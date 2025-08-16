Денис Нурулин сделает «Ничью в пользу КГБ»

По словам постановщика, «наши герои, отважные и умные, оказываются в центре сложной игры, где каждое решение может привести к непредсказуемым последствиям. Мы погрузимся в атмосферу напряженных противостояний между КГБ и ЦРУ, исследуя не только их профессиональные конфликты, но и человеческие драмы, которые разворачиваются на фоне глобальных событий. Съемочная группа полна энтузиазма и творческой энергии, и мы уверены, что сможем передать зрителям не только напряжение шпионской игры, но и глубокие эмоции, которые переживают наши персонажи. Мы нацелены на то, чтобы сделать этот проект не только увлекательным, но и актуальным, поднимая вопросы о доверии, предательстве и человечности в условиях политической борьбы».
События сериала начинаются в 1986 году в Вашингтоне. В Рейкьявике вот-вот состоится встреча лидеров СССР и США Михаила Горбачева и Рональда Рейгана. Тема обсуждения – прекращение гонки вооружений, однако такой исход событий в будущем лишит финансирования военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов. Чтобы не допустить этого и лоббировать их интересы, директору ЦРУ Тирнану (Илья Шакунов) поручают сорвать переговоры. Тем временем в Москве банда рецидивистов грабит ювелирный магазин. Но вместе с драгоценностями они забирают и портфель сотрудника посольства США Харриса (Кирилл Семин) с документами резидентуры ЦРУ и письмом некоего советского ученого, который готов продать секретные военные разработки взамен на переезд в Америку. И теперь КГБ нужно не только найти важные документы и вычислить предателя, но и сделать так, чтобы встреча Горбачева и Рейгана состоялась. За дело берется майор Григорьев (Нурулин). Однако расследование осложняется тем, что к поиску портфеля подключаются агенты ЦРУ.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
«Раньше мне не приходилось играть майора КГБ. Я прочитал сценарий и подумал, что это будет интересный новый опыт. Когда я начал готовиться к роли, понял, что у меня недостаточно знаний об этом историческом периоде (действие сериала происходит в 80-е годы прошлого века) и о работе офицеров госбезопасности. И я погрузился в изучение хроник КГБ, честно говоря, не без удовольствия, так как материал оказался действительно очень увлекательным. Я уверен, что наша работа понравится зрителям. Сериал будет не только захватывающим по сюжету, но и познавательным с исторической точки зрения», — рассказал Денис Нурулин.
Юрий Грачев стал одним из авторов сериала. «Сценарий получился более красочным. Более импульсивным и энергично развивающимся по событиям. На мой взгляд, в нем отображены еще более захватывающие и восхищающие моменты», – поделился писатель.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
Съемки проходят в Санкт-Петербурге. «Для воссоздания духа середины 80-х годов проводилась серьезная работа по поиску фонового и игрового транспорта. Уникальность проекта, пожалуй, заключается в том, что будут воссозданы виды большого количества московских улиц той эпохи, на которых планируется задействовать более 150 единиц исторического транспорта. До начала съемок соответствующий реквизит со всех уголков страны нам присылали люди, коллекционирующие уникальные исторические предметы. Это письменные наборы, фотоаппараты, настольные лампы, телефоны и даже специальные устройства для ведения переговоров», — говорит художник-постановщик Игорь Панюшкин.
