Виталий Хаев, Александра Бортич и Филипп Ершов стали «Попутчиками»

Это история молодого программиста Кирилла (Ершов), мечтающего презентовать свой стартап влиятельному бизнесмену Олегу Потапову (Хаев). Но вместо деловой встречи он оказывается втянут в опасную и комичную погоню. Потапов вместе с Катей (Бортич) убегают от преследователей, и внезапно он принимает Кирилла за своего старого друга Сизого. Под градом пуль бизнесмен буквально сам втаскивает парня в машину, и они вместе уезжают от преследователей. В процессе погони выясняется, что Потапов после травмы головы стал обладателем редкой формы амнезии: самого себя и мир вокруг он воспринимает так, как будто сейчас расцвет девяностых. Его заместитель Жаринов (Цапник) нанял профессора Ельданцева (Рубеко) и организатора ивентов Свидунова (Якушев). Вместе они проводят для бизнесмена лечебный квест по методике Ельданцева, в рамках которого они полностью восстанавливают для своего пациента события его приключений 90-х годов, когда у Потапова и его подельника Сизого хотели отжать бизнес бандиты. Теперь им предстоит окунуться в череду приключений и пройти невероятный, смешной квест, который изменит жизнь героев.
Съемки ленты пройдут в Краснодарском крае. За визуальную составляющую отвечают оператор Рафик Галеев и художник-постановщик Анна Багдасарова.
