственной внучкой, которую много лет не видела из-за конфликта с дочерью. В школе Мария сталкивается с новым и незнакомым для себя миром — здесь царят свобода и технологии, а преподавать приходится избалованным детям богатеев. Теперь классической советской учительнице предстоит привить любовь к математике современному поколению и найти общий язык с самыми близкими людьми.

«Я ни с кого не брала портретного сходства. Но когда-то я вытащила лотерейный билет и работаю с блистательным художником по гриму Екатериной Одинцовой и художником по костюмам Татьяной Платоновой. Девочки создали героиню, мне кажется, очень точно. Еще на съемках моя крестница Мелания, увидев меня на видео и не зная, кого я играю, сказала: "Ой, на учительницу математики похожа!" И для нас это самая большая награда», — говорит Мария Аронова.

В сериале также снялись Ефим Шифрин, Игорь Хрипунов, Роман Маякин, Анастасия Имамова, Надежда Жарычева, Павел Савинков, Евгений Михеев, Анастасия Кипина, Дэниэл Барнс, Андрей Карако и другие.

фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

«Мой герой — лузер, волей сценаристов поставленный в непростые, любовные, но, конечно, комические отношения с главной героиней сериала. Я люблю острохарактерные роли, и в этом мне всегда помогал грим, который отделяет эстрадного Шифрина от театрального и кинематографического. Я с удовольствием окунулся в историю, связанную со школой, хотя моя собственная школьная история закончилась давно, более 50 лет назад. В самодеятельности я бесстрашно изображал своих учителей, в результате чего получил на выпускном две единственные тройки — по химии и геометрии», — рассказывает Ефим Шифрин.

Проект снят под руководством режиссеров Александра Жигалкина и Евгения Шелякина.
№ 2
Матвей Брикун   16.08.2025 - 19:43
Начну, а там как пойдет. Аронова нравится, как раз такие роли её очень идут, с характером. читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   15.08.2025 - 18:53
Прям символическую дату для премьеры выбрали, это как Ирония Судьбы перед Новым Годом) читать далее>>
Всего сообщений: 2
