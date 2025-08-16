Кино-Театр.Ру
Виталий Хаев, Александра Бортич и Филипп Ершов стали «Попутчиками»

16 августа
2025 год

16 августа 2025
Стартовали съемки комедийного роуд-муви «Попутчики» производства кинокомпании «Фреш-Фильм». Фильм Ивана Глубокова с Виталием Хаевым, Александрой Бортич, Филиппом Ершовым, Яном Цапником, Сергеем Рубеко, Данилой Якушевым, Евгением Михеевым и Юрием Кузнецовым выпустит на большие экраны 6 ноября кинокомпания «Наше кино», сообщает пресс-служба дистрибьютора.

Виталий Хаев, Александра Бортич и Филипп Ершов стали «Попутчиками»
фото: пресс-служба компании «Наше кино»

Это история молодого программиста Кирилла (Ершов), мечтающего презентовать свой стартап влиятельному бизнесмену Олегу Потапову (Хаев). Но вместо деловой встречи он оказывается втянут в опасную и комичную погоню. Потапов вместе с Катей (Бортич) убегают от преследователей, и внезапно он принимает Кирилла за своего старого друга Сизого. Под градом пуль бизнесмен буквально сам втаскивает парня в машину, и они вместе уезжают от преследователей. В процессе погони выясняется, что Потапов после травмы головы стал обладателем редкой формы амнезии: самого себя и мир вокруг он воспринимает так, как будто сейчас расцвет девяностых. Его заместитель Жаринов (Цапник) нанял профессора Ельданцева (Рубеко) и организатора ивентов Свидунова (Якушев). Вместе они проводят для бизнесмена лечебный квест по методике Ельданцева, в рамках которого они полностью восстанавливают для своего пациента события его приключений 90-х годов, когда у Потапова и его подельника Сизого хотели отжать бизнес бандиты. Теперь им предстоит окунуться в череду приключений и пройти невероятный, смешной квест, который изменит жизнь героев.

Съемки ленты пройдут в Краснодарском крае. За визуальную составляющую отвечают оператор Рафик Галеев и художник-постановщик Анна Багдасарова.
№ 2
Angelika77   16.08.2025 - 19:45
Почему снова возврат в 90-е? Такое ощущение, что только тогда и жили люди. читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   16.08.2025 - 19:38
Этим людям тоже нужно сниматься. Родили не сложный сюжет. читать далее>>
Всего сообщений: 2
персоны
Анна Багдасарова (II)Александра БортичРафик ГалеевИван ГлубоковФилипп ЕршовЮрий КузнецовЕвгений МихеевСергей РубекоВиталий ХаевЯн ЦапникДанила Якушев
фильмы
Попутчики

