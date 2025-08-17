Кино-Театр.Ру
Х Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» объявил даты проведения

17 августа
2025 год

17 августа 2025
Х Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» пройдет в период с 30 марта по 12 апреля 2026 года в городе Анадырь, столице Чукотского автономного округа. Прием заявок уже открыт. Работы принимают до 30 ноября 2025 года включительно. Впервые в конкурсную программу войдет полнометражная анимация, а представители СМИ, киноведы и кинокритики, которые приедут на смотр, вручат приз прессы, сообщает пресс-служба фестиваля.

Х Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» объявил даты проведения
фото: пресс-служба смотра

Мероприятия Х Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон» пройдут весной, в период с 30 марта по 12 апреля 2026 года. В афишу фестиваля войдут концерты, спектакли, творческие вечера. Традиционно пройдет кинолаборатория и встречи со школьниками.

«Сегодня фестиваль — одно из самых масштабных и востребованных культурных событий России. По итогам прошедшего 9-го фестиваля только в Анадыре мы провели 160 мероприятий. Но "Золотой ворон" — это еще и фестиваль с громким "эхом": в этом году наш Киномарафон охватил 60 субъектов! Фильмы посмотрели более 68 000 человек. В интернете наш контент собрал свыше 2 000 000 просмотров. Есть все основания полагать, что юбилейный фестиваль пройдёт не менее широко. Мы высоко ценим поддержку и вовлеченность региона на всех этапах; Чукотка действительно — уникальный и гостеприимный край, кинематографический потенциал которого очень высок. Мы видим свою задачу в том, чтобы привлечь сюда представителей киноиндустрии и, самое важное, вырастить местное креативное сообщество, воспитать людей творческих, которые смогут на языке искусства рассказывать всему миру о красоте и богатстве родной земли», — отметила ведущий продюсер кинофестиваля Оксана Лахно.

На юбилейном фестивале зрителей будут ждать премьеры фильмов из России, Китая, Турции, стран Латинской Америки. К отбору в конкурсные программы Х АМКФ «Золотой ворон» принимаются полнометражные и короткометражные игровые, неигровые, анимационные фильмы, созданные не ранее 1 января 2024 года. Заявку можно подать на сайте фестиваля, а также через платформы Film Freeway и Festhome.
обсуждение >>
№ 3
Sveta_21Ermolova   18.08.2025 - 15:31
... Им просто деваться некуда, как смотреть фильмы с фестиваля и поддерживать родной край. читать далее>>
№ 2
Yanina Sokolova   17.08.2025 - 20:29
Ого, ещё больше полгода до самого конкурса, а уже открыт приём заявок. Не рановато ли? читать далее>>
№ 1
Тульский парень   17.08.2025 - 20:20
Удачно добраться до теплых чукотских краев))) Регулярно проводят, знак качества и интереса у людей. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Золотой ворон»-2025: Прибрежные камни вместо красной дорожки
«Золотой ворон» подвел итоги фестивального сезона
персоны
Оксана Лахно

