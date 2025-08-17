Нянь-спецназовец, сокровища фараона и дубайский вояж Прилучного: главные трейлеры за неделю

Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.
СВЕЖИЕ РУССКИЕ
«Три свадьбы и один побег»
11 сентября кинокомпания Пионер выпустит в прокат тёплый, остроумный и полный южного темперамента фильм о том, как важно иметь мечту и уметь постоять за неё, даже если вся семья против. Главные роли сыграли Инга Оболдина
, Полина Денисова
, Роман Евдокимов
, Арам Вардеванян
, Галина Денисенко
и Алексей Золотовицкий
. Премьера картины пройдёт в рамках конкурсной программы фестиваля «Короче».
«Три свадьбы и один побег»
Смотреть онлайн
«Жги!» с Ингой Оболдиной
«Виноград»
Онлайн-кинотеатр KION представил трейлер лирической комедии о поиске себя, любви и второго шанса с Павлом Прилучным
, Нино Нинидзе
и Софьей Синицыной
. Действие сериала разворачивается в живописных ландшафтах Краснодарского края — в кадре появятся колоритные локации Сочи и Геленджика. Режиссёр-постановщик проекта — Владимир Щегольков
(«Нежность-2
»).
«Виноград»
Смотреть онлайн
«Нежность-2» Владимира Щеголькова
«Няня Оксана»
В сети появился трейлер комедийного сериала, очень похожего на «Мою прекрасную няню
» — вместо Анастасии Заворотнюк
главная роль в ситкоме досталась комику и ведущей Олесе Иванченко
. Её героиня переехала из Краснодарского края в Москву и по стечению обстоятельств устроилась работать няней в семью вдовца-ресторатора (Виктор Хориняк
) с тремя детьми. Премьера в сентябре.
«Няня Оксана»
Читать
Лучшие российские сериалы XXI века. Зрительское голосование. Часть 1
«Мажор в Дубае»
«Кинопоиск» показал тизер-трейлер приключенческого экшна. Матрёшки, ушанки, балалайки и чёрная икра среди дубайской роскоши на фоне самых больших в мире небоскрёбов, элитные суперкары и погони в дюнах, драки и перестрелки в люксовых интерьерах: новая полнометражная часть остросюжетной франшизы выводит «Мажора»
на мировой уровень. В главных ролях — Павел Прилучный
и Павел Чинарёв
.
«Мажор в Дубае» Тизер-трейлер
Читать
«Мажор 2»: Опер мести
«Семьянин»
4 декабря в прокат выходит семейная комедия с Павлом Деревянко
и Юлией Снигирь
в главных ролях. В свой день рождения одинокий миллионер Георгий требует от своего помощника Ильи к утру организовать ему настоящую семью. К своему удивлению, он действительно просыпается в окружении жены, сына и дочери, которые заявляют, что были у него всегда. И их слова подтверждают фото, документы и все вокруг.
«Семьянин»
Смотреть онлайн
«Золотое дно» с Юлией Снигирь
«Сказки тёмного леса. Ворожея»
История о магии и любви, уникальная работа художников по гриму — новый проект киностудии «Ленфильм» и режиссёра Каролины Кубринской
. По сюжету Юная Василисса отправляется в опасное путешествие в сердце дремучего леса, чтобы спасти своих родителей. В ролях — звёзды первой величины: Алексей Воробьёв
, Анна Ковальчук
, Анастасия Мельникова
, Николай Наумов
, Александр Дьяченко
, Анвар Либабов
.
«Сказки тёмного леса. Ворожея»
Читать
Шаман и шут, или Нет Пророка в своем отечестве: 100 российских фильмов 2025 года
«Есть только МиГ»
Трогательная история от режиссёра Александра Жигалкина
обзавелась тизер-трейлером. После ранения лётчик-истребитель Иван Поливанов (Даниил Попов
) назначается начальником бутафорского аэродрома. Обнаружив в лесу разбитый «МиГ» механика Мурашкина (Владимир Ильин
), Поливанов уговаривает старшину восстановить самолёт. Это его шанс вернуться в небо и обрести счастье.
«Есть только МиГ». Тизер-трейлер
Смотреть онлайн
«Папаши» Александра Жигалкина
«Горыныч»
Кинопрокатная компания «Вольга» поделилась трейлером приключенческой сказки, в которой герой Александра Петрова
попадает в далёкое княжество и приручает самого милого малыша-дракона. Как и в случае с Коньком-Горбунком
, в основе работы над персонажем лежит актёрская игра — в некоторых сценах мимику и эмоции сказочного дракона отыгрывал актёр.
