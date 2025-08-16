Кино-Театр.Ру
«Истребитель демонов» уничтожает конкурентов, а «Призрак оперы» селится в Японии: главные новости аниме за неделю

16 августа
2025 год

16 августа 2025
«Человек-бензопила» рвется в кинотеатры, «Бесконечный замок» рвет кассу, а фанаты «Ван-Пис» смогут порвать, как тузик грелку, виртуальных противников: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о втором сезоне «Повара небесной гостиницы» или об оригинальной «Цветущей звезде Парижа»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

«Истребитель демонов» уничтожает конкурентов, а «Призрак оперы» селится в Японии: главные новости аниме за неделю

Одной строкой


🔘 Новые подвиги «Бесконечного замка»: аниме из цикла «Истребитель демонов» стало шестым в списке самых кассовых фильмов японского проката, обойдя «Ван-Пис: Красный». Финальный босс — «Поезд “Бесконечный"».

🔘 Тем временем в дубляже североамериканской версии «Бесконечного замка» принял участие Ченнинг ТатумУдача Логана», «Шаг вперед»). Популярный актер озвучит владельца додзё и мастера боевых искусств Кэйдзо.

🔘 Зверский детектив «Необычное такси» ждут два фильма-компиляции. Один охватит эпизоды с первого по седьмой, второй — все остальные. Ограниченный прокат намечен соответственно на 10-11 и 17-18 сентября. Следом, 10 октября в кинотеатрах выйдет «Недотрога» — новый проект тех же сценариста и режиссера.

🔘 Эйитиро Ода дождался тематических наборов LEGO по «Ван-Пису» — и теперь с удовольствием в него играет. Спасибо Netflix: стриминг-гигант и подарок мангаке сделал, и на камеру всё заснял.


🔘 Studio 4°CЖелезобетон», «Детройт, город металла») поделилась минуткой из городского фэнтези «ЧаО».

🔘 Пока зрители смотрят отрывок, «ЧаО» собирается на Международный кинофестиваль в Ситжесе (с 9 по 19 октября). В аниме-делегацию также входят «Всё, что тебе нужно, — это убивать», «Насекомые из кошмара» (Nightmare Bugs), «Тамала 2030: Кошка-оторва во тьме» и ремастер культового «Яйца ангела».

🔘 Долгожданный третий сезон драматического сёнэна «Для тебя, Бессмертный» стартует 4 октября.

🔘 Двойной удар от Doga Kobo: студия готовит дополнительный спецэпизод для «Пойдем в караоке», а также делится трейлером «Там нет другого» (еще и с опенингом Rubble в исполнении Кэйны Суды).

🔘 На YouTube-канале Tezuka ProductionsБасня», «Терраса кафе богинь») бесплатно показывает пилотную OVA «Юнико: Черный дождь и белое перо», с которой началось анимационное путешествие титульного единорога.

🔘 Кулинарно-комедийная манга «Время пыток, принцесса!» закончится 19 августа.

Читать «Яйцо ангела»: Сказка с (не)счастливым концом

Экранизация ранобэ «Ван-Пис: Героини»


На масштабном фан-мероприятии ONE PIECE DAY 2025, прошедшем 9 и 10 августа в токийском выставочном центре Tokyo Big Sight, объявили о начале работы над аниме «Героини» (One Piece: Heroines). Это адаптация сборника ранобэ Дзюна Эсаки с иллюстрациями Саяки Сувы, чьи события разворачиваются в мире культовой манги Эйитиро Оды.

«Истребитель демонов» уничтожает конкурентов, а «Призрак оперы» селится в Японии: главные новости аниме за неделю

Двухтомник объединяет короткие истории, где разные героини вселенной «Ван-Пис» оказываются в непривычных обстоятельствах и раскрываются с новых сторон. Нами дефилирует на модном показе, Робин помогает Коале и Сабо расшифровывать древние плиты, Виви затягивает в водоворот слухов из-за таинственного любовного письма, а Перона ввязывается в комичную схватку с Зоро и Михоуком за последнюю бутылку вина. Режиссеркой проекта стала Харука КаматаниШутки чокнутой столицы»), за дизайн персонажей отвечает Такаси Кодзима (ключевая анимация «Дандадан»), сценарий пишет Момока ТоёдаВан-Пис: Письмо от поклонника»).

Читать «Ван-Пис: Красный» — музыкальный фестиваль на краю света

Новый ролик фильма «Человек-бензопила: Резе»


Выход полнометражного аниме «Человек-бензопила: Резе» запланирован на 19 сентября. В преддверии японской премьеры студия MAPPAДорохедоро», «Дети на холме») представила новый тизер. Эндинг JANE DOE исполняют Хикару УтадаДля тебя, Бессмертный») и Кэнси ЁнэдзуМальчик и птица»), который также написал музыку и текст (ему же принадлежит главная тема фильма — IRIS OUT и опенинг KICK BACK для сериала «Человека-бензопилы»).


