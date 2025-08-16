Роман Курцын и Алексей Маклаков снимаются в третьей части комедии «Не одна дома»

Режиссер Дмитрий Семенов приступил к съемкам фильма «Не одна дома 3». Первые две части о приключениях Маши Хаметовой собрали в российском прокате более 515 млн рублей, уточняет пресс-служба дистрибьютора ленты «Атмосфера Кино».
фото: пресс-служба компании «Атмосфера Кино»
В команде продюсеров — Андрей Липов, Максим Максимов, Надежда Мотина и другие. За производство отвечают кинокомпании «Биг Скрин Продакшн», «Киноцех» и Arna Media. По словам постановщика, «в третьем фильме героев ждет новый этап жизни: они становятся старше, совсем скоро самый важный вечер года — выпускной! Вместе с новыми и старыми друзьями Маше (Милане Хаметовой) предстоит спасти праздник. Это будет большое кино о дружбе и взрослении».
По сюжету Маша опять сталкивается с коварной Няней. Но теперь у злодейки появился новый союзник — обаятельный аферист Антон. На кону — школьный выпускной. Вместе с другом Егором Маше предстоит остановить злоумышленников и спасти самый важный вечер года. Исполнительнице главной роли Милане Хаметовой «кажется, наши герои уже как настоящие друзья: ты можешь не видеть их год, но встреча всегда теплая. В этот раз будет еще больше приключений, веселья и неожиданных поворотов. Я уже в нетерпении показать зрителям, что мы для них подготовили».
фото: пресс-служба компании «Атмосфера Кино»
В продолжении появятся новые герои, которых сыграют Роман Курцын, Георгий Волчек, Григорий Дудник, Арман Давитян и Янина Малинчик. Курцын «рад присоединиться к этой команде и стать частью франшизы, которую зрители так любят. На площадке как всегда царит особая атмосфера: легкая, творческая и очень семейная. Моя роль мне действительно очень нравится, и я уверен, что зритель ее тоже оценит».
К своим ролям, помимо Хаметовой, вернутся Давид Манукян, Марк-Малик Мурашкин, Алексей Маклаков, Юлианна Михневич и Сергей Пукита. «Каждый раз в первый съемочный день по-своему волнительно и радостно. Мы уже успели соскучиться друг по другу, а заодно придумали пару новых каскадерских испытаний, которые точно удивят зрителей. В третьей части наши дети станут чуть взрослее и смелее, а жулики все так же будут попадать в самые безумные ситуации», — рассказал сопродюсер картины Давид Манукян.