«Горыныч»
Читать
«Конёк-Горбунок»: Старая сказка на новый лад
«Лысый нянь»
В сети состоялась премьера трейлера экшн-комедии с Никитой Панфиловым
в духе популярного фильма 2000-х
с Вином Дизелем
. Бывалому спецназовцу поручают найти украденную программу государственной важности, спрятанную в доме многодетной семьи. Совершенно не приспособленному к заботе о детях майору предстоит устроиться нянем ребят, которые не упустят возможности напакостить ему и его напарнице из ФСБ.
«Лысый нянь»
Смотреть онлайн
«Лихач» с Никитой Панфиловым
ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ
«Третья лишняя»
Комедия с Зои Дойч
и Руби Крус
получила дублированный трейлер. Коннор решает разобраться, влюблена ли в него Оливия, его давняя подруга. Для этого парень флиртует с другой девушкой, Дженни. Оливия не оставляет это без внимания, и всё заканчивается сексом втроём и двумя беременностями. Коннор не отказывается от ответственности и пытается наладить отношения с обеими девушками.
«Третья лишняя»
Смотреть онлайн
«Коллекторша»
«Девушка Миллера»
21 августа эротический триллер голливудской студии Lionsgate доберётся до российского проката. 18-летняя студентка Кайра (Дженна Ортега
), увлечённая литературой, сближается с преподавателем Джонатаном Миллером (Мартин Фриман
). Постепенно интеллектуальное притяжение, возникшее между ними, превращается в тонкую и опасную игру, где размыты границы между правдой и вымыслом.
«Девушка Миллера»
Читать
«Диспетчер» с Ризом Ахмедом и Лили Джеймс, «Она сказала "Да!"» со Скарлетт Йоханссон, «Эдем» Рона Ховарда и еще 9 фильмов августа
«Долгая прогулка»
Кинопрокатная компания «Вольга» опубликовала новый трейлер экранизации одноимённого и первого романа Стивена Кинга
. Режиссёром картины выступил Фрэнсис Лоуренс
, известный по фильмам «Константин
», «Я — легенда
» и франшизе «Голодные игры
». Главные роли исполнили молодые артисты Купер Хоффман
, Чарли Пламмер
, Дэвид Джонсон
и Гарретт Уэринг
. Роль Майора сыграл Марк Хэмилл
.
«Долгая прогулка». Трейлер №2
Смотреть онлайн
«Голодные игры: И вспыхнет пламя» Фрэнсиса Лоуренса
«Тайна Хеопса»
Состоялась цифровая премьера приключенческого фильма, который пресса уже прозвала французским «Индианой Джонсом
». Фабрис Лукини
сыграл харизматичного и отважного археолога Кристиана Робинсона, убеждённого, что сокровища фараона Хеопса были обнаружены армией Наполеона и спрятаны где-то в Париже. Вместе с дочерью и внуком он пускается в головокружительное путешествие.
«Тайна Хеопса»
Читать
«Индиана Джонс и колесо судьбы»: От камня на душе не убежишь
«Альфа»
Вышел локализованный трейлер социальной драмы Жюлии Дюкурно
, режиссёра фильмов «Сырое
» и «Титан
». В недалёком будущем мир поразила болезнь, превращающая людей в мраморные статуи. После того, как 13-летняя Альфа возвращается домой со свежей татуировкой, её мать подозревает, что дочь тоже могла заразиться. Ведущие роли сыграли Мелисса Борош
, Тахар Рахим
и Гольшифтех Фарахани
.
«Альфа»
Читать
Время — песок: «Альфа» Жюлии Дюкурно — самый ожидаемый фильм Канн
«Сожалею о тебе»
Компания Global Film порадовала трейлером мелодрамы по мотивам одноимённого романа-бестселлера известной писательницы Колин Гувер
. По сюжету после личной трагедии мать и дочь ищут утешения в новых отношениях. Главные роли сыграли Дэйв Франко
, Маккенна Грейс
, Эллисон Уильямс
, Мейсон Тэмз
и Скотт Иствуд
. Режиссёром ленты выступил Джош Бун
(«Виноваты звёзды
»).
«Сожалею о тебе»
Смотреть онлайн
«Всё закончится на нас» по роману Колин Гувер
обсуждение >>