Александр Константинов, Дарья Калмыкова и Юрий Батурин ощутили «Победу любви»

16 августа
2025 год

16 августа 2025
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Станислава Мареева «Победа любви». Согласно пресс-службе телеканала «Dомашний», главные роли в мини-сериале исполнили Александр Константинов, Дарья Калмыкова и Юрий Батурин.

фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету Люба Соколова одна вырастила сына Ваню и так и не смогла забыть своего мужа Сергея. Восемнадцать лет назад он героически погиб в автоаварии: вел автобус и спас пассажиров ценой собственной жизни. Люба стала водителем того автобуса, за рулем которого когда-то был ее любимый. С тех пор она не впускает никого в свое сердце. Все эти годы рядом с ней был Виктор — верный друг семьи, который чувствует вину за смерть товарища и помогает женщине и ее сыну. Но Люба не замечает, что он давно ее любит. Когда сын Любы уходит в армию, а на работе у нее начинаются неприятности, ей вновь приходится рассчитывать только на себя. Вдобавок конфликт с местным бизнесменом ставит под угрозу ее карьеру и репутацию. А тем временем Виктор сближается с другой женщиной, и Люба впервые осознает, что он ей — не просто друг.

«Моя героиня Люба полностью посвятила себя сыну и закрыла тему любви и личных отношений. Она до сих пор любит своего погибшего мужа и живет прошлым. Все это время рядом с ней был Виктор – человек, который чувствовал свою вину за случившуюся аварию. Он вырастил сына Любы, всегда ее поддерживал и во всем помогал. Со временем в нем родилась глубокая и настоящая любовь. И когда она поняла, что может потерять и Виктора, осознала, что, оказывается, любит его по-настоящему. Это чувство помогло ей сделать шаг навстречу новой жизни. Настоящая любовь – это не страсть и не влюбленность: это что-то связанное с уважением, доверием и заботой. Она может прийти в юности и в более зрелом возрасте. Мы понимаем, что такое любовь со временем, когда начинаем более осознанно к этому относиться», — говорит Дарья Калмыкова.
