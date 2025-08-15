Ксения Бородина и Алексей Чадов выпьют «За любовь»

Ксения Бородина и Алексей Чадов сыграют в романтической комедии с элементами фантастики «За любовь», съемки которой стартуют в начале сентября. За производство отвечают Papini Production и SoFilm, а дистрибьютором значится «Атмосфера кино», сообщает пресс-служба кинокомпании.
По сюжету пара на грани развода получает волшебную бутылку, которая превращает любой тост в реальность. Теперь их жизнь — это увлекательное приключение, полное неожиданных последствий сбывшихся пожеланий.
«У героев нашего фильма начинают сбываться все сказанные тосты, а они, как известно, являются частью нашего культурного кода. В мире все сводится к простому "чин-чин", в то время как у нас это почти ритуал. Сразу хочу отметить, что тему употребления алкогольных напитков мы обошли. Наша команда продолжает линейку фильмов с хай-концептами и медийными лицами в главных ролях. Нам очень важна женская аудитория, поэтому на главную роль мы пригласили Ксению Бородину, так как она интересна многим женщинам нашей страны. Сейчас Ксения активно готовится к роли. Режиссером выступает дебютант — Андрей Малай, который нам показал свой еще не вышедший пилот, где он работал с непрофессиональными артистами и сделал это очень круто. Потрясающий сценарий написали Дарья Петрова, Соня Максимча и Тимур Акавов», — рассказал генеральный и креативный продюсер Гайк Асатрян.
