Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Павел Прилучный и Марина Кравец сыграют в современной «Умке»

15 августа
2025 год

Новости кино >>
15 августа 2025
Стал известен актерский состав семейного фильма «Умка», над производством которого работают ТНТ совместно с киностудией «Союзмультфильм» и кинокомпанией 1-2-3 Production. К съемкам картины под руководством режиссера Максима Пешкова присоединились Марина Кравец (Айна, мама Тайкэ), Павел Прилучный (папа Тайкэ), Лариса Брохман (Умка), Ярослав Матвеев (Тайкэ), Анастасия Лапина (белая медведица, мама Умки), Герасим Васильев (Шаман — дедушка Тайкэ), Дмитрий Куличков (Седой, браконьер), Жаргал Бадмацыренов (Москвич) и Антон Ескин (Тюлень).

Павел Прилучный и Марина Кравец сыграют в современной «Умке»
фото: пресс-служба ТНТ

Как сообщает пресс-служба ТНТ, «Умка» — это волшебное новогоднее приключение, которое не оставит никого равнодушным. Эта история подарит самым маленьким зрителям знакомство с храбрым мальчиком Тайкэ и забавным медвежонком Умкой, а для родителей отзовется теплой и веселой ностальгией под знакомые из детства песни. Зрителей ждет современная интерпретация классической истории о мальчике и белом медвежонке, где на первый план выходят темы дружбы, семьи и настоящих чудес.

«Для меня "Умка" — это не просто роль, а большая честь и символическая веха. Моя первая работа в мультипликации была с медвежонком Элькой — "внуком" того самого Умки, а теперь я озвучиваю самого Умку. Это удивительно трогательно, особенно, потому что оригинального персонажа озвучивала потрясающая Маргарита Корабельникова, чьи работы всегда были для меня эталоном. Я очень рада, что в нашем фильме сохранились те вечные ценности, ради которых вообще стоит снимать детское кино: дружба, любовь, верность, семья. В этой истории нет новомодных словечек и лишних "современных" отсылок — здесь все по-настоящему, по-честному. Мне кажется, такие фильмы особенно нужны детям, чтобы они росли в мире, где важны доброта, искренность и забота друг о друге. Я сама выросла в атмосфере любви и радости, и именно такого счастливого детства хочу пожелать каждому. Пусть у всех будет такой верный друг, как у Умки Тайкэ, а в доме всегда царят мир, дружба и счастье!», — рассказывает Лариса Брохман.

В новогоднюю ночь Тайкэ (Ярослав Матвеев) и Умка (Лариса Брохман) одновременно загадывают сокровенное желание – найти настоящего друга. Чудесная встреча маленького мальчика и белого медвежонка происходит уже на следующее утро, и они становятся лучшими друзьями. Тайкэ и Умка хранят свою дружбу в секрете, о котором однажды узнает заезжий браконьер Седой (Дмитрий Куличков) со своими подельниками. Обманув Тайкэ, они похищают маму Умки (Анастасия Лапина), чтобы продать белую медведицу в частный зоопарк. Но храбрый Тайкэ, к которому на помощь придет его семья, сделают все, чтобы спасти и вернуть Умке его маму.

Сценарий написали Александр Вялых, Алексей Корда, Екатерина Мавроматис при участии Максима Пешкова. Визуальную магию истории воплощают операторы Максим Хоменко и Степан Бешкуров, а художником-постановщиком выступила Жанна Пахомова.

Павел Прилучный и Марина Кравец сыграют в современной «Умке»
фото: пресс-служба ТНТ

«Для меня "Умка" — это история, которая живёт в сердцах наших родителей, нас и теперь — наших детей. Быть частью такого проекта — ответственность и большая радость. Современный ремейк сохраняет ту самую магию доброты и чуда, что была в оригинале, но при этом говорит со зрителем на новом языке. Сегодня дети растут в мире, где все быстро меняется, но ценности — дружба, доверие, связь с природой — остаются вечными. Для меня важно, что фильм не просто ностальгирует, а дает новому поколению свою собственную "точку входа" в эту сказку. Я помню, как в детстве пересматривал старую версию и особенно трогала сцена, где Умка и мальчик прощаются. Эта грусть, смешанная с надеждой… Когда я работал над ролью, то вспоминал свои детские переживания — как важно, чтобы тебя поняли, даже если ты "другой". Думаю, многие взрослые, глядя на экран, вспомнят что-то свое, а дети — поверят в эту дружбу», — говорит Павел Прилучный.

