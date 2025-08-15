Павел Прилучный и Марина Кравец сыграют в современной «Умке»

Как сообщает пресс-служба ТНТ, «Умка» — это волшебное новогоднее приключение, которое не оставит никого равнодушным. Эта история подарит самым маленьким зрителям знакомство с храбрым мальчиком Тайкэ и забавным медвежонком Умкой, а для родителей отзовется теплой и веселой ностальгией под знакомые из детства песни. Зрителей ждет современная интерпретация классической истории о мальчике и белом медвежонке, где на первый план выходят темы дружбы, семьи и настоящих чудес.
«Для меня "Умка" — это не просто роль, а большая честь и символическая веха. Моя первая работа в мультипликации была с медвежонком Элькой — "внуком" того самого Умки, а теперь я озвучиваю самого Умку. Это удивительно трогательно, особенно, потому что оригинального персонажа озвучивала потрясающая Маргарита Корабельникова, чьи работы всегда были для меня эталоном. Я очень рада, что в нашем фильме сохранились те вечные ценности, ради которых вообще стоит снимать детское кино: дружба, любовь, верность, семья. В этой истории нет новомодных словечек и лишних "современных" отсылок — здесь все по-настоящему, по-честному. Мне кажется, такие фильмы особенно нужны детям, чтобы они росли в мире, где важны доброта, искренность и забота друг о друге. Я сама выросла в атмосфере любви и радости, и именно такого счастливого детства хочу пожелать каждому. Пусть у всех будет такой верный друг, как у Умки Тайкэ, а в доме всегда царят мир, дружба и счастье!», — рассказывает Лариса Брохман.
В новогоднюю ночь Тайкэ (Ярослав Матвеев) и Умка (Лариса Брохман) одновременно загадывают сокровенное желание – найти настоящего друга. Чудесная встреча маленького мальчика и белого медвежонка происходит уже на следующее утро, и они становятся лучшими друзьями. Тайкэ и Умка хранят свою дружбу в секрете, о котором однажды узнает заезжий браконьер Седой (Дмитрий Куличков) со своими подельниками. Обманув Тайкэ, они похищают маму Умки (Анастасия Лапина), чтобы продать белую медведицу в частный зоопарк. Но храбрый Тайкэ, к которому на помощь придет его семья, сделают все, чтобы спасти и вернуть Умке его маму.
«Для меня "Умка" — это история, которая живёт в сердцах наших родителей, нас и теперь — наших детей. Быть частью такого проекта — ответственность и большая радость. Современный ремейк сохраняет ту самую магию доброты и чуда, что была в оригинале, но при этом говорит со зрителем на новом языке. Сегодня дети растут в мире, где все быстро меняется, но ценности — дружба, доверие, связь с природой — остаются вечными. Для меня важно, что фильм не просто ностальгирует, а дает новому поколению свою собственную "точку входа" в эту сказку. Я помню, как в детстве пересматривал старую версию и особенно трогала сцена, где Умка и мальчик прощаются. Эта грусть, смешанная с надеждой… Когда я работал над ролью, то вспоминал свои детские переживания — как важно, чтобы тебя поняли, даже если ты "другой". Думаю, многие взрослые, глядя на экран, вспомнят что-то свое, а дети — поверят в эту дружбу», — говорит Павел Прилучный.
По словам Марины Кравец, «Умка» — это мультфильм, который любой взрослый, выросший в постсоветском пространстве, хранит в памяти: «Медведица — медвежонок — мальчик воспринимаются как что-то очень близкое и почти родное.В фильме я играю маму Тайкэ по имени Айна. Ей повезло с сыном: он растет добрым, славным мальчиком. А мне очень повезло с Ярославом Матвеевым, который играет Тайкэ, мы быстро нашли общий язык. Мы снимаем кино для всей семьи, и даже если не помнить в точности сюжет, есть какое-то внутреннее ощущение, что это про дружбу, про что-то очень хорошее. Наш "Умка" будет самым теплым фильмом про зиму!».
