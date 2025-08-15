Кино-Театр.Ру
Ксения Бородина и Алексей Чадов выпьют «За любовь»

15 августа
2025 год

Новости кино
15 августа 2025
Ксения Бородина и Алексей Чадов сыграют в романтической комедии с элементами фантастики «За любовь», съемки которой стартуют в начале сентября. За производство отвечают Papini Production и SoFilm, а дистрибьютором значится «Атмосфера кино», сообщает пресс-служба кинокомпании.

Ксения Бородина и Алексей Чадов выпьют «За любовь»
фото: Атмосфера Кино

Генеральными продюсерами выступят Евгений Егупов, Гайк Асатрян и Алексей Степанов.

По сюжету пара на грани развода получает волшебную бутылку, которая превращает любой тост в реальность. Теперь их жизнь — это увлекательное приключение, полное неожиданных последствий сбывшихся пожеланий.

«У героев нашего фильма начинают сбываться все сказанные тосты, а они, как известно, являются частью нашего культурного кода. В мире все сводится к простому "чин-чин", в то время как у нас это почти ритуал. Сразу хочу отметить, что тему употребления алкогольных напитков мы обошли. Наша команда продолжает линейку фильмов с хай-концептами и медийными лицами в главных ролях. Нам очень важна женская аудитория, поэтому на главную роль мы пригласили Ксению Бородину, так как она интересна многим женщинам нашей страны. Сейчас Ксения активно готовится к роли. Режиссером выступает дебютант — Андрей Малай, который нам показал свой еще не вышедший пилот, где он работал с непрофессиональными артистами и сделал это очень круто. Потрясающий сценарий написали Дарья Петрова, Соня Максимча и Тимур Акавов», — рассказал генеральный и креативный продюсер Гайк Асатрян.

№ 4
Матвей Брикун   16.08.2025 - 19:41
... все задают этот вопрос. сейчас много живых актрис, которые активно появлялись в начале нулевых, а сейчас сидят дома, но нет берут абы кого. читать далее>>
№ 3
О-валент 512   16.08.2025 - 16:40
... Я вообще не понимаю: у нас что с актрисами напряжёнка? Жуткая нехватка актрис? Зачем Бородина? Какой такой уж актёрский талант или неординарная личность у неё? читать далее>>
№ 2
Анастасия Ал. Благинина   15.08.2025 - 20:29
Ксюша-2 из "Дома-2" и Алексей Чадов?! По-мне она с ним вообще не смотрится. Лучше уж Агата Муцениеце или Мария Козакова. Они актрисы, и вполне с Чадовым визуально монтируются. читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   15.08.2025 - 18:50
Если говорить о чисто визуальной концепции, то Чадов и Бородина подходят друг другу) читать далее>>
Всего сообщений: 4
анонс

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен