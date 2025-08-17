Кино-Театр.Ру
Нянь-спецназовец, сокровища фараона и дубайский вояж Прилучного: главные трейлеры за неделю

17 августа
2025 год

Новости кино >>
17 августа 2025
Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.

СВЕЖИЕ РУССКИЕ

«Три свадьбы и один побег»
11 сентября кинокомпания Пионер выпустит в прокат тёплый, остроумный и полный южного темперамента фильм о том, как важно иметь мечту и уметь постоять за неё, даже если вся семья против. Главные роли сыграли Инга Оболдина, Полина Денисова, Роман Евдокимов, Арам Вардеванян, Галина Денисенко и Алексей Золотовицкий. Премьера картины пройдёт в рамках конкурсной программы фестиваля «Короче».

«Три свадьбы и один побег»

Смотреть онлайн «Жги!» с Ингой Оболдиной

«Виноград»
Онлайн-кинотеатр KION представил трейлер лирической комедии о поиске себя, любви и второго шанса с Павлом Прилучным, Нино Нинидзе и Софьей Синицыной. Действие сериала разворачивается в живописных ландшафтах Краснодарского края — в кадре появятся колоритные локации Сочи и Геленджика. Режиссёр-постановщик проекта — Владимир ЩегольковНежность-2»).

«Виноград»

Смотреть онлайн «Нежность-2» Владимира Щеголькова

«Няня Оксана»
В сети появился трейлер комедийного сериала, очень похожего на «Мою прекрасную няню» — вместо Анастасии Заворотнюк главная роль в ситкоме досталась комику и ведущей Олесе Иванченко. Её героиня переехала из Краснодарского края в Москву и по стечению обстоятельств устроилась работать няней в семью вдовца-ресторатора (Виктор Хориняк) с тремя детьми. Премьера в сентябре.

«Няня Оксана»

Читать Лучшие российские сериалы XXI века. Зрительское голосование. Часть 1

«Мажор в Дубае»
«Кинопоиск» показал тизер-трейлер приключенческого экшна. Матрёшки, ушанки, балалайки и чёрная икра среди дубайской роскоши на фоне самых больших в мире небоскрёбов, элитные суперкары и погони в дюнах, драки и перестрелки в люксовых интерьерах: новая полнометражная часть остросюжетной франшизы выводит «Мажора» на мировой уровень. В главных ролях — Павел Прилучный и Павел Чинарёв.

«Мажор в Дубае» Тизер-трейлер

Читать «Мажор 2»: Опер мести

«Семьянин»
4 декабря в прокат выходит семейная комедия с Павлом Деревянко и Юлией Снигирь в главных ролях. В свой день рождения одинокий миллионер Георгий требует от своего помощника Ильи к утру организовать ему настоящую семью. К своему удивлению, он действительно просыпается в окружении жены, сына и дочери, которые заявляют, что были у него всегда. И их слова подтверждают фото, документы и все вокруг.

«Семьянин»

Смотреть онлайн «Золотое дно» с Юлией Снигирь

«Сказки тёмного леса. Ворожея»
История о магии и любви, уникальная работа художников по гриму — новый проект киностудии «Ленфильм» и режиссёра Каролины Кубринской. По сюжету Юная Василисса отправляется в опасное путешествие в сердце дремучего леса, чтобы спасти своих родителей. В ролях — звёзды первой величины: Алексей Воробьёв, Анна Ковальчук, Анастасия Мельникова, Николай Наумов, Александр Дьяченко, Анвар Либабов.

«Сказки тёмного леса. Ворожея»

Читать Шаман и шут, или Нет Пророка в своем отечестве: 100 российских фильмов 2025 года

«Есть только МиГ»
Трогательная история от режиссёра Александра Жигалкина обзавелась тизер-трейлером. После ранения лётчик-истребитель Иван Поливанов (Даниил Попов) назначается начальником бутафорского аэродрома. Обнаружив в лесу разбитый «МиГ» механика Мурашкина (Владимир Ильин), Поливанов уговаривает старшину восстановить самолёт. Это его шанс вернуться в небо и обрести счастье.

«Есть только МиГ». Тизер-трейлер

Смотреть онлайн «Папаши» Александра Жигалкина

«Горыныч»
Кинопрокатная компания «Вольга» поделилась трейлером приключенческой сказки, в которой герой Александра Петрова попадает в далёкое княжество и приручает самого милого малыша-дракона. Как и в случае с Коньком-Горбунком, в основе работы над персонажем лежит актёрская игра — в некоторых сценах мимику и эмоции сказочного дракона отыгрывал актёр.

«Горыныч»

Читать «Конёк-Горбунок»: Старая сказка на новый лад

«Лысый нянь»
В сети состоялась премьера трейлера экшн-комедии с Никитой Панфиловым в духе популярного фильма 2000-х с Вином Дизелем. Бывалому спецназовцу поручают найти украденную программу государственной важности, спрятанную в доме многодетной семьи. Совершенно не приспособленному к заботе о детях майору предстоит устроиться нянем ребят, которые не упустят возможности напакостить ему и его напарнице из ФСБ.

«Лысый нянь»

Смотреть онлайн «Лихач» с Никитой Панфиловым

ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ

«Третья лишняя»
Комедия с Зои Дойч и Руби Крус получила дублированный трейлер. Коннор решает разобраться, влюблена ли в него Оливия, его давняя подруга. Для этого парень флиртует с другой девушкой, Дженни. Оливия не оставляет это без внимания, и всё заканчивается сексом втроём и двумя беременностями. Коннор не отказывается от ответственности и пытается наладить отношения с обеими девушками.

«Третья лишняя»

Смотреть онлайн «Коллекторша»

«Девушка Миллера»
21 августа эротический триллер голливудской студии Lionsgate доберётся до российского проката. 18-летняя студентка Кайра (Дженна Ортега), увлечённая литературой, сближается с преподавателем Джонатаном Миллером (Мартин Фриман). Постепенно интеллектуальное притяжение, возникшее между ними, превращается в тонкую и опасную игру, где размыты границы между правдой и вымыслом.

«Девушка Миллера»

Читать «Диспетчер» с Ризом Ахмедом и Лили Джеймс, «Она сказала "Да!"» со Скарлетт Йоханссон, «Эдем» Рона Ховарда и еще 9 фильмов августа

«Долгая прогулка»
Кинопрокатная компания «Вольга» опубликовала новый трейлер экранизации одноимённого и первого романа Стивена Кинга. Режиссёром картины выступил Фрэнсис Лоуренс, известный по фильмам «Константин», «Я — легенда» и франшизе «Голодные игры». Главные роли исполнили молодые артисты Купер Хоффман, Чарли Пламмер, Дэвид Джонсон и Гарретт Уэринг. Роль Майора сыграл Марк Хэмилл.

«Долгая прогулка». Трейлер №2

Смотреть онлайн «Голодные игры: И вспыхнет пламя» Фрэнсиса Лоуренса

«Тайна Хеопса»
Состоялась цифровая премьера приключенческого фильма, который пресса уже прозвала французским «Индианой Джонсом». Фабрис Лукини сыграл харизматичного и отважного археолога Кристиана Робинсона, убеждённого, что сокровища фараона Хеопса были обнаружены армией Наполеона и спрятаны где-то в Париже. Вместе с дочерью и внуком он пускается в головокружительное путешествие.

«Тайна Хеопса»

Читать «Индиана Джонс и колесо судьбы»: От камня на душе не убежишь

«Альфа»
Вышел локализованный трейлер социальной драмы Жюлии Дюкурно, режиссёра фильмов «Сырое» и «Титан». В недалёком будущем мир поразила болезнь, превращающая людей в мраморные статуи. После того, как 13-летняя Альфа возвращается домой со свежей татуировкой, её мать подозревает, что дочь тоже могла заразиться. Ведущие роли сыграли Мелисса Борош, Тахар Рахим и Гольшифтех Фарахани.

«Альфа»

Читать Время — песок: «Альфа» Жюлии Дюкурно — самый ожидаемый фильм Канн

«Сожалею о тебе»
Компания Global Film порадовала трейлером мелодрамы по мотивам одноимённого романа-бестселлера известной писательницы Колин Гувер. По сюжету после личной трагедии мать и дочь ищут утешения в новых отношениях. Главные роли сыграли Дэйв Франко, Маккенна Грейс, Эллисон Уильямс, Мейсон Тэмз и Скотт Иствуд. Режиссёром ленты выступил Джош БунВиноваты звёзды»).

«Сожалею о тебе»

Смотреть онлайн «Всё закончится на нас» по роману Колин Гувер
персоны
Мелисса БорошДжош БунАрам ВардеванянАлексей ВоробьёвМаккенна ГрейсГалина Денисенко (II)Полина ДенисоваПавел ДеревянкоДэвид Джонсон (IV)Зои ДойчАлександр ДьяченкоЖюлия ДюкурноРоман ЕвдокимовАлександр ЖигалкинАлексей ЗолотовицкийОлеся Иванченко (II)Владимир ИльинСкотт ИствудАнна КовальчукРуби КрусКаролина КубринскаяАнвар ЛибабовФрэнсис ЛоуренсФабрис ЛукиниАнастасия МельниковаНиколай НаумовНино НинидзеИнга ОболдинаДженна ОртегаНикита ПанфиловАлександр Петров (IV)Чарли ПламмерДаниил ПоповПавел ПрилучныйТахар РахимСофья СиницынаЮлия СнигирьМейсон ТэмзЭллисон УильямсГарретт УэрингГольшифтех ФараханиДэйв ФранкоМартин ФриманВиктор ХоринякКупер ХоффманМарк ХэмиллПавел ЧинарёвВладимир Щегольков
фильмы
АльфаВиноградГорынычДевушка МиллераДолгая прогулкаЕсть только МиГЛысый няньМажор в ДубаеНяня ОксанаСемьянинСказки тёмного леса. ВорожеяСожалею о тебеТайна ХеопсаТретья лишняяТри свадьбы и один побег

что почитать?

