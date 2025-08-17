Х Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» объявил даты проведения

Х Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» пройдет в период с 30 марта по 12 апреля 2026 года в городе Анадырь, столице Чукотского автономного округа. Прием заявок уже открыт. Работы принимают до 30 ноября 2025 года включительно. Впервые в конкурсную программу войдет полнометражная анимация, а представители СМИ, киноведы и кинокритики, которые приедут на смотр, вручат приз прессы, сообщает пресс-служба фестиваля.
фото: пресс-служба смотра
Мероприятия Х Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон» пройдут весной, в период с 30 марта по 12 апреля 2026 года. В афишу фестиваля войдут концерты, спектакли, творческие вечера. Традиционно пройдет кинолаборатория и встречи со школьниками.
«Сегодня фестиваль — одно из самых масштабных и востребованных культурных событий России. По итогам прошедшего 9-го фестиваля только в Анадыре мы провели 160 мероприятий. Но "Золотой ворон" — это еще и фестиваль с громким "эхом": в этом году наш Киномарафон охватил 60 субъектов! Фильмы посмотрели более 68 000 человек. В интернете наш контент собрал свыше 2 000 000 просмотров. Есть все основания полагать, что юбилейный фестиваль пройдёт не менее широко. Мы высоко ценим поддержку и вовлеченность региона на всех этапах; Чукотка действительно — уникальный и гостеприимный край, кинематографический потенциал которого очень высок. Мы видим свою задачу в том, чтобы привлечь сюда представителей киноиндустрии и, самое важное, вырастить местное креативное сообщество, воспитать людей творческих, которые смогут на языке искусства рассказывать всему миру о красоте и богатстве родной земли», — отметила ведущий продюсер кинофестиваля Оксана Лахно.
На юбилейном фестивале зрителей будут ждать премьеры фильмов из России, Китая, Турции, стран Латинской Америки. К отбору в конкурсные программы Х АМКФ «Золотой ворон» принимаются полнометражные и короткометражные игровые, неигровые, анимационные фильмы, созданные не ранее 1 января 2024 года. Заявку можно подать на сайте фестиваля, а также через платформы Film Freeway и Festhome.