Сюжет фильма развивается непосредственно после первого сезона. Юный охотник на демонов Дэндзи, работающий в Четвертом специальном отделе общественной безопасности, наслаждается долгожданным свиданием с Макимой. Внезапный ливень прерывает идиллию: укрывшись от дождя, он встречает девушку по имени Резе. Её теплая улыбка мгновенно располагает к себе, и между ними возникает симпатия. Случайное знакомство становится началом цепочки непредсказуемых событий. Главных героев озвучивают Кикуносукэ Тоя (Тёдзи Томияма из «Ветролома») и Рэйна Уэда (Фионе из «Отряда самоубийц из другого мира»).

Читать «Дорохэдоро» — сюрреальное городское фэнтези той же студии

Манга на премии Harvey Awards 2025


Стали известны номинанты Harvey Awards 2025 — одной из престижнейших премий в мире комиксов и графической литературы, названной в честь художника Харви Курцмана. Вручение состоится в октябре на фестивале Comic Con в Нью-Йорке. Голосование открыто для профессиональных авторов, художников и переводчиков, заявки принимаются до 2 сентября.

«Истребитель демонов» уничтожает конкурентов, а «Призрак оперы» селится в Японии: главные новости аниме за неделю

В категории «Лучшая манга» за награду поборются:

🌟 «Ветролом» Сатору Нии
🌟 «Лето, когда погас свет» Рэн Мокумоку
🌟 «Токио вчера» Тайё Мацумото
🌟 «Ателье колдовских колпаков» Камомэ Сирахамы
🌟 «Парень, которым она увлечена, на самом деле не парень» Сумико Араи

В 2024 году победила манга Рёко Куи «Подземелье вкусностей».

Читать «Ветролом» — «Слово пацана» про японских хулиганов

«Призрак оперы» может обрести аниме-формат


Компания LW Entertainment (ранее The Really Useful Group) Эндрю Ллойда Уэббера объявила о партнерстве со студией Qubic Pictures и её основателем Джастином Личем. Совместный проект предполагает аниме-адаптацию легендарного мюзикла «Призрак оперы», основанного на романе Гастона Леру 1909 года.

«Истребитель демонов» уничтожает конкурентов, а «Призрак оперы» селится в Японии: главные новости аниме за неделю

Парижскую Оперу сотрясают загадочные происшествия, а за кулисами шепчутся о «призраке». Легенда обретает плоть благодаря таинственному человеку в маске, обитающему в подземных залах театра. Пленившись голосом молодой и талантливой певицы Кристины Даэ, он становится её тайным наставником и меценатом, но страсть и одержимость постепенно вытесняют благие намерения. Лич известен любителям аниме по работе над альманахом «Звездные войны: Видения», сериалом «Эдем» и фильмом «Левиафан» (последние два создавались для Netflix). Он подчеркнул, что замысел призван объединить масштаб театральной постановки с выразительностью японской анимации в рамках истории, способной привлечь зрителей по всему миру.

Читать «Роза Версаля» — аниме-мюзикл о Великой французской революции

Трейлер продолжения «Ван-Писа» от Netflix


Стриминг выкатил ролик второго сезона игрового «Ван-Писа» и тут же объявил, что будет и третий. Первые восемь эпизодов курировали шоураннеры Мэтт Оуэнс и Стивен Маеда, а теперь у штурвала Йен Стоукс. Продолжение с подзаголовком «На пути в Гранд Лайн» (Into the Grand Line) выйдет в 2026 году.


Луффи (Иньяки Годой) и команда снова отправляются в опасное и полное сюрпризов плавание, где им предстоят встречи с колоритными противниками и неожиданными союзниками. В ролике уже засветились Смоукер (Каллум Керр), гигант Броги (Брендан Шон Мюррэй) и Мисс Среда (Чаритра Чандран). А вот Чоппера в трейлере нет, хотя это компенсируют зрителям эффектным моментом с «Гоинг Мерри», входящим прямо в пасть гигантского кита Лабуна. Второй сезон затронет начало саги Арабасты: герои посетят Реверс Маунтин, Виски Пик, Литтл Гарден и Остров Драм.

Читать Обзор игрового сериала «Ван-Пис» от Netflix
Бонус: Фанаты «Ван-Пис» знают, что Луффи побеждает не только оптимизмом и харизмой, но и кулачной силой. На этом и построена новая аркада One Piece Do-n Strike, где не потребуются кнопки. Урон цифровым противникам наносится при помощи реальных ударов по мини-груше на аркадном кабинете. В тестовой версии соперником выступает Донкихот Дофламинго.

«Истребитель демонов» уничтожает конкурентов, а «Призрак оперы» селится в Японии: главные новости аниме за неделю

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о нестандартном манга-журнале Hibana или интервью с иллюстратором «Сказа о четырех с половиной татами» и обложек ASIAN KUNG-FU GENERATION.
№ 1
Иван Беляев (Москва)   16.08.2025 - 12:31
Годная подборочка) читать далее>>
Всего сообщений: 1
что почитать?