По словам Марины Кравец, «Умка» — это мультфильм, который любой взрослый, выросший в постсоветском пространстве, хранит в памяти: «Медведица — медвежонок — мальчик воспринимаются как что-то очень близкое и почти родное.В фильме я играю маму Тайкэ по имени Айна. Ей повезло с сыном: он растет добрым, славным мальчиком. А мне очень повезло с Ярославом Матвеевым, который играет Тайкэ, мы быстро нашли общий язык. Мы снимаем кино для всей семьи, и даже если не помнить в точности сюжет, есть какое-то внутреннее ощущение, что это про дружбу, про что-то очень хорошее. Наш "Умка" будет самым теплым фильмом про зиму!».
версия для печати

обсуждение >>
№ 3
Киноман1985   15.08.2025 - 22:05
... конца и края им не будет. удивительно, что у народа перестали мозги работают. читать далее>>
№ 2
Анастасия Ал. Благинина   15.08.2025 - 20:25
Достали ТНТ-шники позорные паразитировать на святом: на памяти о советском кинематографе и советской мультипликации. Прилучный и Кравец уже набили оскомину, а их снимают и снимают... читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   15.08.2025 - 18:48
Не много ли Прилучного в последнее время на экранах? Четно сказать, как-то после новостных перепалок с Агатой он мне поднадоел. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Начались съемки семейного фильма «Умка»
персоны
Жаргал БадмацыреновСтепан БешкуровЛариса БрохманГерасим ВасильевАлександр ВялыхАнтон ЕскинМаргарита КорабельниковаАлексей КордаМарина КравецДмитрий КуличковАнастасия ЛапинаЕкатерина МавроматисЯрослав МатвеевЖанна ПахомоваМаксим Пешков (II)Павел ПрилучныйМаксим Хоменко (II)
фильмы
УмкаУмка

фотографии >>
Павел Прилучный и Марина Кравец сыграют в современной «Умке» фотографии
Павел Прилучный и Марина Кравец сыграют в современной «Умке» фотографии
Павел Прилучный и Марина Кравец сыграют в современной «Умке» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Шустов
16 августа ушёл из жизни актёр Владимир Шустов.
Дмитрий Гранкин
12 августа ушёл из жизни актёр Дмитрий Гранкин.

День рождения >>

Роман Богданов
Николай Губенко
Олег Гущин
Ренат Давлетьяров
Николай Добрынин
Никита Емшанов
Василий Кортуков
Рамиль Сабитов
Анна Саливанчук
Олег Табаков
Остин Батлер
Роберт Де Ниро
Хелен МакКрори
Морин О'Хара
Шон Пенн
Томер Сислей
Рэйчел Херд-Вуд
все родившиеся 17 августа >>

Афиша кино >>

Геля
комедия, криминальный фильм
Россия, 2025
Девушка Миллера
триллер, эротика
США, 2024
Диспетчер
боевик, триллер
США, 2024
Она сказала «Да!»
драма
Великобритания, 2023
Побег из зоопарка
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2024
Миссия: Взломать экзамен
комедия, молодежный фильм, семейное кино
США, 2025
Рецепт счастья
драма, комедия, музыкальный фильм, трагикомедия
Франция, 2025
Случай с фортепиано
комедия
Франция, 2025
Астрал. Заклятие мёртвых
мистика, фильм ужасов
Турция, 2024
Беловежская пуща. Зубр Бублик и большой побег
приключения
Беларусь, 2025
Дети-шпионы
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Заклятие: Последний ритуал
триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен