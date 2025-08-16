«Истребитель демонов» уничтожает конкурентов, а «Призрак оперы» селится в Японии: главные новости аниме за неделю

«Человек-бензопила»
рвется в кинотеатры, «Бесконечный замок
» рвет кассу, а фанаты «Ван-Пис»
смогут порвать, как тузик грелку, виртуальных противников: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о втором сезоне
«Повара небесной гостиницы
» или об оригинальной
«Цветущей звезде Парижа
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
Одной строкой
🔘 Новые подвиги «Бесконечного замка
»: аниме из цикла «Истребитель демонов
» стало шестым в списке самых кассовых фильмов японского проката, обойдя «Ван-Пис: Красный
». Финальный босс — «Поезд “Бесконечный"
».
🔘 Тем временем в дубляже североамериканской версии «Бесконечного замка» принял участие Ченнинг Татум
(«Удача Логана
», «Шаг вперед
»). Популярный актер озвучит владельца додзё и мастера боевых искусств Кэйдзо.
🔘 Зверский детектив «Необычное такси
» ждут два фильма-компиляции. Один охватит эпизоды с первого по седьмой, второй — все остальные. Ограниченный прокат намечен соответственно на 10-11 и 17-18 сентября. Следом, 10 октября в кинотеатрах выйдет «Недотрога
» — новый проект тех же сценариста и режиссера.
🔘 Эйитиро Ода
дождался тематических наборов LEGO
по «Ван-Пису»
— и теперь с удовольствием в него играет. Спасибо Netflix
: стриминг-гигант и подарок мангаке сделал, и на камеру всё заснял.
🔘 Studio 4°C
(«Железобетон
», «Детройт, город металла
») поделилась
минуткой из городского фэнтези «ЧаО
».
🔘 Пока зрители смотрят отрывок, «ЧаО» собирается на Международный кинофестиваль в Ситжесе (с 9 по 19 октября). В аниме-делегацию также входят «Всё, что тебе нужно, — это убивать»
, «Насекомые из кошмара
» (Nightmare Bugs), «Тамала 2030: Кошка-оторва во тьме»
и ремастер
культового «Яйца ангела»
.
🔘 Долгожданный третий сезон драматического сёнэна
«Для тебя, Бессмертный
» стартует 4 октября.
🔘 Двойной удар от Doga Kobo
: студия готовит дополнительный спецэпизод для «Пойдем в караоке
», а также делится трейлером
«Там нет другого
» (еще и с опенингом Rubble
в исполнении Кэйны Суды
).
🔘 На YouTube-канале Tezuka Productions
(«Басня
», «Терраса кафе богинь
») бесплатно показывает
пилотную OVA «Юнико: Черный дождь и белое перо
», с которой началось анимационное путешествие титульного единорога
.
🔘 Кулинарно-комедийная манга «Время пыток, принцесса!
» закончится 19 августа.
Экранизация ранобэ «Ван-Пис: Героини»
На масштабном фан-мероприятии ONE PIECE DAY 2025
, прошедшем 9 и 10 августа в токийском выставочном центре Tokyo Big Sight
, объявили
о начале работы над аниме «Героини
» (One Piece: Heroines). Это адаптация сборника ранобэ Дзюна Эсаки
с иллюстрациями Саяки Сувы
, чьи события разворачиваются в мире культовой манги Эйитиро Оды
.
Двухтомник объединяет короткие истории, где разные героини вселенной «Ван-Пис
» оказываются в непривычных обстоятельствах и раскрываются с новых сторон. Нами дефилирует на модном показе, Робин помогает Коале и Сабо расшифровывать древние плиты, Виви затягивает в водоворот слухов из-за таинственного любовного письма, а Перона ввязывается в комичную схватку с Зоро и Михоуком за последнюю бутылку вина. Режиссеркой проекта стала Харука Каматани
(«Шутки чокнутой столицы
»), за дизайн персонажей отвечает Такаси Кодзима
(ключевая анимация «Дандадан
»), сценарий пишет Момока Тоёда
(«Ван-Пис: Письмо от поклонника
»).
Новый ролик фильма «Человек-бензопила: Резе»
Выход полнометражного аниме «Человек-бензопила: Резе
» запланирован на 19 сентября. В преддверии японской премьеры студия MAPPA
(«Дорохедоро
», «Дети на холме
») представила новый тизер. Эндинг JANE DOE
исполняют Хикару Утада
(«Для тебя, Бессмертный
») и Кэнси Ёнэдзу
(«Мальчик и птица
»), который также написал музыку и текст (ему же принадлежит главная тема фильма — IRIS OUT
и опенинг KICK BACK
для сериала «Человека-бензопилы
»).
Сюжет фильма развивается непосредственно после первого сезона. Юный охотник на демонов Дэндзи
, работающий в Четвертом специальном отделе общественной безопасности, наслаждается долгожданным свиданием с Макимой
. Внезапный ливень прерывает идиллию: укрывшись от дождя, он встречает девушку по имени Резе. Её теплая улыбка мгновенно располагает к себе, и между ними возникает симпатия. Случайное знакомство становится началом цепочки непредсказуемых событий. Главных героев озвучивают Кикуносукэ Тоя
(Тёдзи Томияма из «Ветролома
») и Рэйна Уэда
(Фионе
из «Отряда самоубийц из другого мира
»).
Манга на премии Harvey Awards 2025
Стали известны номинанты Harvey Awards 2025
— одной из престижнейших премий в мире комиксов и графической литературы, названной в честь художника Харви Курцмана
. Вручение состоится в октябре на фестивале Comic Con
в Нью-Йорке. Голосование открыто для профессиональных авторов, художников и переводчиков, заявки принимаются до 2 сентября.
В категории «Лучшая манга
» за награду поборются:
🌟 «Ветролом
» Сатору Нии
🌟 «Лето, когда погас свет
» Рэн Мокумоку
🌟 «Токио вчера
» Тайё Мацумото
🌟 «Ателье колдовских колпаков
» Камомэ Сирахамы
🌟 «Парень, которым она увлечена, на самом деле не парень
» Сумико Араи
В 2024 году победила манга Рёко Куи
«Подземелье вкусностей
».
«Призрак оперы» может обрести аниме-формат
Компания LW Entertainment
(ранее The Really Useful Group) Эндрю Ллойда Уэббера
объявила о партнерстве со студией Qubic Pictures
и её основателем Джастином Личем
. Совместный проект предполагает аниме-адаптацию легендарного мюзикла «Призрак оперы
», основанного на романе Гастона Леру
1909 года.
Парижскую Оперу сотрясают загадочные происшествия, а за кулисами шепчутся о «призраке». Легенда обретает плоть благодаря таинственному человеку в маске, обитающему в подземных залах театра. Пленившись голосом молодой и талантливой певицы Кристины Даэ, он становится её тайным наставником и меценатом, но страсть и одержимость постепенно вытесняют благие намерения. Лич известен любителям аниме по работе над альманахом «Звездные войны: Видения
», сериалом «Эдем
» и фильмом «Левиафан
» (последние два создавались для Netflix
). Он подчеркнул, что замысел призван объединить масштаб театральной постановки с выразительностью японской анимации в рамках истории, способной привлечь зрителей по всему миру.
Трейлер продолжения «Ван-Писа» от Netflix
Стриминг выкатил ролик второго сезона игрового «Ван-Писа
» и тут же объявил, что будет и третий. Первые восемь эпизодов курировали шоураннеры Мэтт Оуэнс
и Стивен Маеда
, а теперь у штурвала Йен Стоукс
. Продолжение с подзаголовком «На пути в Гранд Лайн»
(Into the Grand Line) выйдет в 2026 году.
Луффи
(Иньяки Годой
) и команда снова отправляются в опасное и полное сюрпризов плавание, где им предстоят встречи с колоритными противниками и неожиданными союзниками. В ролике уже засветились Смоукер (Каллум Керр
), гигант Броги (Брендан Шон Мюррэй
) и Мисс Среда (Чаритра Чандран
). А вот Чоппера
в трейлере нет, хотя это компенсируют зрителям эффектным моментом с «Гоинг Мерри», входящим прямо в пасть гигантского кита Лабуна. Второй сезон затронет начало саги Арабасты: герои посетят Реверс Маунтин, Виски Пик, Литтл Гарден и Остров Драм.
Бонус:
Фанаты «Ван-Пис
» знают, что Луффи побеждает не только оптимизмом и харизмой, но и кулачной силой. На этом и построена новая аркада One Piece Do-n Strike
, где не потребуются кнопки. Урон цифровым противникам наносится при помощи реальных ударов по мини-груше на аркадном кабинете. В тестовой версии соперником выступает Донкихот Дофламинго.
