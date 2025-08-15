Фильм «День рождения Сидни Люмета» Рауля Гейдарова получил главный приз фестиваля «Окно в Европу»

33-й Фестиваль российского кино «Окно в Европу» объявил победителей. Главный приз достался лирической драме «День рождения Сидни Люмета» Рауля Гейдарова. С выбором жюри совпало мнение киножурналистов и кинокритиков: фильм победил в голосовании кинопрессы «5 звезд». Картина получила приз и в программе «Выборгский счет» — третье место в зрительском голосовании.
Члены жюри конкурса анимационного кино — писатель и натуралист Станислав Востоков, художник и педагог Владимир Ефимов и председатель жюри, художник и режиссер Александр Храмцов — главный приз отдали работе «Жил-был тигр» Марии Верик и Дмитрия Мосягина о трогательной дружбе козлика и тигра в зоопарке. Фильм «Михалыч» Вадима Иванова был удостоен диплома с формулировкой «За поэзию простых вещей». А диплом «За магию анимации» достался «Катуни» Марии Железновой. Специальный приз жюри с формулировкой «За мастерство» ушел картине «Булгаковъ» классика российской анимации Станислава Соколова.
Жюри неигрового конкурса отдало главную награду «Инстинкту» режиссера Филиппа Устинова. Диплом с формулировкой «За визуальное решение и совершенство формы» достался короткометражному «Пацаны ракету строили» Алексея Головкова. «За проницаемость современности» получил диплом и док «Магазин» режиссера Лизы Саввиной. Картине «Сказка про ЖилаБыла» Сергея Догорова ушел специальный приз с формулировкой «За клоунов и детей как главных героев нашего времени». Второе и первое место в программе «Выборгский счет» заняли «Мужу привет» Антона Маслова и «Жемчуг» Тины Баркалая. «Жемчуг» также получил приз имени Армена Медведева и приз «Окно ВКонтакте», который впервые вручается на фестивале. Картина также получит широкое промо в сети «ВКонтакте».
