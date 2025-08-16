Анастасия Уколова спасла девочку от побоев

«Персонаж в "Маме" на удивление близок моему настоящему "я". На экране и в соцсетях чаще меня можно видеть веселой, улыбчивой, но в обычной жизни я более сдержанная, склонная к меланхолии, рефлексирующая. Мне прислали сценарий картины — уже после того, как я сама стала мамой – и я сразу почувствовала: вот шанс показать ту часть своей личности, которая обычно остается за кадром. Это редкая возможность для актера – играть не просто персонажа, а словно приоткрыть зрителю дверь в свой внутренний мир», — делится Анастасия Уколова.
По сюжету в Приморске, городе у границы, живет замкнутая биолог Саша (Уколова), отгородившаяся от мира и конфликтных отношений с матерью-бизнесвумен (Дмитриева). Ее уединение на биостанции нарушает встреча с восьмилетней Асей (Рытова) — улыбчивой школьницей, чьи тетради испещрены тревожными рисунками, а под одеждой скрываются следы побоев. Когда ситуация в семье девочки становится невыносимой, Саша идет на отчаянный шаг — организует их побег, тщательно заметая следы. За ними сразу начинается настоящая охота, в которой принимают участие ищущий сенсацию амбициозный журналист (Ткачук), жестокий отчим с криминальными связями (Аверин) и следователь (Урсуляк), разрывающийся между долгом и состраданием. Главной героине предстоит сделать сложный выбор — как далеко можно зайти, защищая ребенка, и где та грань, за которой спасение становится преступлением.
«Мой герой Марк, он журналист. Изначально это такой приспособленец, человек, который имеет информацию и пользуется ей в своих корыстных целях. Но основная линия – это материнское отношение и взаимоотношения между детьми и родителями. Среди тем сериала – насилие в семье и потребительское отношение близких людей друг к другу. В "Маме" это подсвечено через художественную историю, но это есть. Чаще такие вещи замалчиваются, хотя о них необходимо говорить, как и об их последствиях», — рассказал Евгений Ткачук.
Сценарий для сериала написали Татьяна Арцеулова, Алексей Мельников и Николай Попов, последний также выступает продюсером вместе с Константином Эрнстом и Сергеем Титинковым. Съемки проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Карелии. «По сути, история про девочку, которая оказалась в какой-то момент не нужна собственной матери. Восьмилетняя Ася оказывается на грани гибели, но спасением для нее становится встреча с молодой женщиной, готовой спасти этого ребенка, не до конца осознавая всех последствий. Основная ось истории – это извечный вопрос, что важнее – закон или справедливость. Между этими двумя понятиями в нашей истории и возникает трещина», — говорит режиссер Дмитрий Иосифов.
По словам Евгении Дмитриевой, ее «героиня – женщина-крепость, привыкшая полагаться только на себя. В ее мире нет места слабостям – будь то выбор меню на ужин или управление косметической империей. Она – одна из самых богатых женщин страны, у которой три приемные дочери. И она дала им жизнь, по ее мнению, хорошую. Но у нас же у всех свое понимание хорошего. "Мама" – это еще и история про отношения в семье, про сохранение любви в ней, которая точно должна быть не по графику или каким-то правилам, а безусловная».
